“Celebramos, pero tenemos miedo por nuestra gente”: venezolanos en Perú reaccionan a la caída de Maduro

Dennis Briceño tiene nueve años viviendo en el Perú. En Venezuela fue un soldado honorífico que decidió abandonar su vocación tras el ascenso de Nicolás Maduro. En Lima trabaja como seguridad privada. Al mediodía del sábado 3 de enero, tras culminar una larga jornada laboral nocturna, se encuentra en el parque Miguel de Cervantes, en el centro de Lima. No ha dormido, pero le sobra espíritu para cantar su himno y celebrar.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Horas antes, a las 3:01 de la madrugada, el sueño de Caracas fue interrumpido por una operación militar. Según la versión difundida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, naves norteamericanas ingresaron al espacio aéreo venezolano y Nicolás Maduro fue capturado cuando intentaba ingresar a un búnker, a punto de cerrar el pestillo de la puerta.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El anuncio se propagó de inmediato entre la diáspora venezolana. En plena madrugada, decenas de los cerca de tres millones de venezolanos residentes en el Perú se concentraron en los exteriores de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Lima. Allí, entre banderas, oraciones, celulares encendidos y lágrimas, celebraron lo que consideran un quiebre histórico, aunque marcado por la incertidumbre.

“No sabemos cómo controlar las emociones”

Oscar Pérez, presidente del colectivo Unión Venezolana en el Perú, llegó a la concentración sin descanso. “Es un día en donde no sabemos cómo controlar las emociones. No hemos dormido durante toda la madrugada viendo lo que estaba sucediendo en nuestro país”, dijo.

Para Pérez, lo ocurrido marca “el comienzo del fin de una era oscura para la democracia venezolana”. Enumeró 25 años de lo que calificó como atropellos, abusos, corrupción, vínculos con el narcotráfico internacional, alianzas con grupos terroristas y persecución a ciudadanos por pensar distinto. “Eso es lo que hoy los venezolanos decidimos salir a celebrar”, señaló.

Sin embargo, la celebración convive con el temor. Pérez advirtió que Diosdado Cabello estaría llamando a la violencia en Venezuela y convocando a los llamados colectivos revolucionarios —a los que describió como grupos paramilitares armados— para agredir a quienes rechacen la captura de Maduro. “Lo que nos preocupa en este momento es nuestra gente en Venezuela, su integridad física y lo que se está tramando nuevamente de manera maquiavélica”, afirmó.

En medio de su pronunciamiento, agradeció al Perú por el respaldo sostenido a la comunidad migrante. “Gracias Perú por no habernos dejado solos durante todo este tiempo, durante toda esta lucha que hoy está alcanzando la cúspide”, dijo. También expresó su respaldo a la administración estadounidense.

“Agradecemos al presidente Donald Trump y le pedimos que no nos dejen solos, como nunca lo han hecho”, sostuvo.

Dennis Briceño escucha atento y asiente. “Ya voy para nueve años acá en Lima”, cuenta. Agradece al Perú por la acogida y se muestra convencido de que la caída de Maduro era necesaria.

“Estamos esperando que caigan también Diosdado Cabello y Padrino López, que son los que tienen el control militar en Venezuela”, señala.

Aunque celebra, reconoce que hay preocupación. “Claro que hay temor por lo que pueda pasar en nuestro país”, dice. Desde su experiencia como exmilitar, sostiene que la operación fue planificada estratégicamente. “Los estadounidenses sabían qué puntos atacar”, afirma.

Briceño no ha vuelto a Venezuela desde que migró. Su padre falleció mientras él estaba en el Perú y no pudo despedirse. Su madre sigue en su país. “Mi sueño es volver y abrazarla”, dice. Esa posibilidad —admite— depende de que la situación se estabilice. “Quiero ir, pasar vacaciones, reencontrarme con mi familia y luego volver al Perú”, añade.

Pese a la distancia, logró comunicarse con sus familiares tras el anuncio. “Gracias a Dios me dijeron que todo estaba tranquilo”, comenta, aunque sabe que la situación puede cambiar en cualquier momento.

Familias divididas ante un posible retorno

En la concentración también está el padre de Enrique, un niño de tres años, peruano. Él trabaja como motorizado de delivery y terminó su turno cerca de las cinco de la mañana. “Estaba trabajando y me vine a celebrar”, dice.

Tiene esposa peruana y un hijo peruano. Llegó al país a los 18 años y ya suma seis en Lima. “El Perú me enseñó a trabajar bien”, afirma. Si Venezuela se estabiliza, sabe que su familia enfrentará una decisión difícil: volver o quedarse. “Voy a extrañar la gastronomía”, dice entre risas, cuando se le pregunta qué dejaría atrás.

Su hijo Enrique cumplirá cuatro años el 31 de enero. La madre del menor, peruana, asegura que no piensa abandonar el país. El dilema que enfrenta esta familia es compartido por muchas otras: el deseo de volver a la patria y, al mismo tiempo, la vida ya construida en el Perú.

Tras el anuncio de Trump sobre una administración interina estadounidense hasta una transición democrática, los manifestantes expresaron mayoritariamente su respaldo a la intervención.

“No podemos solos”, insistió Oscar Pérez. “Hay colectivos armados preparados para sembrar terror. Los venezolanos solos no podemos avanzar. Es cuesta arriba. Hace falta el acompañamiento de países amigos y Estados Unidos es uno de ellos”, señaló.

Pedro José César Rivero, de la Asociación Civil por la Libertad de Venezuela en el Perú (ACLV), fue más explícito. “Es preferible manejar nuestros recursos con Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia, con países democráticos, que con países autoritarios”, afirmó.

Tras escuchar el mensaje de Trump —que esperaban desde las 11 de la mañana y llegó casi una hora después— expresó su respaldo total: “Apoyo en un 1000 % las acciones que está llevando la administración Trump”.

PUEDES VER: Presidentes y líderes internacionales se pronuncian tras la captura de Estados Unidos a Nicolás Maduro

Celebración con incertidumbre

Al cierre de este informe, los venezolanos en Lima continúan celebrando al ritmo de su música tradicional y al grito de “no volverán”, en alusión al chavismo. Sin embargo, la alegría está atravesada por la expectativa de lo que pueda ocurrir en Venezuela.

Muchos esperan la caída de Diosdado Cabello, a quien identifican como el rostro visible de la resistencia del régimen. Cabello ha anunciado estrategias de oposición a la intervención y ha señalado que luchará por la soberanía venezolana.

Los sueños de los migrantes, coinciden, están puestos en el reencuentro. “Muchos tuvimos que enterrar a nuestros familiares por videollamada”, comentan, recordando los impedimentos para regresar a su país durante años.

Aunque guardan la esperanza de retornar a su patria y muchos respaldan la intervención, no existe claridad sobre un regreso inmediato a casa tras el anuncio de una administración norteamericana en un país ajeno. Los recursos, lo entienden, pasan a un segundo plano cuando lo que está en vilo es la libertad, que ahora vuelve a sentirse frágil, incluso para quienes celebran.

Venezolanos en Tacna apoyan caída de Maduro

En Tacna, la comunidad venezolana se reunirá a las 5:30 p.m. en la catedral de la ciudad para orar por el futuro de su país tras la intervención de Estados Unidos. El arresto del presidente Nicolás Maduro y su esposa ha sido recibido positivamente.

Eduardo de 35 años, es uno de los venezolanos que celebró la noticia. Él y su hija llegaron ayer a Tacna desde Chile, cruzando la frontera por pasos no habilitados. Caminaron 4 días en el desierto que separa a ambos países.

"Llevo 8 años fuera de mi país. Salí huyendo de la falta de alimentos, allá era ingeniero y trabajaba para el Ejército. En Chile trabajé en cualquier oficio que pudiera, pero ya nadie contrata a venezolanos. Quiero volver a mi patria", relató el padre de familia.

Él se enteró de lo ocurrido en su país mientras llegaba a Tacna. Eso lo motivó más a volver a su país, tras tantos años alejado de su familia. Aunque sabe que el futuro de su país es incierto, considera que siempre será mejor si Maduro está fuera del panorama político.

Trujillo: venezolanos celebraron en la Plaza Mayor

Desde la Plaza Mayor de Trujillo, al pie del monumento a la libertad, decenas de ciudadanos venezolanos protagonizaron una emotiva concentración marcada por la alegría, la fe y la esperanza. Con banderas tricolores, cánticos y una caravana de taxistas venezolanos, la comunidad migrante expresó su sentir ante lo que consideran “el inicio del fin de la dictadura”.

“Hoy es un día grande para nosotros. Estamos felices, llenos de alegría y de libertad. Eso es lo que quiere el mundo, libertad”, expresó una de las ciudadanas venezolanas.

Las arengas “¡Viva Venezuela!” y “¡Viva Perú!” se repitieron una y otra vez, como muestra de gratitud al país que los acogió. También entonaron el himno a Venezuela y el himno a Perú.

Varios ciudadanos recordaron los años de sufrimiento, separación familiar y exilio forzado. “Esta fue la uva más pedida por todos los venezolanos. Navidad llorando y enero riendo”, comentó un hombre entre lágrimas, mientras agradecía a Dios por lo que considera una bendición para iniciar el año.

Un joven migrante que vive desde hace seis años en Perú relató su anhelo de regresar. “Sueño con volver a una Venezuela donde pueda estudiar y donde mis hermanos tengan futuro. Extraño a mis abuelos y espero volver a verlos pronto”.

Los voceros y coordinadores del colectivo de activistas venezolanos en Trujillo coincidieron en que este momento debe ir acompañado de unidad y vigilancia. “Esto es el principio, no el final. Aún queda una estructura criminal que debe responder ante la justicia”, advirtió Henry Delgado Parra, uno de los dirigentes locales, quien agradeció el respaldo de la comunidad internacional y del pueblo peruano.

PUEDES VER: Gobierno de José Jerí pide una solución pacífica en Venezuela tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos

Cusco: maestra venezolana recorrió con su bandera las calles

Con una bandera venezolana entre las manos y la voz entrecortada por la emoción, Betania Godoy, de 62 años, salió a recorrer las calles de Cusco al enterarse del arresto de Nicolás Maduro. No era una celebración ingenua, sino un desahogo contenido tras años de dolor, migración y resistencia lejos de su país.

Betania vive en el Perú desde hace nueve años, los dos últimos, en Cusco. En Venezuela fue profesora universitaria, una vida estable que se quebró tras la muerte de su esposo. Con tres hijos a su cargo —una de ellos aún en edad escolar— tomó la decisión más dura: dejar su país y empezar de nuevo.

“No fue fácil irme, pero tampoco podía quedarme”, recuerda. En Lima trabajó de lo que pudo: analista de créditos, vendedora, preparando dulces para sobrevivir. Como miles de migrantes, el título y la experiencia quedaron en pausa frente a la urgencia de llevar comida a la mesa.

En algún momento, Betania regresó a Venezuela con la esperanza de reencontrarse con los suyos, pero solo halló una casa vacía y abandonada. “No había nadie. Ya no quedaba nada para mí ahí”, cuenta. El chavismo dispersó a su familia por distintos países del mundo.

Por eso, la noticia del arresto de Maduro removió viejas heridas y nuevas esperanzas. “Si bien cayó Maduro, el régimen continúa. Sabemos que vienen momentos difíciles para nuestros compatriotas”, dice con cautela.

Betania es consciente de la complejidad política que atraviesa su país. “Dicen que Donald Trump actuó ilegalmente, pero la mayoría queríamos que Maduro saliera y no había otra forma. Las Fuerzas Armadas están tomadas por el régimen chavista, y eso es así”, afirma.