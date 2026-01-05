El Ministerio de Salud aclara que un paciente solo es evaluado como posible donante tras la confirmación oficial del fallecimiento. | Foto: composición LR/ Difusión

El Ministerio de Salud aclara que un paciente solo es evaluado como posible donante tras la confirmación oficial del fallecimiento. | Foto: composición LR/ Difusión

Para miles de peruanos, el tiempo no se mide en horas, sino en la esperanza de una llamada que confirme la aparición de un donante compatible, ese fue el caso de Norma Huamaní. Su historia, no obstante, es una excepción en el Perú: con solo una taza de donación que roza los 1.8 donantes por cada millón de habitantes, el milagro del trasplante es, para muchos, una promesa que nunca llega a cumplirse.

A sus 27 años, Huamaní Pinto inició el 2026 con una nueva oportunidad de vida. La joven cuzqueña y becaria de la UNMSM fue protagonista de un milagroso trasplante de corazón tras meses de espera en una lista crítica, muy corta, donde los pacientes fallecen en un año por no recibir trasplante.

TE RECOMENDAMOS TACHAS RECHAZADAS, PARTIDOS EN CRISIS Y UNA REGIÓN MARCADA POR LA GUERRA | ARDE TROYA CON OXENFORD

"Cuando recibí la noticia me emocioné. Nos pusimos a orar, a rezar, que sea la voluntad de Dios... Por una parte, estaba muy ilusionada, pero también estaba la idea de que a veces esos operativos se cancelan a última hora", recordó.

En 2021 recibió un diagnóstico que lo cambió todo: "Un virus ingresó a mi cuerpo, afectó mi corazón y dejó secuelas que redujeron su función”. Tras varios años de tratamiento, el 14 de diciembre de 2025, le informaron que era compatible para la donación. Tras el éxito médico en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) del Seguro Social de Salud (EsSalud) ahora tiene la oportunidad de tener una mejor vida.

Así como Norma, hay 474 personas en Perú que fueron beneficiados con la donación de órganos solo en el 2025, según registros de EsSalud; sin embargo, casi 7,000 pacientes en todo el territorio nacional siguen en la lista de espera de un donante.

Mientras países como España registran tasas superiores a los 53,9 donantes por millón, Perú se mantiene en la cola de la región, superado ampliamente por Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, según el último informe del Registro del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante, que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

País Donantes por millón (aprox.) España 53,9 Uruguay 19,7 Argentina 17,4 Chile 8 Perú 1.8

Miles de pacientes a la espera de una donación

De acuerdo a la doctora Mary Díaz Gálvez, gerente de Procura y Trasplante de EsSalud, la aseguradora se encarga del 85% de la actividad de trasplante a nivel nacional y miles se encuentran a la espera de noticias de una posible donación.

"Actualmente, a nivel de la Seguridad Social, tenemos 650 pacientes registrados en lista de espera de riñón; A nivel de hígado, 45 trasplantes a la espera de un trasplante hepático; a nivel de corazón, 4 pacientes en lista de espera; a nivel de trasplante pulmonar, 6 pacientes en lista de espera. A nivel de páncreas, riñón, tenemos 7 pacientes. En lo que son tejidos, en lista de espera, tenemos registrados cerca de 800 pacientes en lista de espera de córneas", explicó.

De acuerdo a Díaz, solo en el 2025 hubo 55 operativos de donación fallecida en muerte cerebral. Una cifra que permitió realizar las 474 donaciones, 14 más a diferencia del año pasado. Sin embargo, no todos los pacientes acceden a un trasplante y esto porque la cantidad de donantes es muy baja.

"El problema de la donación en el Perú básicamente radica en que la población peruana no tiene conciencia de lo que significa la donación de órganos. Tienen muchos mitos en relación con la donación. Somos un país pobre en educación para la donación de órganos", aclaró la doctora Mary Díaz.

El Ministerio de Salud establece que para proceder con la donación de órganos, el donante debe haber fallecido con diagnóstico de muerte encefálica, lo que significa que su cerebro dejó de funcionar, pero sus órganos siguen siendo viables para las operaciones, pero solo por poco tiempo.

"Cada donante puede salvar la vida hasta de nueve personas. Un donante generalmente joven puede donar corazón, pulmón, el hígado, los dos riñones, las dos córneas y el páncreas", señala.

Los retos para recibir una donación de órganos en Perú

Identificar a un donante potencial en muerte encefálica requiere equipos médicos especializados (procuradores) distribuidos en todo el territorio, una red que aún está en proceso de fortalecimiento en las regiones fuera de Lima.

"El mismo recurso humano tan especializado es muy escaso en el Perú. Los cirujanos expertos en trasplantes son pocos. Por eso es que son perfectamente identificables", advierte Díaz Gálvez.

Con la entrada en vigencia del reglamento de la Ley N.º 31756 a mediados de 2025, el Perú adoptó el modelo de consentimiento presunto. Bajo esta norma, todos los ciudadanos son considerados donantes automáticos, a menos que manifiesten explícitamente lo contrario en su DNI.

"Esta ley busca invertir la carga de la decisión. Ahora, el ciudadano que no desee donar debe declararlo. Esperamos que esto reduzca las listas de espera, pero la ley por sí sola no basta si no hay un cambio de mentalidad en los hogares", señala la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot).

Romper los mitos sobre la donación de órganos entre la población es uno de los retos que el Estado debe afrontar. Creencias sobre el tráfico de órganos o el "temor a que el cuerpo sea desfigurado frenan la voluntad de los ciudadanos".

Uno de los mitos más arraigados entre el público es que el personal de salud dejará morir a los pacientes para extraer sus órganos. Sin embargo, el Ministerio de Salud aclara que un paciente solo es evaluado como posible donante tras la confirmación oficial del fallecimiento. Además, si la persona no registró su voluntad de donar, se requiere siempre el consentimiento de la familia.

Resulta fundamental que las instituciones amplíen el alcance informativo sobre el sistema de donación de órganos; asimismo, es imperativo fortalecer la educación en todos los niveles académicos.

El reto para 2026 es necesario: el Plan Multisectorial de Promoción (2026-2030) busca integrar al Ministerio de Educación y Cultura para derribar los prejuicios desde las aulas.

"Educar. Informar. Desde el nivel de los colegios, de la primaria, secundaria y de las universidades. Educar a la población para que sepa qué es donar, cómo se dona y qué beneficios significa ser donante. Esa es fundamentalmente la razón", sugiere la doctora Díaz.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.