Comerciantes peruanos aprovecharon celebración de venezolanos por captura de Maduro y son elogiados en redes: "Emprendedores por naturaleza"

La captura de Nicolás Maduro, anunciada por Donald Trump, generó celebraciones entre la comunidad venezolana en Perú y activó el ingenio comercial peruano.

"Los peruanos vemos negocio en todo", resaltaron usuarios en TikTok.
"Los peruanos vemos negocio en todo", resaltaron usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/ TikTok

La captura de Nicolás Maduro anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 3 de enero, no solo desató celebraciones entre la comunidad venezolana en Perú, sino que también activó la creatividad comercial de los peruanos.

En las primeras horas de ese día, un grupo de venezolanos se reunió frente a la Embajada de Venezuela, en la avenida Arequipa, para celebrar esta noticia histórica, que marcaba un cambio político tras más de diez años de gobierno chavista. Así mismo, se registró la respuesta rápida de los comerciantes peruanos, que llegaron al lugar para aprovechar la afluencia.

PUEDES VER: Joven reta a su padre a un duelo de baile en plena fiesta de promoción y en redes bromean: “Perdieron los dos”

lr.pe

Comerciantes peruanos aprovecharon para vender productos tras información por captura de Maduro

Según los videos compartidos en TikTok, vendedores ambulantes peruanos aparecieron en la embajada, ofreciendo gorras, cintas y banderas venezolanas para aprovechar las ventas rápidas entre la multitud. Este movimiento comercial, lejos de recibir críticas, fue aclamado por miles de internautas, quienes elogiaron la rapidez de los emprendedores para generar ingresos en un evento no planeado.

Usuarios de TikTok resaltaron el ingenio del comercio local ante un acontecimiento que capturó la atención mundial. "Emprendedores por naturaleza", "Perú es clave", "Orgullosa de los peruanos trabajadores", "Los peruanos vemos negocio en todo", "No perdemos el tiempo, dinero es dinero", "Hay que aprovechar", indicaron.

PUEDES VER: Hombre es viral al parodiar a Donald Trump en las calles Lima: “En Perú no necesitamos de la IA”

lr.pe

Este hecho también se replicó en Gamarra, donde comerciantes y confeccionistas comenzaron a vender camisetas con estampados relacionados con la captura de Maduro. Los diseños, que combinaban consignas, imágenes y mensajes políticos, empezaron a aparecer en galerías y puestos del conglomerado textil.

