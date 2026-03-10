Corte de La Libertad se prepara para el nuevo Juzgado Civil Transitorio de Trujillo

La administración del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha iniciado las acciones jurisdiccionales y administrativas que permitan el óptimo funcionamiento del nuevo Juzgado Civil Transitorio asignado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para el distrito de Trujillo.

En coordinación con el área de Infraestructura se ha comenzado con la primera fase de adecuación que consiste en la limpieza, el pintado y la distribución de mobiliario en los espacios donde funcionarán el despacho del juez, el pool de secretarios y asistentes de este nuevo órgano jurisdiccional. Luego de estas acciones, el área de Informática realizará la reubicación e instalación de cableado, puntos de red y equipos tecnológicos que se utilizarán en dicho juzgado.

Además de ello, la administradora del módulo, Katerin Culqui Mori, explicó que también se está revisando la carga procesal pendiente que corresponda al sistema tradicional en la sub especialidad civil-civil que se encuentra distribuida en los diferentes juzgados de esta materia, a fin de asignarla al nuevo despacho transitorio para brindar celeridad a los procesos judiciales.

“Estamos preparando los espacios, el mobiliario, los equipos de cómputo y los expedientes para que el magistrado y el personal asignado puedan laborar, desde el día uno, sin retraso y con eficiencia a favor de los usuarios de justicia de la subespecialidad civil-civil”, indicó la administradora.

Por otro lado, en el marco de la próxima entrada en vigencia del juzgado, la presidenta de la Corte, Cecilia León Velásquez, sostuvo una reunión con los magistrados integrantes del Equipo Técnico Distrital de Implementación de la Oralidad Civil, para concretar acciones clave que permitan finalizar las labores de acondicionamiento y distribución de expedientes, conforme a lo dispuesto por el Poder Judicial.

Como se recuerda, este juzgado fue asignado por el Consejo Ejecutivo, mediante Resolución Administrativa Nº 25-2026, en la que se dispuso que dicho órgano jurisdiccional entrará en vigencia el 1 de marzo, realizando turno cerrado y teniendo la misma competencia funcional y territorial que los nueve juzgados civiles permanentes de la provincia de Trujillo.



