Sociedad

Balean bus de la línea 41 en su paradero final en Villa El Salvador: empresa registra denuncias de extorsión

El atentado ocurrió cerca de la medianoche, cuando un sujeto disparó al menos siete veces contra el vehículo que ya se encontraba estacionado en su destino final.

El ataque ocurrió cuando el chofer de la empresa había terminado su recorrido. Foto: Composición LR
El ataque ocurrió cuando el chofer de la empresa había terminado su recorrido. Foto: Composición LR

Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Villa El Salvador la noche del martes 6 de diciembre, cuando un bus de transporte público de la ruta Villa El Salvador–Pachacútec fue atacado a balazos en su paradero final. El atentado ocurrió cerca de la medianoche, generando alarma entre transportistas y vecinos de la zona.

La unidad, conocida como “La 41”, ya había culminado su recorrido cuando se produjo el ataque. De acuerdo con información preliminar, el conductor había estacionado el vehículo en la avenida Mariano Pastor Sevilla, en plena vía pública, antes de descender para dirigirse a cenar.

PUEDES VER Choferes de la línea 41, que cubre ruta de Ventanilla a VES, denuncian descuentos de S/20 diarios de su sueldo para pagar extorsiones

lr.pe

Balean bus de la línea “41” en su paradero final

Según relató un testigo, el sujeto habría esperado a que el conductor bajara del vehículo para abrir fuego contra el bus. El sicario realizó al menos siete disparos, que impactaron en una de las ventanas del vehículo y una de las llantas delanteras.

Tras el ataque, el atacante huyó por una calle aledaña e ingresó a un pasaje cercano, donde lo habría estado esperando su cómplice. El hecho causó temor entre los transportistas, quienes señalaron que no se trata de un caso aislado, ya que sería la segunda vez que un bus de esta empresa es atacado de forma similar.

PUEDES VER Villa El Salvador: deslizamiento de arena pone en riesgo a más de 400 familias

lr.pe

Cámaras de seguridad de la Municipalidad de Villa El Salvador habrían registrado lo ocurrido, por lo que las imágenes podrían resultar clave para identificar al responsable.

Empresa registra denuncias por amenazas extorsivas

Según informó un transportista a Latina, la empresa viene siendo víctima de extorsión desde septiembre del año pasado. Tras el primer atentado, los conductores habrían comenzado a pagar un cupo diario de 20 soles para evitar nuevos ataques.

Sin embargo, en diciembre intentaron realizar el abono correspondiente, pero la cuenta receptora proporcionada por los extorsionadores se encontraba desactivada. Los transportistas creen que esta situación habría motivado el reciente ataque armado.

Asimismo, se conoció que la empresa estaría siendo presionada por al menos tres bandas distintas. Ante este escenario, la compañía evalúa si continuará operando este miércoles.

Antecedente de denuncias por extorsión

Cabe recordar que, en noviembre pasado, conductores de la empresa denunciaron públicamente que eran víctimas de extorsión. Durante un plantón realizado el 10 de noviembre en el paradero inicial de la empresa, ubicado en la avenida Santa Rosa, señalaron que se les descontaba dinero de sus sueldos para pagar cupos exigidos por bandas criminales.

Según indicaron en aquella oportunidad, además del descuento diario de S/10 por un denominado “fondo de garantía”, se les exigía un pago adicional de S/20 por trabajador destinado a cubrir amenazas extorsivas, a través de un fondo administrado por la propia empresa. Los transportistas afirmaron entonces que estas exigencias se mantenían de forma constante, generando temor e incertidumbre entre los trabajadores del sector.

