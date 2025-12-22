HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados
Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     
EN VIVO

🔴LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 22 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Roban S/80.000 de casa de comerciante en Lurín: sospechan de mujer que entró dos días antes a trabajar como empleada

Las cámaras de seguridad al interior del inmueble captaron el rostro de los hampones involucrados. La víctima aseguró que su empleada conocía de su emprendimiento.

Las cámaras de seguridad del inmueble captaron a los implicados en el robo.
Las cámaras de seguridad del inmueble captaron a los implicados en el robo. | Composición LR | Latina

Una comerciante fue víctima del robo de sus productos electrónicos valorizados en S/30.000 y de S/50.000 en efectivo, dentro de su departamento ubicado en la urbanización La Estancia, en el distrito de Lurín, durante la tarde del pasado 18 de diciembre. Las cámaras de seguridad del inmueble captaron a los delincuentes, quienes ya han sido denunciados por la agraviada.

De acuerdo con las imágenes, los implicados llegaron a bordo de una camioneta, se estacionaron frente a la vivienda y descendieron sin levantar sospechas. Luego ingresaron directamente al dormitorio, lo que indicaría que conocían la distribución del lugar. Por esta razón, la propietaria sospecha de su empleada, quien empezó a trabajar dos días antes del asalto.

TE RECOMENDAMOS

MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Ladrón quiso robar un celular y terminó cayendo de su mototaxi en pleno asalto en Trujillo

lr.pe

Cámaras captan rostro de los asaltantes

Los delincuentes llevaban guantes y, con movimientos rápidos, sustrajeron laptops, objetos personales de alto valor y una computadora gamer valorizada en S/12.000. Una de las personas implicadas colocó todo el botín en una bolsa de mercado.

Incluso desmontaron la CPU del ordenador, retiraron los cables uno por uno y la cargaron en la espalda para llevarla hasta el vehículo, en el que huyeron tras cerrar todas las puertas del inmueble.

PUEDES VER: Mujer es asaltada por delincuentes armados mientras hacía ejercicios frente a su edificio en Miraflores

lr.pe

Propietaria sospecha de empleada

La víctima relató que el dinero estaba escondido dentro de su habitación. “Guardé el dinero entre la ropa. Fueron más de S/50.000 que se llevaron de este lugar. (...) La computadora tenía todas las herramientas para transmitir mi emprendimiento en redes sociales”, lamentó para Latina Noticias.

Por estos indicios, la agraviada sospecha de una joven que le pidió trabajo como empleada del hogar dos días antes del robo. “Esa señorita llegó por la campaña navideña, pero no se mostró conforme. Solo se quedaba medio día y, dos días después, ingresaron a robar a mi casa. Sabía de mis negocios”, afirmó.

Finalmente, la denuncia fue presentada en la comisaría del sector y se espera que las cámaras de seguridad ayuden a identificar a la pareja de asaltantes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Aborda taxi por aplicativo en Lurín y sicarios le quitan la vida: víctima sería extranjero

Aborda taxi por aplicativo en Lurín y sicarios le quitan la vida: víctima sería extranjero

LEER MÁS
Ataúd de cartón no está relacionado con un acto extorsivo en Lurín: se trata de material de una actividad escolar

Ataúd de cartón no está relacionado con un acto extorsivo en Lurín: se trata de material de una actividad escolar

LEER MÁS
Fallece madre de cuatro hijos herida en ataque extorsivo contra combi que cubría la ruta Chepén–Lurín

Fallece madre de cuatro hijos herida en ataque extorsivo contra combi que cubría la ruta Chepén–Lurín

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven padre muere y sus tres amigos quedan heridos en accidente de tránsito en Barranca: auto iba a 160 km/h

Joven padre muere y sus tres amigos quedan heridos en accidente de tránsito en Barranca: auto iba a 160 km/h

LEER MÁS
Clausura escolar termina en violento enfrentamiento entre docente y madre de familia en Huánuco

Clausura escolar termina en violento enfrentamiento entre docente y madre de familia en Huánuco

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave

Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave

LEER MÁS
Adulto mayor de 74 años es atropellado y abandonado por conductor que se dio a la fuga: víctima permanece internada en VES

Adulto mayor de 74 años es atropellado y abandonado por conductor que se dio a la fuga: víctima permanece internada en VES

LEER MÁS
Vecinos rechazan viaducto Las Américas en La Victoria: obra de la Municipalidad de Lima fue calificada inviable en 2020 por no reducir tráfico

Vecinos rechazan viaducto Las Américas en La Victoria: obra de la Municipalidad de Lima fue calificada inviable en 2020 por no reducir tráfico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Sociedad

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Caen 14 miembros de banda ligada a extorsión de transportistas que cobraba cupos de S/2.500 semanales

Senamhi advierte niveles altos y extremadamente altos de radiación en todo el Perú tras el inicio del verano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025