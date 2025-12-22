Las cámaras de seguridad del inmueble captaron a los implicados en el robo. | Composición LR | Latina

Las cámaras de seguridad del inmueble captaron a los implicados en el robo. | Composición LR | Latina

Una comerciante fue víctima del robo de sus productos electrónicos valorizados en S/30.000 y de S/50.000 en efectivo, dentro de su departamento ubicado en la urbanización La Estancia, en el distrito de Lurín, durante la tarde del pasado 18 de diciembre. Las cámaras de seguridad del inmueble captaron a los delincuentes, quienes ya han sido denunciados por la agraviada.

De acuerdo con las imágenes, los implicados llegaron a bordo de una camioneta, se estacionaron frente a la vivienda y descendieron sin levantar sospechas. Luego ingresaron directamente al dormitorio, lo que indicaría que conocían la distribución del lugar. Por esta razón, la propietaria sospecha de su empleada, quien empezó a trabajar dos días antes del asalto.

TE RECOMENDAMOS MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Ladrón quiso robar un celular y terminó cayendo de su mototaxi en pleno asalto en Trujillo

Cámaras captan rostro de los asaltantes

Los delincuentes llevaban guantes y, con movimientos rápidos, sustrajeron laptops, objetos personales de alto valor y una computadora gamer valorizada en S/12.000. Una de las personas implicadas colocó todo el botín en una bolsa de mercado.

Incluso desmontaron la CPU del ordenador, retiraron los cables uno por uno y la cargaron en la espalda para llevarla hasta el vehículo, en el que huyeron tras cerrar todas las puertas del inmueble.

PUEDES VER: Mujer es asaltada por delincuentes armados mientras hacía ejercicios frente a su edificio en Miraflores

Propietaria sospecha de empleada

La víctima relató que el dinero estaba escondido dentro de su habitación. “Guardé el dinero entre la ropa. Fueron más de S/50.000 que se llevaron de este lugar. (...) La computadora tenía todas las herramientas para transmitir mi emprendimiento en redes sociales”, lamentó para Latina Noticias.

Por estos indicios, la agraviada sospecha de una joven que le pidió trabajo como empleada del hogar dos días antes del robo. “Esa señorita llegó por la campaña navideña, pero no se mostró conforme. Solo se quedaba medio día y, dos días después, ingresaron a robar a mi casa. Sabía de mis negocios”, afirmó.

Finalmente, la denuncia fue presentada en la comisaría del sector y se espera que las cámaras de seguridad ayuden a identificar a la pareja de asaltantes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.