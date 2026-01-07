La madrugada del martes, el Callao registró cuatro ataques armados en menos de ocho horas, dejando un saldo de dos muertos y un herido grave, reabriendo el debate sobre seguridad en la región. | composición LR | difusión

Entre el martes 6 y miércoles 7 de enero, el Callao fue el escenario de violentos crímenes. En menos de ocho horas se reportaron cuatro ataques armados en distintos puntos de la provincia constitucional, con un saldo preliminar de dos personas asesinadas y un herido de gravedad hospitalizado. Los hechos evidencian el colapso de la seguridad ciudadana en el primer puerto.

El crimen más sangriento se registró en el cruce del jirón Nicolás de Piérola y jr. Uruguay, a pocos metros de la Parroquia Inmaculada Concepción, en el Cercado del Callao. El taxista Sergio Rodríguez Aponte (28) fue acribillado a bordo de un auto negro, donde sicarios le dispararon al menos ocho veces. Efectivos de la Comisaría Callao cercaron la escena y aguardaron la llegada de los peritos de Criminalística para el levantamiento de evidencias e inicio de las diligencias.

En horas de la tarde, la PNP detuvo a dos adolescentes de 16 y 17 años, sospechosos del asesinato. Los menores fueron intervenidos a cuatro cuadras de la escena del crimen y trasladados al Depincri Callao. Según las pesquisas, pidieron el taxi por aplicativo, intentaron robar al conductor, y lo mataron cuando él se resistió al asalto. Tras pasar exámenes en Medicina Legal en Lima, retornaron al Depincri, que quedó a cargo del caso.

El segundo asesinato de la noche tuvo lugar en Bellavista, en una vivienda situada en el cruce de la avenida Haya de la Torre y la calle C-29, en la urbanización Ciudad del Pescador. Jordi Jarikson Vera Ullón (19) fue ultimado dentro del inmueble tras ser interceptado por atacantes que lo interceptaron y comenzaron a dispararle mientras caminaba por la zona, según el relato de vecinos. Pese a que el joven intentó escapar ingresando a la casa, cuya puerta estaba abierta debido a que allí funciona un negocio de venta de pescado, los agresores irrumpieron violentamente y continuaron abriendo fuego contra él. Aun con signos vitales, fue llevado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, pero falleció poco después.

Más atentados en menos de 8 horas

Horas antes, en el Parque B del asentamiento humano Juan Pablo II, en el sector de Sarita Colonia, una balacera dejó a un hombre herido de gravedad, quien fue trasladado de emergencia a un hospital cercano. Su pronóstico es reservado. Testigos indicaron que el intercambio de disparos ocurrió en un área pública donde suelen reunirse mototaxistas y jóvenes de la zona. La Policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al cobro de cupos y microcomercialización de drogas.

El cuarto ataque, aunque sin víctimas mortales, incrementó la sensación de vulnerabilidad. Sujetos armados dispararon contra una vivienda de tres pisos en la calle Los Pinos, sector de Boterín. Cuatro balas impactaron en el primer piso, donde vive una inquilina que, por fortuna, no resultó herida. El predio fue acordonado por agentes de la Policía Nacional, quienes iniciaron las pesquisas. Según testimonios, el ataque habría estado dirigido a una residente del primer nivel, en un patrón similar a los amedrentamientos usados por extorsionadores contra inmuebles alquilados.

Ola de crímenes en el Callao

Aunque la investigación de la PNP está en curso, los cuatro atentados reflejan la escalada de violencia letal en una provincia que ya cerró el 2025 con cifras críticas en homicidios, robos y extorsiones. Hasta noviembre del año pasado, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registraba 165 homicidios, superando los 146 casos de todo el 2024, lo que marcó un nuevo récord histórico en el Callao.

La ciudadanía porteña cuestiona que, pese a la reiteración de alertas vecinales, no exista una estrategia metropolitana sostenida que articule patrullaje, inteligencia y control de armas ilegales en zonas calientes. La crítica apunta a que el puerto sigue operando bajo un modelo de contención insuficiente. Las próximas horas serán claves para conocer avances oficiales en cada caso.

