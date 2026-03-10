HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Examen de Admisión San Marcos 2026-II: postulantes con nombres de futbolistas icónicos como Messi, Ronaldo y Zidane ingresan a la carrera de Ingeniería de Minas

La evaluación reunió a miles de aspirantes que buscaban asegurar una vacante en esta especialidad, en la que participaron más de 40 postulantes, junto a los 4 nombres que llamaron la atención en la lista de ingresantes.

Cuatro ingresantes a la carrera de Ingeniería de Minas de la UNMSM tienen nombres de futbolistas famosos.
Cuatro ingresantes a la carrera de Ingeniería de Minas de la UNMSM tienen nombres de futbolistas famosos. | Foto: Jazmín Ceras/composición LR

El examen de admisión 2026-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha llamado la atención en redes sociales por los curiosos nombres de cuatro estudiantes que lograron una vacante en la carrera de Ingeniería de Minas en la sede ubicada en Oyón.

Estos resultados corresponden a la segunda evaluación del proceso de admisión, realizada el domingo 8 de marzo. Durante la jornada, miles de jóvenes rindieron la prueba con la ilusión de obtener una de las vacantes disponibles en la universidad pública más antigua del país.

UNMSM es la mejor universidad del Perú en 2026, según ranking QS: destaca en empleabilidad

¿Cuáles son los icónicos nombres que llamaron la atención en la lista de ingresantes?

Entre los postulantes más destacados que alcanzaron una vacante para la carrera de Ingeniería de Minas en la sede Oyón, cuyos nombres están asociados a cuatro futbolistas de categoría internacional, como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zinedine Zidane y Wesley Sneijder.

Con una combinación de fútbol actual y un toque de nostalgia, estos alumnos lograron ingresar a la selecta lista de ingresantes a la UNMSM.

  • Snayder Alessandro Aguirre Huaycama
  • Lionel Messi Alvarado Sebastian
  • Anddy Zinedine Cano Sánchez
  • Cristian Ronaldo Carbajal Huamán

No obstante, la singularidad de los nombres no pasó desapercibida y generó una ola de comentarios. Las reacciones no solo se centraron en la creatividad de los padres al elegirlos, sino también en los bajos puntajes que algunos postulantes obtuvieron en el proceso de admisión.

¿Qué otros alumnos completan la lista de ingresantes a la UNMSM?

La relación también contempla a otros postulantes como Milagros Antonia Cerna Soto, Jorge Céspedes Salinas, Geovanni Brayan Chamorro Melgar, Luz Marina Chavarría Espinoza, Piero Dayú Cipriano Montoya, Danilo Junior Cruz Carrera y Alexander Jesús Díaz Rosas, entre otros.

En total, 41 jóvenes se inscribieron para esta carrera; sin embargo, dos de ellos no lograron alcanzar una vacante. De acuerdo con el registro, uno de los postulantes no se presentó al examen.

Estos son los cuatro ingresantes con nombres peculiares en la UNMSM. Foto: UNMSM

Estos son los cuatro ingresantes con nombres peculiares en la UNMSM. Foto: UNMSM

