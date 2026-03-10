Cuatro ingresantes a la carrera de Ingeniería de Minas de la UNMSM tienen nombres de futbolistas famosos. | Foto: Jazmín Ceras/composición LR

Cuatro ingresantes a la carrera de Ingeniería de Minas de la UNMSM tienen nombres de futbolistas famosos. | Foto: Jazmín Ceras/composición LR

El examen de admisión 2026-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha llamado la atención en redes sociales por los curiosos nombres de cuatro estudiantes que lograron una vacante en la carrera de Ingeniería de Minas en la sede ubicada en Oyón.

Estos resultados corresponden a la segunda evaluación del proceso de admisión, realizada el domingo 8 de marzo. Durante la jornada, miles de jóvenes rindieron la prueba con la ilusión de obtener una de las vacantes disponibles en la universidad pública más antigua del país.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES EN LLAMAS: LAS PROMESAS DE BALCÁZAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

¿Cuáles son los icónicos nombres que llamaron la atención en la lista de ingresantes?

Entre los postulantes más destacados que alcanzaron una vacante para la carrera de Ingeniería de Minas en la sede Oyón, cuyos nombres están asociados a cuatro futbolistas de categoría internacional, como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zinedine Zidane y Wesley Sneijder.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Con una combinación de fútbol actual y un toque de nostalgia, estos alumnos lograron ingresar a la selecta lista de ingresantes a la UNMSM.

Snayder Alessandro Aguirre Huaycama

Lionel Messi Alvarado Sebastian

Anddy Zinedine Cano Sánchez

Cristian Ronaldo Carbajal Huamán

No obstante, la singularidad de los nombres no pasó desapercibida y generó una ola de comentarios. Las reacciones no solo se centraron en la creatividad de los padres al elegirlos, sino también en los bajos puntajes que algunos postulantes obtuvieron en el proceso de admisión.

¿Qué otros alumnos completan la lista de ingresantes a la UNMSM?

La relación también contempla a otros postulantes como Milagros Antonia Cerna Soto, Jorge Céspedes Salinas, Geovanni Brayan Chamorro Melgar, Luz Marina Chavarría Espinoza, Piero Dayú Cipriano Montoya, Danilo Junior Cruz Carrera y Alexander Jesús Díaz Rosas, entre otros.

En total, 41 jóvenes se inscribieron para esta carrera; sin embargo, dos de ellos no lograron alcanzar una vacante. De acuerdo con el registro, uno de los postulantes no se presentó al examen.