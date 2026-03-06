Admisión UNMSM 2026-II: miles de jóvenes rendirán examen en la decana para las áreas de Economía, Humanidades y Sociales

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que este 7 de marzo inicia el proceso de admisión 2026-II. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que este 7 de marzo inicia el proceso de admisión 2026-II. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que miles de jóvenes participarán este 7 de marzo en el primero de cuatro exámenes del proceso de admisión 2026-II de la llamada 'Decana de América'. En esta jornada, los postulantes competirán por una vacante en las áreas D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).

¿Cuántas vacantes están disponibles en la 'Decana de América'?

La UNMSM ofrece en este proceso de admisión un total de 5.669 vacantes distribuidas en 81 carreras profesionales. Entre la oferta académica destacan tres nuevas especialidades: Economía, Humanidades y Ciencias Sociales; Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios; y Geofísica e Inteligencia Artificial.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

¿En qué otras fechas se llevará a cabo la evaluación?

La segunda jornada del proceso de admisión se realizará este 8 de marzo y estará destinada a los postulantes de las áreas B (Ciencias Básicas) y C (Ingeniería), además de quienes se inscribieron bajo la modalidad de examen especial, que comprende a aspirantes de todas las áreas académicas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Por su parte, las siguientes evaluaciones se desarrollarán el sábado 14 y el domingo 15 de marzo. En la primera fecha rendirán examen los postulantes a carreras de Ciencias de la Salud, mientras que el último día estará reservado exclusivamente para quienes buscan una vacante en Medicina Humana.

¿Qué elementos indispensables se necesitan para postular al examen de admisión de la UNMSM?

Los participantes del proceso de admisión deberán presentarse en la sede de la Ciudad Universitaria con dos documentos indispensables: su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y actualizado, además del carné de postulante impreso. Así lo recordó la Oficina Central de Admisión (OCA) de la universidad conocida como la 'Decana de América'.

¿Qué está prohibido llevar en el examen de admisión de la UNMSM?

Cabe recordar que los postulantes que rindan los exámenes de los días 7, 8, 14 y 15 de marzo deberán vestir prendas como polos o pantalones de buzo, pero sin adornos, broches, cierres ni otros elementos metálicos. Además, el calzado debe estar sin hebillas, ojales ni adornos metálicos. Por ese motivo, la revisión será rigurosa en el ingreso a la sede del examen, donde se verificará el cumplimiento de las normas de vestimenta.