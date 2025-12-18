ONPE presenta piloto de voto digital para las elecciones 2026: FFAA y PNP concentran mayoría de inscritos

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó el balance del registro para el proyecto piloto del voto digital que podría aplicarse en las elecciones generales de 2026. Entre el 29 de octubre y el 13 de diciembre, 9.983 ciudadanos se inscribieron voluntariamente para participar en esta modalidad no presencial de sufragio.

El piloto está dirigido a once grupos priorizados que suelen enfrentar dificultades para acudir a una mesa de votación. Sin embargo, la data muestra una concentración clara: el 67,54 % de los inscritos pertenece a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, es decir, 6.743 personas.

Pablo Hartill, subgerente de Documentación e Investigación Electoral de la ONPE, explicó que el registro evidencia una relación directa entre el voto digital y el ausentismo previo. Del total de inscritos, el 56 % no votó en las elecciones generales de 2021 y el 55 % no participó en las elecciones regionales y municipales de 2022.

El dato más relevante es que el 43 % de los inscritos no votó en ninguno de los dos últimos procesos electorales. En el caso específico de policías y militares, más de la mitad no pudo sufragar en ambas elecciones, principalmente por estar desplegados en labores de seguridad durante la jornada electoral.

Además de las fuerzas del orden, se registraron 1.447 peruanos residentes en el extranjero, 865 trabajadores del sector salud, 169 bomberos, 131 personas con discapacidad y personal de entidades como el INPE, la Defensoría del Pueblo y Migraciones.

Cómo funcionaría el voto digital

La ONPE informó que, de aprobarse el piloto tras la auditoría externa y la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los ciudadanos inscritos podrían votar de manera remota desde un celular, tablet o computadora.

El sistema exige DNI electrónico vigente, conocimiento del PIN personal y certificados digitales activos hasta, por lo menos, el 8 de junio de 2026. La votación se abriría durante una ventana de 24 horas, desde el sábado a las 5 p. m. hasta el domingo a la misma hora.

Según los voceros técnicos, el voto viajará encriptado y firmado digitalmente, con un registro adicional en blockchain para impedir alteraciones. La llamada “llave maestra” para el escrutinio será almacenada fuera de línea, en un dispositivo físico resguardado en una caja fuerte.

“Si el voto se modifica, queda automáticamente inválido”, aseguró Roberto Montenegro, gerente de Tecnología Informática de la ONPE, quien afirmó que el sistema no tiene margen de error.

La presentación oficial insistió en que el voto digital será seguro, pese a un contexto nacional marcado por filtraciones masivas de datos y vulneraciones a sistemas públicos, incluidos registros del Reniec y otras entidades del Estado en los últimos años.

Consultada por La República, la ONPE sostuvo que la principal fortaleza del sistema es el uso obligatorio del DNI electrónico físico, lo que impediría la suplantación. “Si no tienes el DNI y la clave, no puedes votar”, señalaron.

No obstante, la promesa de invulnerabilidad convive con un escenario de desconfianza ciudadana instalada desde las denuncias de fraude en elecciones pasadas y los reiterados ataques informáticos a plataformas estatales. “No tenemos margen de error”, sentenció Roberto Montenegro, gerente de Informática y Tecnología Electoral de ONPE.

“El problema no es la tecnología, es la confianza”

Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la ONPE, recordó que la implementación del voto digital no fue una iniciativa del organismo electoral, sino una obligación establecida por el Congreso mediante la Ley N.° 32270.

“Entendemos que la ONPE ha tomado medidas de seguridad, pero estamos en un contexto general de desconfianza. No solo hacia la tecnología, sino hacia los organismos electorales, algo que no debería ocurrir”, señaló.

Tuesta precisó que el volumen del piloto es reducido y no representa un porcentaje significativo del padrón, aunque reconoció que el alto número de policías y militares inscritos plantea interrogantes legítimas. “Es difícil inferir que todos voten por un solo partido, pero el debate existe porque la última elección se definió por menos del 1 % y la opción que perdió señaló que a los efectivos no se les había permitido votar”, dijo.

El exjefe de la ONPE añadió que, en democracias consolidadas, el voto electrónico no presencial no se aplica de manera masiva, precisamente por los riesgos asociados a la seguridad y al secreto del voto. “El problema no es si la tecnología puede hacerlo, sino si genera confianza”, resumió.

El investigador Hernán Chaparro suma otra arista al análisis: "La pregunta es cómo van a controlar que el voto sea secreto: En instituciones jerárquicas como son las FFAA y PNP no está claro cómo se asegurará que quienes votan lo harán en secreto y sin ser coaccionados por superiores".

La ONPE informó que el proyecto se encuentra en fase de auditoría externa, a cargo de una empresa internacional especializada en seguridad digital. El informe será determinante para decidir si el piloto se aplica en 2026.

Mientras tanto, el debate sigue abierto. Para la ONPE, el voto digital es una alternativa para reducir el ausentismo en grupos específicos. El desafío no es técnico, sino político e institucional: garantizar seguridad, transparencia y confianza en un país donde los sistemas públicos ya han demostrado ser vulnerables.