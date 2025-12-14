Sueldo PNP y Fuerzas Armadas 2026: esta es la nueva escala salarial, según grado

El Ejecutivo dio luz verde a un nuevo reajuste en las pensiones del personal militar y policial. La medida, oficializada vía decreto supremo, actualiza los montos según grados y jerarquías, en el marco del Presupuesto Público 2025.

El incremento alcanza a integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) y forma parte de la tercera etapa del proceso de aumento aprobado para este año.

Nuevas remuneraciones a la PNP y Fuerzas Armadas

Con la actualización, un general de división del Ejército, un vicealmirante de la Marina de Guerra o un teniente general de la Fuerza Aérea del Perú y de la PNP podrá percibir una remuneración de hasta S/ 11.659. En los rangos técnicos, un técnico jefe superior del Ejército, técnico superior primero de la Marina, técnico superior de la Fuerza Aérea o suboficial superior de la PNP alcanzará un ingreso mensual de hasta S/ 3.629, según detalla el decreto.

El decreto supremo establece que los nuevos montos entrarán en vigencia a partir de diciembre de 2025. Asimismo, precisa que el financiamiento se realizará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Como parte de las disposiciones complementarias, la norma deja sin efecto el Decreto Supremo N.° 148-2025-EF, que regulaba los montos anteriores de la remuneración consolidada del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Incremento oficializado por decreto supremo

La disposición fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 292-2025-EF, publicado en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. El documento desarrolla los nuevos montos de la remuneración consolidada aplicables al personal militar y policial.

De acuerdo con la norma, el reajuste se sustenta en lo establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 (Ley N.° 32185), que autorizó el incremento progresivo de las pensiones.

