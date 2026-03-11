HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Shirley Arica tilda de hipócrita a Patricio Parodi por no saludarla en 'Esto es guerra': "Hemos juergueado juntos"

El crossover de los realities 'Esto es guerra', 'Combate' y 'Bienvenida la tarde' dejó más que competencia. Shirley Arica captó un momento con Patricio Parodi y no dudó en cuestionar su actitud.

Shirley Arica participó para el equipo de 'Bienvenida la tarde' en especial de 'Esto es guerra'.
Shirley Arica participó para el equipo de 'Bienvenida la tarde' en especial de 'Esto es guerra'. | Foto: composición LR/América TV/YouTube

El crossover de los realities ‘Esto es guerra’, ‘Combate’ y ‘Bienvenida la tarde’ dejó más que competencia. Tras la emisión del especial, Shirley Arica encendió la polémica tras su aparición en el set de ‘EEG’. La modelo e influencer no dudó en señalar a Patricio Parodi como "hipócrita" luego de que el capitán histórico evitara saludarla en pleno programa en vivo cuando ella apareció como invitada del equipo de ‘BLT’.

El episodio tomó fuerza cuando la recordada ‘Chica Realidad’ decidió mostrarlo en su canal de YouTube. En el video, grabado mientras buscaba su camerino tras las grabaciones en las instalaciones de América TV, se observa el instante preciso en que ‘Pato’ Parodi pasa frente a ella y se despide de manera general, sin dirigirle palabra ni gesto alguno.

PUEDES VER: Melissa Loza conmueve al revelar la muerte de su madre tras dura batalla contra el cáncer: "Luchó hasta el final"

lr.pe

Shirley Arica llama "hipócrita" a Patricio Parodi

El momento no pasó inadvertido para Shirley Arica. Apenas ocurrió, bajó la voz y, como si se tratara de una confesión, lanzó sin rodeos: "Patricio es un hipócrita". La frase arrancó una risa espontánea de su camarógrafo, pero marcó el inicio de un reclamo que luego se amplificó. La ‘Chica Realidad’ explicó que el competidor no le dirigió palabra alguna durante la transmisión, pese a que mantienen contacto en redes sociales y han compartido salidas. "Patricio se pasó. Les cuento que en el programa en vivo no me saludó. Ni un saludo. Ni siquiera me dijo ‘hola’, nada. Y somos amigos de Instagram; hemos juergueado juntos con el ‘Señor de la Noche’, claro que sí", reveló.

En ese mismo registro, Arica aprovechó para extender su crítica hacia el medio televisivo. "Y ahorita se dieron cuenta porque, como vio la cámara, dijo ‘chau, nos vemos’. Se dan cuenta, así es la gente en la televisión. Por eso no estoy en la televisión", sentenció con firmeza.

PUEDES VER: Said Palao sorprende al anunciar que logró vender todos los departamentos de su proyecto inmobiliario: “Más feliz imposible”

lr.pe

Shirley Arica llegó a ‘EEG’ como participante de ‘Bienvenida la tarde’

La participación de Shirley Arica se dio en el marco de un especial que reunió a integrantes de distintos realities, entre ellos ‘Esto es guerra’, ‘Combate’ y ‘Bienvenida la tarde’. El crossover fue celebrado por los seguidores del programa, quienes destacaron la energía con la que afrontaron las pruebas los competidores y la alegría con la que se desenvolvieron en el set.

El crossover entre formatos buscaba revivir la nostalgia de la televisión y enfrentar a figuras emblemáticas en competencias. En ese contexto, la presencia de Arica aportó dinamismo, pero también se convirtió en el centro de la polémica por el desencuentro con Parodi.

