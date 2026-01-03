HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro
Temblor de magnitud 4,5 se registró en Ica
🔴 CAYÓ NICOLÁS MADURO tras INTERVENCIÓN DE EE. UU. en VENEZUELA

Sociedad

Venezolana en Perú celebra que podrá visitar a su madre tras la captura de Maduro: “9 Navidades que no la abrazo”

Extranjera espera reencontrarse con su madre después de 9 años en su natal Venezuela y agradeció al Perú.

Venezolanos celebran captura de Nicolás Maduro en embajada de Venezuela en Lima.
Venezolanos celebran captura de Nicolás Maduro en embajada de Venezuela en Lima. | Foto: composición LR/Latina/Andina

Una mujer venezolana no ocultó su felicidad al enterarse de la captura del dictador Nicolás Maduro y expresó que pronto podrá reencontrarse con su madre. Cabe resaltar, que la información generó bastante expectativa en la comunidad venezolana en el país y en otras partes del mundo luego del anuncio de su detención por parte de Estados Unidos.

Mujer venezolana podrá visitar a su madre después de 9 años

Cientos de venezolanos se congregaron en la sede de la Embajada de Venezuela en la avenida Arequipa en Lima este sábado 3 de enero. Los extranjeros celebraron con banderas la captura de Nicolás Maduro. Durante un reporte en Latina, una mujer venezolana comentó la esperanza que le da esta noticia debido a que podrá reencontrarse con su madre después de 9 años y un cambio para su país.

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Venezolanos se congregan en su embajada en Perú tras anuncio de captura de Nicolás Maduro

lr.pe

"Viene una transición para nuestro país, para que nuestras familias ya no se encuentren separadas, nuestros hijos no estén regados por el mundo, presos políticos y todo sea para mejor. Tengo 9 Navidades que no abrazo a mi mamá y espero pronto poder abrazarla. Mi papá falleció y no pude ir por la burocracia del país", explicó. Así también expresó gratitud hacia el Perú, país que la acogió cuando más lo necesitaba. "Le agradezco al Perú porque mi hijo nació acá", agregó.

Estados Unidos administrará Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

La mañana de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el país norteamericano gobernaría Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. Agregó que asumirán el control hasta que se concrete una transición política que sea 'segura, adecuada y sensata'.

Gobierno de José Jerí pide una solución pacífica en Venezuela tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos

lr.pe

"No queremos involucrarnos en la llegada de otra persona, pero estamos en la misma situación que hemos vivido durante los últimos años. Así que vamos a gobernar el país", explicó.

