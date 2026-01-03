HOYSuscripcion LR Focus

Venezolano en Perú rompe en llanto al enterarse de la captura de Maduro: “Venezuela, vas a renacer”

Clip viral de TikTok muestra la conmoción de un venezolano al enterarse de la noticia mientras abrazaba a su bebé, reflejando la emoción de muchos extranjeros.

Conmoción en redes sociales tras la captura de Maduro.
Conmoción en redes sociales tras la captura de Maduro. | Foto: composición LR/ TikTok

La captura a Nicolás Maduro este sábado 3 de enero del 2026 tomó por sorpresa a miles de ciudadanos venezolanos que residen en Perú. A través de redes sociales, una familia extranjera compartió su primera impresión al enterarse el fin de una dictadura de 10 años tras los bombardeos registrados en su país natal. "Despertamos y mi esposo quedó en shock", describió una usuaria en la plataforma de TikTok.

Venezolano se conmueve al enterarse la captura de Nicolás Maduro

De acuerdo al clip viral greisrodriguez en TikTok, un ciudadano venezolano se llevó una sorpresa esta mañana cuando despertó y, aún cargando a su bebé, encendió la televisión y vio la noticia sobre la captura de Nicolás Maduro. Emocionado, su esposa no dudó en grabar las lágrimas de su pareja mientras lo abrazaba. "No hay mal que siempre dure. Venezuela vas a renacer", describió la pareja en redes sociales.

PUEDES VER: Trump publica la primera imagen de Maduro tras ser capturado luego del ataque de EE. UU. a Venezuela

lr.pe

Dicha reacción refleja el sentimiento de muchos venezolanos en el exterior que, tras seguir la coyuntura, despertaron con esperanza e incredulidad ante los hechos informados la madrugada de este sábado 3 de enero tras conocerse la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, tras un operativo y bombardeos reportados en Venezuela.

Reacciones en redes sociales

El hecho generó varias recciones reacciones sobre la operación militar que generó la captura de Nicolás Maduro y bastante expectativa sobre un cambio en el país.

PUEDES VER: Donald Trump anuncia que Estados Unidos administrará Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

lr.pe

"Me alegro inmensamente por todos mis hermanos venezolanos", "Mi Venezuela querida por fin libre", "Qué recuerdos pasarán por su mente, ver que su país ya es libre de todo lo vivido y la esperanza de un futuro mejor. Soy peruana y estoy muy feliz por ustedes", "Solo ellos saben lo que han sufrido", "Soy peruana y me alegro muchísimo por ustedes hermanos venezolanos, merecen ser libres", "Tranquilo mi hermano, todos lloramos, es nuestra tierra", reaccionaron usuarios en TikTok.

