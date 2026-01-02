HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque
Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque     Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque     Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque     
Sociedad

Roban motocicleta a joven repartidora mientras hacía un delivery de cinco minutos en Miraflores

Las cámaras de videovigilancia muestran los instantes donde dos sujetos, que ya portaban cascos, se llevaron el instrumento de trabajo de la joven.

En Miraflores, una repartidora se encontró con el robo de su moto tras dejarla estacionada por unos minutos. Testigos indican que un sujeto la sustrajo a plena luz del día.
En Miraflores, una repartidora se encontró con el robo de su moto tras dejarla estacionada por unos minutos. Testigos indican que un sujeto la sustrajo a plena luz del día. | Composición LR | Buenos Días Perú

En Miraflores, una joven que trabajaba como repartidora dejó su motocicleta estacionada cinco minutos para realizar una entrega y, al regresar, descubrió que su unidad había desaparecido sin dejar rastro. Según testigos y cámaras de videovigilancia, un sujeto aprovechó que la moto estaba sola para romper el sistema de seguridad.

El robo fue concretado con ayuda de otro hombre, quien logró llevarse la moto en plena luz del día. Ambos llevaban los cascos puestos, listos para cometer el delito. Según Buenos Días Perú, la joven había comprado el vehículo recientemente por un monto de S/12.000, específicamente para hacer delivery.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Turistas extranjeros reclaman que quedaron varados por horas tras choque de trenes en Cusco: ''No nos dieron agua ni alimento''

lr.pe

Así operarían los ladrones de motocicletas

El modus operandi más habitual observado por autoridades y vecinos es el uso de herramientas como cizallas para cortar los seguros de los vehículos estacionados en la vía pública sin vigilancia, permitiendo a los delincuentes llevárselos con rapidez para luego desmantelarlos y vender partes como baterías de scooters eléctricos en el mercado informal.

En otros casos similares en Miraflores, cámaras de seguridad han captado a delincuentes en motos cometiendo robos en plena vía pública, incluyendo hurtos de celulares a transeúntes con la motocicleta como principal herramienta para la fuga. La ciudadanía sigue pidiendo mayor presencia policial y acciones más efectivas para frenar estos delitos.

PUEDES VER: Emergencia en ex estudio de América Televisión: amago de incendio por presunto problema eléctrico en tercer piso movilizó a bomberos

lr.pe

Robos de vehículos en Lima

Este incidente se suma a una tendencia creciente en la capital, donde se ha registrado un aumento de robos contra motos, scooters eléctricos y otros vehículos menores, afectando tanto a zonas de alta densidad como a distritos con mayor poder adquisitivo como Miraflores, San Isidro, Surco, Lince y San Miguel.

La delincuencia también se concentra en sectores como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Comas, considerados entre los más críticos en cifras de robo de vehículos de la PNP.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Incendio de grandes proporciones consume la tienda de bicicleta Rudra Ebikes en pleno corazón de Miraflores

Incendio de grandes proporciones consume la tienda de bicicleta Rudra Ebikes en pleno corazón de Miraflores

LEER MÁS
Árbol de gran tamaño aplasta cabina de camión y deja herido a chófer y copiloto en Miraflores

Árbol de gran tamaño aplasta cabina de camión y deja herido a chófer y copiloto en Miraflores

LEER MÁS
Cae mafia que usaba bebés para estafar a turistas en Miraflores: exigían latas de leche en fórmula por más de S/900

Cae mafia que usaba bebés para estafar a turistas en Miraflores: exigían latas de leche en fórmula por más de S/900

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Habla abogado de la empresa de camión que atropelló a niño en Gamarra: "El conductor es responsable penalmente"

Habla abogado de la empresa de camión que atropelló a niño en Gamarra: "El conductor es responsable penalmente"

LEER MÁS
Emergencia en ex estudio de América Televisión: amago de incendio por cortocircuito en tercer piso movilizó a bomberos

Emergencia en ex estudio de América Televisión: amago de incendio por cortocircuito en tercer piso movilizó a bomberos

LEER MÁS
Parque de las Leyendas 2026: ¿quiénes tienen puede acceder al ingreso gratuito?

Parque de las Leyendas 2026: ¿quiénes tienen puede acceder al ingreso gratuito?

LEER MÁS
Viaja de Puente Piedra a Villa El Salvador por solo S/ 3.50 en el Metropolitano: nueva tarifa desde esta fecha

Viaja de Puente Piedra a Villa El Salvador por solo S/ 3.50 en el Metropolitano: nueva tarifa desde esta fecha

LEER MÁS
A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

LEER MÁS
Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela libera a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Sociedad

Osiptel ordena a operadoras el bloqueo de líneas móviles en penales mediante sistema de geolocalización

MML inicia Plan Verano en la Panamericana Sur: cambio de sentido temporal de la vía será hasta abril 2026 y afectará a conductores

A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025