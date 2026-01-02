Roban motocicleta a joven repartidora mientras hacía un delivery de cinco minutos en Miraflores
Las cámaras de videovigilancia muestran los instantes donde dos sujetos, que ya portaban cascos, se llevaron el instrumento de trabajo de la joven.
En Miraflores, una joven que trabajaba como repartidora dejó su motocicleta estacionada cinco minutos para realizar una entrega y, al regresar, descubrió que su unidad había desaparecido sin dejar rastro. Según testigos y cámaras de videovigilancia, un sujeto aprovechó que la moto estaba sola para romper el sistema de seguridad.
El robo fue concretado con ayuda de otro hombre, quien logró llevarse la moto en plena luz del día. Ambos llevaban los cascos puestos, listos para cometer el delito. Según Buenos Días Perú, la joven había comprado el vehículo recientemente por un monto de S/12.000, específicamente para hacer delivery.
Así operarían los ladrones de motocicletas
El modus operandi más habitual observado por autoridades y vecinos es el uso de herramientas como cizallas para cortar los seguros de los vehículos estacionados en la vía pública sin vigilancia, permitiendo a los delincuentes llevárselos con rapidez para luego desmantelarlos y vender partes como baterías de scooters eléctricos en el mercado informal.
En otros casos similares en Miraflores, cámaras de seguridad han captado a delincuentes en motos cometiendo robos en plena vía pública, incluyendo hurtos de celulares a transeúntes con la motocicleta como principal herramienta para la fuga. La ciudadanía sigue pidiendo mayor presencia policial y acciones más efectivas para frenar estos delitos.
Robos de vehículos en Lima
Este incidente se suma a una tendencia creciente en la capital, donde se ha registrado un aumento de robos contra motos, scooters eléctricos y otros vehículos menores, afectando tanto a zonas de alta densidad como a distritos con mayor poder adquisitivo como Miraflores, San Isidro, Surco, Lince y San Miguel.
La delincuencia también se concentra en sectores como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Comas, considerados entre los más críticos en cifras de robo de vehículos de la PNP.
