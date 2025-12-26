Bomberos, serenazgo y miembros de la municipalidad de Miraflores trabajaron en conjunto para controlar la emergencia. | Composición LR | Municipalidad de Miraflores

Bomberos, serenazgo y miembros de la municipalidad de Miraflores trabajaron en conjunto para controlar la emergencia. | Composición LR | Municipalidad de Miraflores

Un incendio se registró en un inmueble donde opera la empresa Rudra Ebikes, dedicada a la reparación de scooters y bicicletas eléctricas, ubicado en la calle 2 de mayo 543. El hecho fue catalogado como código 2 y requirió la intervención de autobombas, unidades de rescate y ambulancias.

Local de bicicletas incendiado en Miraflores. Foto: Melissa Landa

Baterías de litio habrían ocasionado el siniestro

El comandante del Cuerpo General de Bomberos del Perú, César García, señaló que el siniestro se habría originado por la explosión de baterías de litio que estaban siendo manipuladas en el taller.

“Son baterías de litio, todas son baterías de litio. Aparentemente, una de ellas habría explotado, y eso fue lo que inició todo el incendio que consumió el taller”, declaró.

Unidades de bomberos en la emergencia. Foto: Melissa Landa

El oficial advirtió sobre el alto riesgo que representa este tipo de tecnología, al precisar que actualmente no existe un método efectivo para extinguir incendios de esta naturaleza.

“Las baterías de litio son muy peligrosas. En ninguna parte del mundo existe, hasta ahora, un sistema de extinción para este tipo de baterías”, enfatizó.

Intervención conjunta y cierre de la vía

Debido a la magnitud del incidente, equipos de las subgerencias de Serenazgo y Movilidad Urbana de la Municipalidad de Miraflores cerraron temporalmente la vía para facilitar las labores de los bomberos y resguardar la seguridad de vecinos y transeúntes.

Según detalló el comandante García, la emergencia fue atendida únicamente por personal especializado y entrenado. “Básicamente, se requirió personal capacitado, es decir, los bomberos, además de autobombas, unidades de rescate y ambulancias”, precisó.

Una persona afectada por inhalación ante colapso parcial

Como resultado de la emergencia, una persona resultó afectada por la inhalación de humo y fue atendida por una ambulancia del CGBVP. El comandante aclaró que no se trató de un trabajador del local. “Es uno de los vecinos que fue afectado por la emanación de humo”, indicó.

Bomberos y miembros de serenazgo participaron de forma conjunta. Foto: Melissa Landa

El fuego consumió por completo el interior del taller, lo que provocó el colapso parcial de la estructura, debido a los materiales precarios utilizados en el local.

“Parte de este taller colapsó. Es material aligerado y precario, y todo fue consumido por el fuego”, explicó el comandante. Por ello, antes de permitir el ingreso de los propietarios, será necesaria una limpieza integral de la zona afectada.

Llamado a la prevención

Pese a las explosiones registradas durante el incendio, las viviendas y establecimientos colindantes no sufrieron daños. “No han sido afectadas las viviendas aledañas, solo el taller”, aseguró García, descartando riesgos estructurales en un restaurante cercano.

Finalmente, el comandante exhortó a la ciudadanía a extremar las medidas de seguridad al momento de cargar scooters eléctricos y vehículos similares, recomendando no hacerlo dentro de las viviendas.

“Muchos de estos scooters se cargan dentro de los domicilios. Hacemos un llamado a que la carga de estas baterías se realice fuera del hogar y en lugares sin material inflamable”, remarcó.

El incendio se registró en la semana posterior a las celebraciones navideñas y pocos días antes del Año Nuevo, periodo en el que las autoridades reiteran la importancia de la prevención para evitar emergencias de este tipo.

