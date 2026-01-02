HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Secuestran a agentes de seguridad y camión con mercadería tras violento asalto en San Martín de Porres

Una banda criminal robó un vehículo cargado con ropa deportiva, raptando a los agentes de seguridad que lo custodiaban. La Policía investiga el caso y se espera contar con videos de vigilancia.

Agentes de seguridad habrían sido secuestrado en Los Olivos. Foto: difusión

Un vehículo, en San Martín de Porres, que transportaba mercadería de ropa deportiva fue robado por una banda criminal, mientras que los agentes de seguridad que lo resguardaban, entre ellos un efectivo policial en retiro y su hijo identificados como Luis Humberto Quispe Trujillo (padre) y Luis Eder Quispe Muñoz (33), fueron raptados tras un violento asalto perpetrado por al menos cinco vehículos. El hecho es investigado por la Policía como un presunto secuestro.

El ataque ocurrió cuando las víctimas brindaban seguridad privada a un camión que trasladaba carga, al parecer de una marca conocida. Durante el trayecto, la caravana fue interceptada por cinco vehículos, cuyos ocupantes actuaron de forma coordinada para cerrarles el paso y reducirlos por la fuerza.

Agentes raptados y unidades desaparecidas

Según la información preliminar, el exefectivo policial y su hijo se desplazaban en un vehículo Toyota de color gris oscuro, con placa D7F-554, el cual terminó con una de sus ventanas destrozada producto de la violencia empleada por los delincuentes. Tras el asalto, ambos fueron llevados contra su voluntad, al igual que el conductor del camión robado.

Hasta el momento, no se conoce el paradero de los agentes de seguridad ni del chofer de la unidad de carga, lo que ha generado preocupación entre sus familiares, quienes llegaron hasta el lugar de los hechos para colaborar con las diligencias policiales.

Intervención de la Policía y hallazgo del vehículo

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron a la zona tras el reporte del asalto para iniciar las investigaciones y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables. Horas después, las autoridades confirmaron que el vehículo particular Toyota utilizado por los agentes de seguridad fue ubicado en una cochera de Chosica, aunque sin rastro de sus ocupantes.

La Policía continúa con las labores de búsqueda y el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de escape de los delincuentes.

Vecinos alertan sobre inseguridad

Vecinos del sector señalaron que el área donde ocurrió el asalto es considerada una “zona roja” debido a la constante ocurrencia de robos y asaltos bajo esta modalidad. Indicaron que otros vehículos que transportaban mercadería ya han sido víctimas de hechos similares.

Las autoridades no descartan que se trate de una banda criminal organizada dedicada al robo de carga y al secuestro de personal de seguridad, por lo que las investigaciones continúan para dar con el paradero de las víctimas y recuperar la mercadería robada.

