Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque
Sociedad

Turistas extranjeros reclaman que quedaron varados por horas tras choque de trenes en Cusco: ''No nos dieron agua ni alimento''

El accidente causó un fallecido y 104 heridos, lo que llevó a la suspensión temporal del servicio, ahora restablecido, y dejó a los viajeros sin información ni asistencia adecuada.

Decenas de turistas extranjeros quedaron varados durante horas en la ruta hacia Machu Picchu tras el choque de dos trenes de PeruRail e Inca Rail el 30 de diciembre.
Decenas de turistas extranjeros quedaron varados durante horas en la ruta hacia Machu Picchu tras el choque de dos trenes de PeruRail e Inca Rail el 30 de diciembre. | Composición LR

Decenas de turistas extranjeros denunciaron que quedaron varados durante varias horas en la estación de Ollantaytambo tras el choque de dos trenes que operan en la ruta turística hacia Machu Picchu. El accidente, que involucró a unidades de Peru Rail e Inca Rail el pasado 30 de diciembre, dejó a un maquinista fallecido y más de 100 heridos entre pasajeros y tripulantes, y provocó la suspensión temporal del servicio en la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu, que ya fue reestablecido.

No obstante, varios visitantes que tenían boletos programados para esa misma fecha denunciaron que, tras el impacto, quedaron varados sin información clara ni asistencia adecuada. “No nos dijeron cuándo se reanudaría el servicio y no nos dieron agua ni alimento, solo unas tostadas”, relató una pareja de turistas argentinos a América TV. El señor calificó la situación como una “vergüenza” por parte de las operadoras ferroviarias.

Reclamos de viajeros: ya tenían boletos para Machu Picchu

Los extranjeros expresaron su malestar por la falta de comunicación y organización en los puntos de tránsito, lo que afectó su planificación de viaje y reservas en Machu Picchu, especialmente en plena temporada alta turística. Además, señalaron el desorden en las filas. Algunos denunciaron que el personal de control solicitaba credenciales y restringía el acceso a quienes no contaban con boletos considerados prioritarios, lo que incrementó la confusión en la estación.

''A alguien del vagón le llegó la información. Si no, no nos hubiéramos enterado de que había un accidente... Teníamos reservas en Aguas Calientes, pero ya perdimos todo. No hay ninguna solución, tuvimos que reclamar para que nos den comida. Dijimos que no nos íbamos a mover'', relató otra pasajera colombiana. ''Desde que estábamos en el vagón, no dicen nada. Solo que hay que esperar'', reclamó una mujer, también extranjera.

Tras el choque, Inca Rail y Peru Rail, además de las autoridades del sector turismo, anunciaron el restablecimiento progresivo de los servicios y la evacuación de miles de turistas a Ollantaytambo para facilitar su retorno. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), junto con entidades como Indecopi, informó que supervisará la atención brindada a los pasajeros afectados, incluyendo reembolsos, reprogramaciones de viajes y garantías sobre los derechos de los usuarios.

Gobernador de Cusco denunció que Peru Rail e Inka Rail tardaron en entregar lista de pasajeros

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, indicó que ambas empresas demoraron en ofrecer la información tras el accidente: “Lo primero, tener una estrategia en el corto plazo que era ver que todos los accidentados tengan la atención correspondiente, ir a verificarlo; ver que se restablezca el transporte, sobre todo para los que estaban varados superando esta problemática; que efectivamente se encarguen los ministerios para que puedan dar con la responsabilidad y los responsables de este accidente”, señaló.

Según Salcedo, la descoordinación en perjuicio de las víctimas habría sido provocada por compañías médicas y de las ferroviarias. “Las empresas manejan un hermetismo tal, que ellos son los que definen a quien llaman, cómo se comunican, a tal punto que el propio Ministerio de [Comercio Exterior y] Turismo es a más de las 10 de la noche que recién les han dado la relación de pasajeros que se tenía en ambos vagones y nosotros, literal, tenemos que estar rogando”, sostuvo.

Lo último que se sabe tras accidente ferroviario en Cusco

El gerente regional de Salud de Cusco, Omar Farfán, confirmó que la cifra oficial de personas atendidas tras el choque de trenes en la ruta a Machupicchu es de 104 heridos, luego de corregir duplicidades en los reportes iniciales. Los pacientes fueron atendidos en cinco clínicas privadas, el Centro de Salud de Ollantaytambo y el Hospital Regional del Cusco, donde se evaluó su estado y evolución. No se reportaron pacientes en condición crítica.

Por otro lado, el jefe de la Macro Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra, informó que cuatro trabajadores vinculados a las empresas Peru Rail e Inca Rail fueron detenidos. El Presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló que las primeras evaluaciones apuntan a un posible error humano en la operación de las unidades, aunque la investigación sigue en curso.

