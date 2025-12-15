HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cae mafia que usaba bebés para estafar a turistas en Miraflores: exigían latas de leche en fórmula por más de S/900

A pesar de las detenciones y la cantidad de pruebas en su contra, las implicadas continúan libres. Seguirían operando, pero ahora en el Centro de Lima, según una vecina de Miraflores.

Cae mafia que usaba bebés para estafar a turistas en Miraflores: exigían latas de leche en fórmula por más de S/900
Cae mafia que usaba bebés para estafar a turistas en Miraflores: exigían latas de leche en fórmula por más de S/900 | Foto: composición LR/Panamericana.

La Municipalidad de Miraflores, en coordinación con el área de trata de personas de la Policía Nacional (PNP) y con la Procuraduría General del Estado, desarticuló una presunta organización criminal dedicada a estafar a turistas utilizando bebés como instrumento de manipulación. La red operaba en zonas altamente concurridas por visitantes extranjeros, como en la avenida Larco, donde mujeres se acercaban a sus víctimas simulando extrema necesidad y apelando a la compasión para llevarlos hacia boticas, en las que solicitaban leche de fórmula, cuyo costo superaba los S/180.

Según pudo corroborar Panamericana, las integrantes de esta mafia exigían hasta cinco latas de este producto de alto costo —que en conjunto superaban los S/900— además de pañales, los cuales luego eran revendidos para obtener ganancias ilícitas. Las autoridades señalaron que el uso reiterado de bebés y menores de edad formaba parte de un esquema organizado de mendicidad agravada.

“A ciertas horas del día que el distrito tiene un tránsito grande de extranjeros es donde estas personas operan”, señaló Viviana Meza, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores.

Discusiones con los vecinos

El 20 de octubre, un vecino de Miraflores increpó a dos miembros de la mafia por engañar a los turistas y recibió amenazas de parte de los delincuentes. Cámaras de seguridad también registraron el momento en el que otro grupo atacó con un coche cuna a una agente de fiscalización que les pidió retirarse del área.

Tres meses antes, otras dos estafadoras agredieron a la influencer Fátima Foronda, quien denunció ante la PNP que al menos cinco mujeres engañaban a extranjeros que transitaban por las calles del distrito. Una trabajadora de la zona reveló a Panamericana que las timadoras se sientan en las bancas de la calle Tarata a contar la plata obtenida durante el día.

Trabajo municipal logró identificar a las presuntas integrantes de la organización criminal y la ruta que seguían durante las 12 horas del día que exponían a menores de edad para lucrar. Según chats de WhatsApp hallados en los celulares de los detenidos, su camino comenzaba a las 10 de la mañana y se extendía hasta las 10 de la noche. En las conversaciones del grupo Amigas de chamba, las mujeres coordinaban las horas en las que se dirigían para explotar a los menores.

Asimismo, dividían el dinero obtenido por la reventa de las leches o pañales. Una de las intervenidas por la PNP fue identificada como Natalhi Atoche, quien participó en la agresión a Foronda, registra antecedentes desde 2013 por hurto agravado, por ser tendera –hurtaba prendas de los centros comerciales en el Callao–, y por atacar a serenos en 2011 y en 2025.

Integrantes de la mafia llevan el proceso en libertad

Tras la detención de las supuestas estafadoras, la Fiscalía no solicitó prisión preventiva para las involucradas en la explotación de menores, por lo que llevan el proceso en libertad. Según una vecina de Miraflores, las mujeres continuarían operando bajo la misma modalidad en el Centro de Lima.  

