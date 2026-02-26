Melgar vs Los Chankas EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026

Melgar y Los Chankas se enfrentan en Arequipa por la fecha 5 de la Liga 1 2026. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Melgar vs Los Chankas EN VIVO juegan este 27 de febrero, desde las 5.45 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental de la UNSA, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Arequipeños y andahuaylinos se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la quinta jornada de la Liga 1 2026. Melgar llega de perder su invicto, al caer 3-1 ante FC Cajamarca. Por el lado de Los Chankas, han logrado dos victorias y dos empates en lo que va de la temporada y buscarán alargar su buena racha de resultados.

¿A qué hora juega Melgar vs Los Chankas?

Los equipos de Melgar y Los Chankas se verán las caras por la quinta fecha del Torneo Apertura. El partido se jugará este viernes 27 de febrero en Arequipa, desde las 5.45 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 4.45 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6:45 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.45 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Melgar vs Los Chankas?

El partido Melgar vs Los Chankas, por la fecha 5 de la Liga 1 2026, será transmitido por la señal de L1 Max para territorio peruano. De igual forma, podrá verse vía streaming mediante la propia plataforma oficial del canal.

Alineaciones probables de Melgar vs Los Chankas

Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Alec Deneumostier, Jesús Alcántar, Nelson Cabanillas; Javier Salas, Lautaro Guzmán, Walter Tandazo; Pablo Erustes, Cristian Bordacahar y Bernardo Cuesta

Carlos Cáceda; Matías Lazo, Alec Deneumostier, Jesús Alcántar, Nelson Cabanillas; Javier Salas, Lautaro Guzmán, Walter Tandazo; Pablo Erustes, Cristian Bordacahar y Bernardo Cuesta Los Chankas: Hairo Camacho; David Gonzáles, Carlos Pimienta, Michael Kaufman; Oshiro Takeuchi, Kelvin Sánchez, Adrián Quiroz, Jorge Palomino, Ayrthon Quintana; Franco Torres y Marlon Torres

Pronóstico de Melgar vs Los Chankas

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Melgar sobre Los Chankas en este encuentro.

Betsson: gana Melgar (1,40), empate (4,30), gana Los Chankas (7,90)

Betano: gana Melgar (1,44), empate (4,90), gana Los Chankas (8,00)

Bet365: gana Melgar (1,40), empate (4,75), gana Los Chankas (7,00)

1XBet: gana Melgar (1,38), empate (4,50), gana Los Chankas (7,90)

Coolbet: gana Melgar (1,39), empate (4,65), gana Los Chankas (8,00)

Doradobet: gana Melgar (1,46), empate (4,75), gana Los Chankas (7,50)

¿En qué estadio juegan Melgar vs Los Chankas?

Melgar y Los Chankas disputarán este encuentro por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en Arequipa. El recinto tiene capacidad para 60.370 espectadores.

Últimos partidos de Melgar vs Los Chankas

Así quedaron los últimos duelos entre Melgar y Los Chankas por la Liga 1 del fútbol peruano.