Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

Los profesores recibirán nuevos montos de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, así como actualizaciones en la remuneración de los contratados bajo la Ley 30328 y en la asignación por jornada laboral adicional. El Ejecutivo oficializó estos cambios mediante el Decreto Supremo N.º 277-2025-EF.

La norma, publicada en cumplimiento de la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto 2025 —que establece incrementos salariales en dos etapas, marzo y noviembre— fija en su artículo 1 que la RIM por hora de la primera escala magisterial será de S/ 116,69. Este monto servirá como base para calcular las remuneraciones de las escalas superiores de la carrera docente.

Nuevas remuneraciones para docentes contratados bajo la Ley 30328

El Gobierno fijó nuevos montos para los profesores contratados según la Ley N.º 30328, quienes laboran bajo una jornada de 30 horas semanales. Para los niveles de inicial, primaria y secundaria —en la Educación Básica Regular, Especial, Alternativa y Técnico Productiva— la remuneración mensual será de S/ 3.500,70.

Además, se estableció una escala diferenciada para los docentes que cumplen funciones de coordinación. Quienes se desempeñan como coordinadores del Programa No Escolarizado de Educación Inicial (Pronoei) o como Docente Coordinador en las oficinas diocesanas de Educación Católica (ONDEC u ODEC) recibirán una remuneración mensual de S/ 4.667,60.

Incremento en la asignación por jornada adicional para docentes encargados

El decreto también incorpora un aumento en la asignación por jornada de trabajo adicional para los profesores que asumen cargos directivos, jerárquicos o funciones de especialistas en educación. Para un docente de 30 horas ubicado en la primera escala magisterial, este pago será de S/ 1.166,90, mientras que en la octava escala ascenderá a S/ 2.450,49.

Estos montos se aplican a docentes encargados de instituciones multigrado, polidocentes y a directores de instituciones unidocentes de inicial y primaria. La escala completa de asignaciones por jornada adicional para profesores de 30 horas queda establecida de la siguiente manera:

Octava escala: S/2.450,49

S/2.450,49 Sétima escala: S/2.217,11

S/2.217,11 Sexta escala: S/2.042,08

S/2.042,08 Quinta escala: S/1.750,35

S/1.750,35 Cuarta escala: S/1.516,97

S/1.516,97 Tercera escala: S/1.400,28

S/1.400,28 Segunda escala: S/1.283,59

S/1.283,59 Primera escala: S/1.166,90

El decreto precisa que estos incrementos se financiarán con los recursos previstos en el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas actualizará los nuevos montos en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos (AIRHSP).