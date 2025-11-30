HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

Los docentes recibirán nuevos montos de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) tras la publicación del Decreto Supremo N.º 277-2025-EF, que establece incrementos salariales.

Docentes contratados bajo la Ley 30328 recibirán actualizaciones salariales según Decreto Supremo N.º 277-2025-EF
Docentes contratados bajo la Ley 30328 recibirán actualizaciones salariales según Decreto Supremo N.º 277-2025-EF | Andina

Los profesores recibirán nuevos montos de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, así como actualizaciones en la remuneración de los contratados bajo la Ley 30328 y en la asignación por jornada laboral adicional. El Ejecutivo oficializó estos cambios mediante el Decreto Supremo N.º 277-2025-EF.

La norma, publicada en cumplimiento de la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto 2025 —que establece incrementos salariales en dos etapas, marzo y noviembre— fija en su artículo 1 que la RIM por hora de la primera escala magisterial será de S/ 116,69. Este monto servirá como base para calcular las remuneraciones de las escalas superiores de la carrera docente.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Jóvenes de Beca 18 en el limbo: reducción de presupuesto a Pronabec truncaría los estudios y proyectos de vida de miles de estudiantes

lr.pe

Nuevas remuneraciones para docentes contratados bajo la Ley 30328

El Gobierno fijó nuevos montos para los profesores contratados según la Ley N.º 30328, quienes laboran bajo una jornada de 30 horas semanales. Para los niveles de inicial, primaria y secundaria —en la Educación Básica Regular, Especial, Alternativa y Técnico Productiva— la remuneración mensual será de S/ 3.500,70.

Además, se estableció una escala diferenciada para los docentes que cumplen funciones de coordinación. Quienes se desempeñan como coordinadores del Programa No Escolarizado de Educación Inicial (Pronoei) o como Docente Coordinador en las oficinas diocesanas de Educación Católica (ONDEC u ODEC) recibirán una remuneración mensual de S/ 4.667,60.

PUEDES VER: Amenazan con quitar un 'pulmón verde' al Callao para construir la Vía Expresa Santa Rosa

lr.pe

Incremento en la asignación por jornada adicional para docentes encargados

El decreto también incorpora un aumento en la asignación por jornada de trabajo adicional para los profesores que asumen cargos directivos, jerárquicos o funciones de especialistas en educación. Para un docente de 30 horas ubicado en la primera escala magisterial, este pago será de S/ 1.166,90, mientras que en la octava escala ascenderá a S/ 2.450,49.

Estos montos se aplican a docentes encargados de instituciones multigrado, polidocentes y a directores de instituciones unidocentes de inicial y primaria. La escala completa de asignaciones por jornada adicional para profesores de 30 horas queda establecida de la siguiente manera:

  • Octava escala: S/2.450,49
  • Sétima escala: S/2.217,11
  • Sexta escala: S/2.042,08
  • Quinta escala: S/1.750,35
  • Cuarta escala: S/1.516,97
  • Tercera escala: S/1.400,28
  • Segunda escala: S/1.283,59
  • Primera escala: S/1.166,90

El decreto precisa que estos incrementos se financiarán con los recursos previstos en el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas actualizará los nuevos montos en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos (AIRHSP).

Notas relacionadas
Pagos MPPE información de HOY, 30 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Pagos MPPE información de HOY, 30 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

LEER MÁS
Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 30 de noviembre: bonos exclusivos para docentes del Ministerio de Educación y montos con aumento

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 30 de noviembre: bonos exclusivos para docentes del Ministerio de Educación y montos con aumento

LEER MÁS
Examen Ascenso Docente 2025: cuándo es, dónde y más de la segunda prueba según el cronograma

Examen Ascenso Docente 2025: cuándo es, dónde y más de la segunda prueba según el cronograma

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció al impactar contra un puente en Barranco?

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció al impactar contra un puente en Barranco?

LEER MÁS
Amenazan con quitar un 'pulmón verde' al Callao para construir la Vía Expresa Santa Rosa

Amenazan con quitar un 'pulmón verde' al Callao para construir la Vía Expresa Santa Rosa

LEER MÁS
Frontera Perú - Chile en crisis: migrantes impiden el tránsito y Gobierno de Jerí responde con operativo especial

Frontera Perú - Chile en crisis: migrantes impiden el tránsito y Gobierno de Jerí responde con operativo especial

LEER MÁS
Aparecen afiches con rostros de presuntos extorsionadores en postes de SJL: "Sicariato nunca más"

Aparecen afiches con rostros de presuntos extorsionadores en postes de SJL: "Sicariato nunca más"

LEER MÁS
Chofer y bus donde falleció hincha de Palmeiras estaban inhabilitados: ATU sancionó con más de S/20.000

Chofer y bus donde falleció hincha de Palmeiras estaban inhabilitados: ATU sancionó con más de S/20.000

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025