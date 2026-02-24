¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

La emergencia que vive Arequipa por intensas lluvias deja hasta el momento 2 fallecidos y más de 2 mil afectados. | Composición LR | Juan Santy / AFP. Carlos Contreras / La República

Las lluvias intensas están golpeando 10 regiones del país y dejan al menos 53 personas fallecidas y cerca de 85.000 afectadas, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Ante esta situación crítica, las autoridades de Arequipa, uno de los departamentos más afectados, acordaron recomendar a los colegios particulares postergar el inicio de clases, previsto inicialmente para el 2 de marzo.

El acuerdo, que busca salvaguardar la integridad de los estudiantes ante las condiciones climáticas adversas, se adoptó tras una reunión entre el gerente regional de Educación de Arequipa, Marco Choque Manrique, y el presidente del gremio de instituciones educativas privadas, Rutbel Begazo Salazar. En el encuentro también se precisó que las instituciones que no sigan esta recomendación deberán asumir la responsabilidad respectiva frente a cualquier eventualidad.

¿Hasta cuándo se aplazarían?

Según la disposición consensuada, la sugerencia es que los colegios privados inicien el año escolar 2026 recién una semana después del plazo original.

En tanto, se planean realizar inspecciones inopinadas a estos centros educativos para verificar si cuentan con la autorización de la Gerencia Regional de Educación para operar, y con los certificados de funcionamiento del local y de Defensa Civil que garanticen las condiciones de seguridad adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas. Todo esto se ejecutaría en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

Impacto por precipitaciones

Arequipa es una de las regiones más afectadas por las lluvias intensas. Según el reporte del gobierno regional, correspondiente al periodo del 19 al 22 de febrero, la emergencia deja hasta el momento 4.231 personas afectadas, 89 damnificados, 2 fallecidos, 1.229 viviendas afectadas y 44 viviendas inhabitables.

La situación que atraviesan ha demandado la presencia de cuatro ministros en la zona. El 23 de febrero, las autoridades inspeccionaron áreas impactadas por la torrentera El Chullo, en el distrito de Yanahuara, así como el sector de Villa Continental en Cayma, donde se verificaron severos daños provocados por el ingreso de lodo y material de arrastre a viviendas, vías principales e infraestructura pública.

Ante la magnitud de la emergencia y el número de damnificados, el gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez, reiteró la solicitud al Ejecutivo Nacional para que declare en Estado de Emergencia a seis provincias de la región a fin de agilizar la atención y canalizar mayores recursos para enfrentar los estragos.

Otro departamento que también afronta las consecuencias de este fenómeno es Cajamarca, donde un tramo de la carretera en la quebrada Los Ajos colapsó, dejando incomunicada a la provincia de San Miguel. En Tumbes, más de 530 familias del distrito de Casita, en la provincia de Contralmirante Villar, quedaron aisladas tras la activación de una quebrada; mientras que en Piura, las intensas lluvias dejaron inundado el barrio Nicaragua, en Máncora, y su principal vía de acceso, la Panamericana Norte, sufrió daños importantes debido a los aniegos de agua y lodo.

