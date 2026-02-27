Virgilio Acuña lanza dura crítica a su hermano César Acuña: “Es el mayor cómplice de todos los problemas del Perú”
Desde Cusco, el candidato al Senado por Perú Federal cuestionó al actual régimen y acusó a su hermano de formar parte de un pacto corrupto.
En visita al Cusco, Virgilio Acuña, candidato al Senado por Perú Federal, aseguró que el panorama electoral rumbo a abril está marcado por el desgaste del modelo centralista y el hartazgo ciudadano frente a los partidos tradicionales.
En cuanto al escenario político nacional, el aspirante al Senado fue categórico al señalar que no tiene ninguna expectativa positiva del actual gabinete ni del presidente del Consejo de Ministros.
A su juicio, la Constitución vigente permite que los partidos políticos “hagan lo que quieran” con el país, lo que ha derivado en una permanente crisis institucional. Por ello, reiteró su propuesta de convocar a una asamblea constituyente para cambiar completamente la Carta Magna.
Acuña también se refirió con dureza al Congreso y al futuro del actual gobierno de José María Balcázar. Afirmó que mientras exista lo que denominó “una mafia dentro del Parlamento”, no se puede tener certeza de que el Ejecutivo llegue al final de su mandato.
“Solo esa mafia va a decidir si el gobierno llega o no a julio”, declaró, en alusión a la inestabilidad política que atraviesa el país.
"APP es cómplice de un pacto corrupto"
Uno de los momentos más polémicos de sus declaraciones fue cuando se le consultó por su hermano, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso. Sin matices, Virgilio Acuña lo calificó como “el mayor cómplice de todos los problemas del Perú” y aseguró que ha traicionado a regiones del sur, como Puno.
Con ello, marcó distancia no solo política sino también personal, remarcando que su candidatura busca romper con las viejas prácticas y los apellidos tradicionales del poder.