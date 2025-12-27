HOYSuscripcion LR Focus

Sismo HOY en Callao, según IGP     
Hallan sin vida a exdirector de la UGEL de Loreto en su domicilio: familia presume que sería un asesinato

El exdirector de la UGEL de Loreto, Javier Arce Urrea, fue encontrado por su familia en Iquitos. La Policía y el Ministerio Público investigan el caso y evalúan si su deceso está vinculado a su aspiración de ser colaborador eficaz en la investigación contra el Clan del Cheque.

Hallan sin vida a exdirector de la UGEL de Loreto en su domicilio
Hallan sin vida a exdirector de la UGEL de Loreto en su domicilio | Foto: composición LR/Facebook.

El exdirector de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Loreto–Nauta, Javier Arce Urrea, fue hallado sin vida al interior de su vivienda en la Villa Petro Perú en Loreto, en la ciudad de Iquitos, en el departamento del mismo nombre. Tras la denuncia, llegaron al lugar oficiales de la Policía Nacional (PNP) y peritos del Ministerio Público para realizar la necropsia que permita determinar la causa de la muerte de la exautoridad educativa. La Fiscalía evalúa las circunstancias del deceso para determinar si existió la participación de terceros.

Exdirector de UGEL estaría aplicando a ser colaborador eficaz. Foto: UGEL.

Exdirector de UGEL estaría aplicando a ser colaborador eficaz. Foto: UGEL.

Familiares sospechan de asesinato

Los familiares de Arce Urrea hallaron su cuerpo al interior de su inmueble en una escena que les hizo presumir que se trató de un crimen. Según el medio Loreto Informa News, habría sido encontrado junto a un arma blanca y envuelto en una sábana. Asimismo, vecinos de la cuadra 11 de la Av. Participación señalaron que alrededor de las dos de la mañana del último viernes escucharon una pelea al interior de la casa de la manzana G lote 12.

Quienes conocían al exdirector, lo describen como un hombre reservado con los otros residentes de la zona y de momento se desconocen con detalles si otras personas vivían con él. Sin embargo, sus parientes sostienen que habría sospechosos que se encontraban al interior de la vivienda cuando ocurrió el suceso.

Según el medio local La Región, el fallecido estaba aspirando a ser colaborador eficaz en la investigación contra el Clan del cheque, en el que las autoridades denuncian a empresarios y altos funcionarios de UGEL Loreto – Nauta por presuntamente desviar fondos públicos para financiar una campaña política, lo que derivó en un perjuicio económico de 1 millón de soles para el Estado.

“Una noticia que ha remecido a toda la región, más a Loreto Nauta, donde Javier laboró en la Ugel. Es una pena lo que ha pasado por estas fechas tan sensibles. Yo tenía conocimiento de su deceso, pero hace una hora estoy leyendo que lo habrían matado”, señaló el consejero regional de la provincia, Kevin Grandez

Por su parte, agentes de la PNP y la Fiscalía investigan el hecho para hallar a los responsables del presunto crimen y determinar si guarda relación con la investigación fiscal contra el Clan del Cheque.

