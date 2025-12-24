HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Minsa descarta emergencia sanitaria por tos ferina en Loreto, pese a protestas por muertes infantiles: “Piden auxilio"

Madres denuncian la falta de recursos de salud e instalaciones adecuadas, mientras demandan la declaratoria de emergencia sanitaria frente al gobierno local para atender la crisis actual.

Federaciones indígenas exigen atención médica urgente ante brote de tos ferina en Loreto
Federaciones indígenas exigen atención médica urgente ante brote de tos ferina en Loreto | Pro y Contra Amazonía

La tos ferina continúa generando alarma en las comunidades indígenas de la cuenca del río Chambira, en la región Loreto, donde madres han reportado la muerte de más de 50 niños en los últimos meses. Las denuncias apuntan a la falta de atención médica en zonas alejadas, donde no hay personal de salud, medicamentos ni centros de asistencia.

El pasado martes 23 de diciembre, diferentes federaciones indígenas llegaron desde las zonas más remotas para concentrarse frente al Gobierno Regional de Loreto y exigir la declaratoria de emergencia sanitaria. “Nosotros como federación estamos recolectando información que actualmente hay 52 muertes en la cuenca de Chambira y 114 niños diagnosticados con el síntoma”, expresó el apu Antonio Inuma, presidente de la Federación Indígena Urarina del Río Chambira (Feiurcha), a La República.

En respuesta, el ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, descartó que exista una emergencia sanitaria por tos ferina en las comunidades de la cuenca del río Chambira. Señaló que las acciones desplegadas en los últimos dos meses han permitido incrementar de manera significativa la cobertura de vacunación y proteger a la población infantil.

Comunidades afectadas y reclamos por atención insuficiente

De acuerdo con Inuma, los casos se han reportado principalmente en las comunidades de San Marco, Copal, Nueva Pocuna, Buenavista, Santa Hermosa, Santa Silvia, Santa Huita, Santa Rosa de Siambas, Santa Cruz, Pionero, San Miguel, entre otras. Indicó que durante diciembre se desplegaron pocos equipos para controlar el brote.

“Se ha organizado tres brigadas. Salió una para Patollaco, una para Pucayaco y para el Alto Chambira, pero para nosotros no es suficiente”, explicó. Añadió que solicitan que los grupos especializados permanezcan al menos cinco días en cada comunidad afectada para monitorear y brindar tratamiento, ya que cuando se retiran los pacientes no reciben atención continua. “No tenemos técnico, no tenemos profesional de salud. Tenemos un promotor de salud, pero no están capacitados”, señaló.

Asimismo, sostuvo que en la cuenca del Chambira viven aproximadamente 8.000 personas, pero solo cuentan con un médico. “Tenemos siete puestos de salud, pero están desabastecidos, no tienen infraestructura, equipamiento ni recurso humano”, precisó. Agregó que cada establecimiento cuenta apenas con un técnico de enfermería y, en algunos casos, con un solo técnico de laboratorio.

Pese a las múltiples mesas de trabajo con las autoridades, los apus aseguran que no se han alcanzado acuerdos concretos. Indicaron que otro de los principales problemas es la dificultad para el traslado entre comunidades. “Los pobladores están muriendo, pidiendo su auxilio, llorando y lamentando como si no tuviéramos una autoridad que nos pueda apoyar”, increpó.

Minsa cuestiona cifras y defiende acciones sanitarias

A pesar de las protestas, el ministro de Salud reiteró que no se ha configurado una emergencia sanitaria en la cuenca del río Chambira. Aseguró que la cifra de 52 niños fallecidos corresponde al total nacional registrado desde enero y detalló que en la zona solo se han reportado dos muertes por tos ferina en meses anteriores.

Ante estas declaraciones, el apu Inuma respondió: “Es totalmente falso. En la cuenca, donde hay acceso de comunicación, hemos recibido información, videos y fotos de 14 muertes hasta la fecha”, explicó, precisando que los casos ocurrieron entre octubre y diciembre.

Quiroz también indicó que el principal reto no ha sido el stock de vacunas, sino las acciones desplegadas en el territorio. “El trabajo está dando resultados, la cobertura de vacunación, que estaba alrededor de 30 %; hoy está por encima del 80 %”, destacó. Además, señaló que se han desplegado 15 brigadas de salud en el territorio, de las cuales tres operan de manera permanente.

Finalmente, explicó que se han destinado recursos adicionales para garantizar la operatividad y el transporte del personal. “Este año se transfirieron 6.5 millones de soles para el Datem del Marañón en junio y 4.5 millones adicionales a través del Seguro Integral de Salud (SIS) en diciembre. Además, hemos destinado 200.000 soles para gastos operativos directos de las brigadas: combustible, movilidad fluvial, logística”, indicó.

El ministro precisó que una declaratoria de emergencia sanitaria debe ser sustentada técnicamente por el Gobierno Regional de Loreto, entidad encargada de remitir la solicitud al Ministerio de Salud (Minsa) para su evaluación.

Datos

De acuerdo con las cifras de la sala situacional del Minsa, hasta la semana epidemiológica 50, con fecha de corte al 13 de diciembre, se han confirmado 52 fallecimientos, de los cuales 51 corresponden a menores de cinco años. Además, el departamento con mayor número de casos es Loreto, con 1.544, seguido por Lima, con 158, y Puno, con 86.

