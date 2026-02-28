HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel anuncia que lanzó un ataque preventivo contra el régimen de Irán

Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, confirmó los ataques reportados en puntos de la capital iraní, Teherán, durante horas de la mañana. Además, declaró Estado de Emergencia en Israel

Israel confirmó ataque a Irán este sábado. Foto: ABC
Durante las primeras horas de este sábado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó que Israel lanzó un "ataque preventivo" en contra de Irán. Las alarmas antimisiles sonaron en territorio israelí y se declaró estado de emergencia en todo el país, en medio de las tensiones en la región.

"El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", señaló Katz en declaraciones recogidas por el diario 'Times of Israel'.

