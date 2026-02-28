Israel anuncia que lanzó un ataque preventivo contra el régimen de Irán

Durante las primeras horas de este sábado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó que Israel lanzó un "ataque preventivo" en contra de Irán. Las alarmas antimisiles sonaron en territorio israelí y se declaró estado de emergencia en todo el país, en medio de las tensiones en la región.

"El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", señaló Katz en declaraciones recogidas por el diario 'Times of Israel'.