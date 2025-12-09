Loreto: dictan 9 meses de prisión preventiva para padre acusado de maltratar a su hijo

Según la Defensoría del Pueblo, el presunto agresor se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento de los hechos. Foto: Composición LR / Poder Judicial

Según la Defensoría del Pueblo, el presunto agresor se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento de los hechos. Foto: Composición LR / Poder Judicial

Un padre de familia, identificado como Hilter Macahuachi Sangama, obtuvo nueve meses de prisión preventiva tras difundirse en redes sociales un video en el que se le ve castigando a su hijo, atándolo con una soga e induciéndolo a un barranco que colinda con el río Marañón, afluente del Amazonas, en Loreto.

La acción del padre motivó la intervención de la Policía y el Ministerio Público. La medida fue solicitada por la Fiscalía Provincial Penal del Datem del Marañón y aprobada por el Juzgado de Paz Letrado en Adición de Investigación Preparatoria de Barranca.

TE RECOMENDAMOS EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Abel Chiroque, jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, informó al diario La República que la Defensoría abrió una queja de oficio tras recibir la alerta radial sobre el caso ocurrido el 3 de diciembre en la zona conocida como Mar Abierto, en San Lorenzo, provincia de Datém del Marañón.

Fuentes defensoriales indican que el presunto agresor se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento de los hechos. La Policía, en coordinación con el Ministerio Público, lo detuvieron aún en flagrancia, por lo que permanecía detenido en la comisaría de San Lorenzo.

Durante las diligencias, la madre del niño habría declarado a las autoridades que también era víctima de agresiones. Ante ello, el Juzgado Mixto del Datem del Marañón dispuso medidas de protección a favor de la víctima, sus hermanos y su progenitora, para cuidar la integridad física y emocional de la familia.

Hiler Macahuachi es investigado por el presunto delito de tortura en agravio de su hijo. Esta situación reavivó el debate sobre la violencia infantil en zonas alejadas del país, donde muchos casos no llegan a denunciarse.