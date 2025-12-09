HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Loreto: dictan 9 meses de prisión preventiva para padre acusado de maltratar a su hijo

Hilter Macahuachi es acusado de atar e inducir a su menor a un barranco. La Defensoría del Pueblo confirmó que la víctima, su madre y hermanos ya cuentan con medidas de protección.

Según la Defensoría del Pueblo, el presunto agresor se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento de los hechos. Foto: Composición LR / Poder Judicial
Según la Defensoría del Pueblo, el presunto agresor se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento de los hechos. Foto: Composición LR / Poder Judicial

Un padre de familia, identificado como Hilter Macahuachi Sangama, obtuvo nueve meses de prisión preventiva tras difundirse en redes sociales un video en el que se le ve castigando a su hijo, atándolo con una soga e induciéndolo a un barranco que colinda con el río Marañón, afluente del Amazonas, en Loreto.

La acción del padre motivó la intervención de la Policía y el Ministerio Público. La medida fue solicitada por la Fiscalía Provincial Penal del Datem del Marañón y aprobada por el Juzgado de Paz Letrado en Adición de Investigación Preparatoria de Barranca.

TE RECOMENDAMOS

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Abel Chiroque, jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, informó al diario La República que la Defensoría abrió una queja de oficio tras recibir la alerta radial sobre el caso ocurrido el 3 de diciembre en la zona conocida como Mar Abierto, en San Lorenzo, provincia de Datém del Marañón.

PUEDES VER: Operativo en Loreto: cae sospechoso en zona cocalera y se incautan 20 toneladas de insumos

lr.pe

Fuentes defensoriales indican que el presunto agresor se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento de los hechos. La Policía, en coordinación con el Ministerio Público, lo detuvieron aún en flagrancia, por lo que permanecía detenido en la comisaría de San Lorenzo.

Durante las diligencias, la madre del niño habría declarado a las autoridades que también era víctima de agresiones. Ante ello, el Juzgado Mixto del Datem del Marañón dispuso medidas de protección a favor de la víctima, sus hermanos y su progenitora, para cuidar la integridad física y emocional de la familia.

Hiler Macahuachi es investigado por el presunto delito de tortura en agravio de su hijo. Esta situación reavivó el debate sobre la violencia infantil en zonas alejadas del país, donde muchos casos no llegan a denunciarse.

Notas relacionadas
Operativo en Loreto: cae sospechoso en zona cocalera y se incautan 20 toneladas de insumos

Operativo en Loreto: cae sospechoso en zona cocalera y se incautan 20 toneladas de insumos

LEER MÁS
Proyecto del Congreso busca cerrar zoológicos sin garantizar destino adecuado para los animales

Proyecto del Congreso busca cerrar zoológicos sin garantizar destino adecuado para los animales

LEER MÁS
Banda criminal ‘Piratas del Río’ asalta restaurante flotante del cantante Esaud Suárez en Loreto

Banda criminal ‘Piratas del Río’ asalta restaurante flotante del cantante Esaud Suárez en Loreto

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS
Fatal accidente en Pasco: joven turista muere tras caer a un abismo mientras se tomaba fotos en mirador de Pozuzo

Fatal accidente en Pasco: joven turista muere tras caer a un abismo mientras se tomaba fotos en mirador de Pozuzo

LEER MÁS
Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

LEER MÁS
Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

LEER MÁS
Bebé de 11 meses muere tras ser atacado por dos perros en San Juan de Lurigancho

Bebé de 11 meses muere tras ser atacado por dos perros en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Una peruana es elegida entre los 30 jóvenes más exitosos de los EE.UU., según prestigiosa revista Forbes

Una peruana es elegida entre los 30 jóvenes más exitosos de los EE.UU., según prestigiosa revista Forbes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Sociedad

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Costa Verde cerrada este domingo 7 de diciembre por maratón Mapoli 2025: revisa rutas alternas y horarios

Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025