La joven venezolana admitió ante la Policía haber colaborado con la banda criminal 'Los Chuckys'. | Foto: composición LR/ Latina

Williana Mendiza Rojas, una joven de nacionalidad venezolana de 18 años, fue acusada de extorsionar a docentes de la institución educativa Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, en El Agustino, para aprobar y pasar de año a estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. La mujer era exalumna del colegio y aprovechó conocer la plana docente y al alumnado para llevar a cabo su modus operandi.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que pudieron atrapar a la presunta criminal tras rastrear los mensajes amenazantes que recibieron los profesores en WhatsApp mediante un rastreo técnico coordinado con Osiptel.

"Somos una banda del pino… esperamos comprendas, porque si no quieres un 'pepazo' en la cabeza, alinéate con la ayuda para todos los salones de 3 y 4 que enseñas... Sabemos los pasos desde donde caminas hasta tu casa o fácil saliendo de tu chamba te metemos la bala", se mencionaba en los mensajes de extorsión que recibieron los docentes.

Joven venezolana extorsionaba a docentes en El Agustino

Según informó la PNP, la detención de Williana Mendiza se dio durante un operativo en un mercado en Ate, donde las autoridades encontraron en su poder el celular por el que enviaba los chas intimidatorios.

"Durante la intervención, se incautaron un celular y un chip telefónico vinculados al hecho, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía para las diligencias correspondientes", informó la PNP en X.

El coronel Juan Carlos Montúfar Lezama, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, indicó que la joven confesó haber colaborado con la banda criminal Los Chuckys, además reveló que la exalumna aprovechó su vínculo con el colegio para realizar las amenazas a los docentes. Mendoza residía en Perú desde hace siete años.

"Es un colegio emblemático, del cual tres docentes denunciaron que eran víctimas de extorsión con la finalidad de poder permitir que alumnos del tercer y cuarto de secundaria pasen de grado con base en amenazas... En los mensajes extorsivos, los criminales mencionaban que les meterán (a los profesores) un 'pepazo' si no logran obtener el beneficio que la banda criminal estaba solicitando", indicó Montúfar.

Una de las docentes del mismo colegio, que contaba con 30 años de trayectoria y estaba a dos años de jubilarse, renunció a sus labores por temor a poner en riesgo su vida.

