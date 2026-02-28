Tercera jornada del debate enfrentará a Fujimori y Vizcarra: sus planes anticorrupción incluyen pocas medidas concretas

Tras anunciarse el orden de los grupos de la tercera jornada del debate presidencial está a la expectativa el enfrentamiento entre Vizcarra y Fujimori. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

Tras anunciarse el orden de los grupos de la tercera jornada del debate presidencial está a la expectativa el enfrentamiento entre Vizcarra y Fujimori.

La tercera jornada del debate presidencial que se realizará el próximo 25 de marzo pondrá frente a frente a Keiko Fujimori y Mario Vizcarra, quienes expondrán sus planes contra la corrupción en un contexto marcado por cuestionamientos políticos y antecedentes judiciales. El encuentro, organizado por el JNE de cara a las elecciones 2026 contará con la participación de 12 candidatos a Palacio de Gobierno.

Entre ellos también se encuentra: Ronald Atencio (Venceremos), Rafael Belaunde (Libertad Popular), Enrique Valderrama (APRA), Jorge Nieto (Buen Gobierno), Mesías Guevara (Partido Morado), Herbert Caller (Patriótico del Perú), Paul Jaimes (Progresemos), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), Rosario Fernández (Un Camino Diferente) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional).

El debate adquiere especial relevancia debido a la conicidencia de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien es investigada por presunto lavado de activos y financiamiento irregular de campañas en el caso 'Lavamoto' y Mario Vizcarra, candidato de Perú Primero y hermano del expresidente Martín Vizcarra, quién colocó el discurso anticorrupción como eje central de su campaña. Ambos, junto a Mesías Guevara, integran el primer grupo del tercer bloque, en el cuál se debatirá sobre la integridad pública y lucha contra la corrupción.

Propuestas anticorrupción de Keiko Fujimori y Mario Vizcarra: coincidencias y diferencias

El plan de gobierno de Keiko Fujimori propone fortalecer el sistema de justicia mediante reformas institucionales. Plantea reorganizar el Ministerio Público y promover evaluaciones periódicas a fiscales y jueces. Sin embargo, el documento no detalla plazos ni mecanismos concretos para ejecutar estas medidas durante los primeros meses de gestión.

Además, Fuerza Popular plantea ampliar el uso de herramientas digitales para transparentar contrataciones públicas. La propuesta busca reducir la discrecionalidad en licitaciones estatales. No obstante, especialistas señalan que iniciativas similares ya existen y requieren mejoras técnicas más que nuevas normas generales.

En materia legislativa, Fujimori propone endurecer sanciones contra funcionarios condenados por delitos de corrupción. Incluye la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. El plan no precisa cómo se evitarán demoras judiciales que actualmente retrasan sentencias firmes.

El programa de Mario Vizcarra, en representación de Perú Primero, prioriza la prevención. Propone crear un sistema nacional de integridad pública con supervisión ciudadana y auditorías constantes a gobiernos regionales y locales. La iniciativa apunta a descentralizar el control, aunque carece de detalles sobre presupuesto y estructura operativa.

Vizcarra también plantea reforzar la Contraloría mediante mayor autonomía administrativa. Su propuesta busca ampliar el control concurrente en obras públicas para detectar irregularidades antes de que se concreten. El documento, sin embargo, no especifica cambios legales necesarios para implementar esa ampliación.

Ambos candidatos coinciden en reformar instituciones antes que anunciar operativos inmediatos contra redes corruptas. Ninguno presenta estrategias claras para enfrentar casos en curso ni acciones urgentes durante los primeros cien días de gobierno, lo que genera cuestionamientos sobre la viabilidad real de sus propuestas de anticorrupción.

Quiénes participan y qué antecedentes políticos llegan a la tercera jornada del debate

La participación de Keiko Fujimori en el debate presidencial ocurre mientras continúan los cuestionamientos por investigaciones fiscales vinculadas al caso 'Lavamoto' contra la lideresa de Fuerza Popular. Aunque la candidata sostiene que se trata de persecución política, el tema sigue presente en la discusión pública sobre credibilidad y transparencia.

El mensaje publicado por Mario Vizcarra tras confirmarse el debate elevó el tono político del encuentro. El candidato aseguró que enfrentará directamente a Fujimori para denunciar lo que considera alianzas políticas perjudiciales para el país. También afirmó que el fujimorismo mantiene resentimiento hacia su hermano por el cierre del Congreso.

En esta tercera fecha también asistirán Ronald Atencio, candidato de la Alianza Venceremos. Atencio es abogado del congresista Guillermo Bermejo, quien fue condenado a 15 años de prisión por afiliación terrorista. También asistirá Rafael Belaunde, fundador del partido Libertad popular y exministro de Energía y Minas del gobierno de Martín Vizcarra. Belaunde sufrió un atentado en diciembre pasado por parte de unos sicarios en el sur de Lima.

En estas elecciones 2026, el partido APRA regresó a las contiendas electorales de la mano de Enrique Valderrama abogado y militante del partido quien busca posicionar a la agrupación tras no pasar la valla en 2021. Valderrama podrá exponer ante el país las pruestas de su eventual gobierno en materia de inseguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

Tambiérn fueron convocados Jorge Nieto, del partido Buen Gobierno y exministro de Defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Mesías Guevara, candadito del Partido Morado fue excongresista del periodo 2011 - 2016 y exgobernador de Cajamarca. Herbert Caller exoficial de la Marina y abogado de la agrupación Patriótico del Perú. Paul Jaimes del partido Progresemos, exsecretario general del Ministerio de Desarrollo y exmilitante del APRA y Avanza País. También participará Antonio Ortiz, ingeniero de la UNI cuya candidatura fue definida mediante el lanzamiento de una moneda en diciembre de 2025 tras quedar empatado con Mariano Gonzáles en las elecciones primarias del partido Salvemos al Perú.

En esta jornada también participará Roberto Chiabra, actual congresista que busca mantenerse en la escena política mediante una candidatura presidencial o una eventual postulación al Senado. Su presencia añade un componente legislativo al debate, ya que representa a una figura con experiencia parlamentaria activa.

El evento contará además con dos de las cuatro mujeres postulantes a la presidencia de la República: Keiko Fujimori y Rosario Fernández del partido Un Camino Diferente. Fernández es hermanda del suspendido y prófugo exalcalde de Trujillo Arturo Fernández. La candidata de Un Camino Diferente cobró notoriedad al negarse a firmar el Pacto Ético Electoral del JNE argumentando que "la ética no se firma, se práctica" y denunciado presuntos financiamientos irregulares en otros partidos.

La organización del debate responde al cronograma establecido por el JNE, que dividió a los candidatos en grupos para facilitar la exposición de propuestas. El desarrollo de este encuentro permitirá contrastar en vivo las propuestas de los doce candidatos que buscan ocupar el sillón presidencial.