Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad de Bolonia diseñaron un sistema innovador que convierte las colillas de cigarrillos, incluidos los electrónicos, en un insumo estratégico para la construcción vial. Esta iniciativa, respaldada por el Gobierno de China, emplea dichos filtros como un aditivo técnico en las mezclas asfálticas para mitigar la acumulación de desechos urbanos de lenta degradación.

La integración de fibras y plásticos recuperados permite crear pavimentos con mayor resistencia y un perfil ecológico superior frente a las fórmulas convencionales. Según el Laboratorio de Ingeniería de la Construcción de la UGR (LabIC.UGR), "este enfoque no solo reutiliza residuos, sino que también optimiza ciertas propiedades mecánicas del pavimento". Gracias a esta técnica, los componentes que persistirían décadas en el medio ambiente ahora fortalecen los asfaltos con altos porcentajes de material reciclado.

Proceso y técnica de fabricación del asfalto

El equipo técnico inicia el proceso mediante la selección y limpieza de colillas, donde desecha la zona calcinada. La sección restante, abundante en fibras de celulosa y plástico PLA, atraviesa una etapa de trituración antes de su combinación con cera tipo Fischer-Tropsch. Este aglutinante facilita la creación de pellets uniformes a través de una técnica que emplea prensado, calor controlado y cortes térmicos en frío.

Dichas unidades se integran con un 40% de pavimento reciclado de rutas deterioradas. El calor del betún funde el componente ceroso, lo que permite que los elementos refuercen la matriz y eleven la ductilidad del material. Esta metodología logra que disminuyan la temperatura de producción, el gasto energético y las emisiones contaminantes frente a las "mezclas bituminosas" convencionales.

Durabilidad y rendimiento gracias a cigarrillos

Las pruebas de laboratorio confirman que las nuevas combinaciones superan al asfalto convencional en cuanto a resistencia ante la fisuración por cargas de tráfico o variaciones térmicas. Las fibras de los pellets funcionan como microrefuerzos internos en la matriz, lo que eleva la capacidad del pavimento frente a grietas y fatiga estructural.

Por otro lado, la técnica patentada por la Universidad de Granada, denominada método UGR‑FACT®, valida que estos materiales con alto contenido reciclado cumplen los criterios técnicos más estrictos. Los investigadores subrayan que esta innovación logra "aumentar el contenido total de material reciclado sin comprometer la integridad del pavimento", asegurando un comportamiento mecánico confiable y duradero.

¿Qué sigue ahora en el proyecto?

Tras validar la viabilidad técnica en laboratorio, los equipos científicos orientan sus esfuerzos hacia ensayos a mayor escala y aplicaciones piloto en carreteras reales. Este paso resulta crucial para evaluar el desempeño del asfalto con colillas bajo condiciones de uso cotidiano, además de permitir el análisis de la logística de recolección y la adaptación del material a diversos climas o flujos de tráfico.

Simultáneamente, los investigadores impulsan sistemas eficientes de recuperación en espacios públicos que faciliten la industrialización del proceso y cierren el ciclo de estos residuos urbanos persistentes. La incorporación de tales medidas en políticas de gestión de residuos y construcción sostenible promete una transformación en el abordaje de la contaminación ambiental y la durabilidad de la infraestructura vial.