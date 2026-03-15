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Política

Delia Espinoza anuncia auditoría interna en el CAL: "Con eso desplegaremos nuestro plan de trabajo”

La iniciativa de la flamante decana del CALtiene como objetivo conocer el estado financiero de la institución.

Delia Espinoza salió elegida para llevar el decanato del CAL este 14 de marzo. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR
Delia Espinoza salió elegida para llevar el decanato del CAL este 14 de marzo. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

Delia Espinoza, quien se convirtió en la nueva decana del Colegio de Abogados de Lima tras obtener más votos que el abogado Humberto Abanto, anunció que una de sus primeras acciones será realizar una auditoría interna en la institución a fin de conocer el estado financiero y determinar los recursos con los que cuentan para ejecutar su plan de trabajo.

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“Tomando las riendas del decanato, vamos a establecer, con flujo de caja y pericia contable, cómo se encuentra la economía del colegio. A partir de ahí desplegaremos las plataformas de nuestro plan de trabajo”, indicó a este medio.

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También adelantó que impulsará la institucionalización del voto electrónico como parte de las reformas administrativas.

Por otro lado, la nueva decana del CAL también agradeció la participación de los agremiados y el respaldo recibido en las urnas.

Destacó la concurrencia a la jornada electoral y valoró el reconocimiento mutuo entre ambas candidaturas. “Mis primeras palabras son de agradecimiento a todos los colegas que han asistido masivamente. A quienes nos otorgaron su confianza y también a quienes respaldaron al doctor Abanto. Ahora todos debemos trabajar juntos”, expresó.

En esa línea, subrayó que el proceso interno fortalece la institucionalidad del gremio jurídico. “Se ha reafirmado la democracia en nuestro colegio y somos un reflejo hacia la población y hacia todo el Perú”, afirmó, al considerar que el resultado envía una señal sobre la importancia del respeto a las reglas electorales dentro de las organizaciones profesionales.

Sobre el escenario político nacional previo a las elecciones generales, la abogada invocó a la ciudadanía a participar con responsabilidad en los próximos comicios. “Lo importante es que todos vayamos a votar y que elijan bien a las personas que recibirán su confianza. Necesitamos autoridades íntegras, éticas y con trayectoria intachable para conducir el país”, manifestó al vincular el resultado gremial con el debate público rumbo a los procesos electorales venideros.

Raúl Canelo saluda a decana electa Delia Espinoza: “Este resultado también es un triunfo del Colegio”

El decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, se pronunció tras conocerse la ventaja obtenida por Delia Espinoza en la segunda vuelta de las elecciones CAL 2026. En declaraciones para La República, sostuvo que el resultado refleja el respaldo de los agremiados a las medidas adoptadas durante su gestión para reformar la conducción institucional del gremio.

Canelo afirmó que su administración impulsó un proceso de “adecentamiento” del colegio, orientado a erradicar prácticas que —según indicó— se arrastraban desde hace décadas. “Este resultado es producto del esfuerzo desplegado para limpiar y sanear la institución, eliminando elementos que utilizaban el colegio como una plataforma de intereses particulares”, señaló al hacer un balance del periodo que culmina.

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