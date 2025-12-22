Un nuevo hecho de violencia sacudió al distrito de Los Olivos la tarde de este domingo 21 de diciembre, cuando un conductor fue asesinado a balazos mientras se desplazaba en su vehículo por el cruce entre las avenidas Tomás Valle y Alfa. El crimen ocurrió en plena vía pública y generó alarma entre peatones y conductores que se encontraban atrapados en la congestión vehicular.

La víctima fue identificada como Milder Him Sologorre Camarena, de 49 años, quien conducía su camioneta cuando fue atacado por un sicario. Tras recibir los disparos, el vehículo avanzó sin control y terminó colisionando con otro auto.

Atacan a conductor y descubren homicidio tras choque

De acuerdo con información proporcionada por la Policía, el sicario, que se desplazaba en una motocicleta, se acercó al lado del conductor y efectuó dos disparos directos a la cabeza de Sologorre Camarena. “El atacante aprovechó la congestión para acercarse al vehículo y disparar”, indicaron fuentes policiales a América Noticias. Tras el ataque, el delincuente huyó rápidamente en la misma motocicleta, mientras los disparos generaban confusión entre los testigos que se encontraban en la zona.

Producto del incidente, la camioneta avanzó algunos metros sin control hasta chocar con el vehículo que circulaba delante. El conductor afectado por el choque descendió de su unidad para increpar al responsable, sin imaginar lo ocurrido segundos antes. Al acercarse a la ventana del auto, se dio cuenta de que se trataba de un homicidio.

Investigación en curso

Tras la alerta, agentes policiales llegaron al lugar y acordonaron la zona para comenzar con las investigaciones. Personal de Criminalística encontró al menos tres casquillos de bala en el pavimento. Lo hallado será sometido a peritaje para identificar el arma y aportar a la investigación, señaló la Policía.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos asumió las diligencias y revisará las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones. Las autoridades no descartan que el asesinato esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas o a un caso de extorsión. Para ello, se analizan las actividades recientes de la víctima y la posibilidad de que haya recibido amenazas previas.

