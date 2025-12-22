HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Elecciones 2026 y delincuencia imparable | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Balean a conductor dentro de su auto en Los Olivos y provoca choque: lo hallaron muerto cuando iban a increparlo

El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Alfa, donde un sicario en motocicleta disparó contra la víctima y huyó aprovechando el tráfico en la vía.

Hallan muerto a conductor tras intentar increparle por choque en Los Olivos
Hallan muerto a conductor tras intentar increparle por choque en Los Olivos | América Noticias

Un nuevo hecho de violencia sacudió al distrito de Los Olivos la tarde de este domingo 21 de diciembre, cuando un conductor fue asesinado a balazos mientras se desplazaba en su vehículo por el cruce entre las avenidas Tomás Valle y Alfa. El crimen ocurrió en plena vía pública y generó alarma entre peatones y conductores que se encontraban atrapados en la congestión vehicular.

La víctima fue identificada como Milder Him Sologorre Camarena, de 49 años, quien conducía su camioneta cuando fue atacado por un sicario. Tras recibir los disparos, el vehículo avanzó sin control y terminó colisionando con otro auto.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA: PIDEN AL JNE ANULAR SUS ELECCIONES INTERNAS | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Asesinan a chofer en estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro: equipo Delta detuvo al presunto sicario en San Juan de Lurigancho

lr.pe

Atacan a conductor y descubren homicidio tras choque

De acuerdo con información proporcionada por la Policía, el sicario, que se desplazaba en una motocicleta, se acercó al lado del conductor y efectuó dos disparos directos a la cabeza de Sologorre Camarena. “El atacante aprovechó la congestión para acercarse al vehículo y disparar”, indicaron fuentes policiales a América Noticias. Tras el ataque, el delincuente huyó rápidamente en la misma motocicleta, mientras los disparos generaban confusión entre los testigos que se encontraban en la zona.

Producto del incidente, la camioneta avanzó algunos metros sin control hasta chocar con el vehículo que circulaba delante. El conductor afectado por el choque descendió de su unidad para increpar al responsable, sin imaginar lo ocurrido segundos antes. Al acercarse a la ventana del auto, se dio cuenta de que se trataba de un homicidio.

PUEDES VER: Asesinan a chofer de bus de la línea 20 en Chorrillos: sujetos armados dispararon varias veces

lr.pe

Investigación en curso

Tras la alerta, agentes policiales llegaron al lugar y acordonaron la zona para comenzar con las investigaciones. Personal de Criminalística encontró al menos tres casquillos de bala en el pavimento. Lo hallado será sometido a peritaje para identificar el arma y aportar a la investigación, señaló la Policía.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos asumió las diligencias y revisará las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones. Las autoridades no descartan que el asesinato esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas o a un caso de extorsión. Para ello, se analizan las actividades recientes de la víctima y la posibilidad de que haya recibido amenazas previas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
“La mataron porque luchaba contra la corrupción”: esposo de regidora asesinada en La Libertad exige justicia

“La mataron porque luchaba contra la corrupción”: esposo de regidora asesinada en La Libertad exige justicia

LEER MÁS
Carabayllo: sujetos atentan con explosivo contra alcalde del distrito durante inauguración de obras

Carabayllo: sujetos atentan con explosivo contra alcalde del distrito durante inauguración de obras

LEER MÁS
Deudos de docente asesinado frente a colegio en Piura claman justicia: "Acabaron con un buen hombre"

Deudos de docente asesinado frente a colegio en Piura claman justicia: "Acabaron con un buen hombre"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Triple homicidio en el Rimac: encuentran cuerpos sin vida de padre, madre y su hijo menor de edad dentro de su vivienda

Triple homicidio en el Rimac: encuentran cuerpos sin vida de padre, madre y su hijo menor de edad dentro de su vivienda

LEER MÁS
Resultados UNAC 2025-II: link oficial con la lista de ingresantes y puntajes del examen de admisión de este 21 de diciembre

Resultados UNAC 2025-II: link oficial con la lista de ingresantes y puntajes del examen de admisión de este 21 de diciembre

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS
Joven manejaba su moto eléctrica en la Panamericana Norte y muere arrollado por tráiler

Joven manejaba su moto eléctrica en la Panamericana Norte y muere arrollado por tráiler

LEER MÁS
Trágico accidente en la Panamericana Norte: choque entre buses interprovinciales deja 28 heridos en Áncash

Trágico accidente en la Panamericana Norte: choque entre buses interprovinciales deja 28 heridos en Áncash

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Sociedad

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Caen 14 miembros de banda ligada a extorsión de transportistas que cobraba cupos de S/2.500 semanales

Senamhi advierte niveles altos y extremadamente altos de radiación en todo el Perú tras el inicio del verano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025