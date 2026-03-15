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'La Granja VIP' Perú EN VIVO con Yaco y Ethel vía Panamericana TV: participantes, a qué hora inicia y dónde ver estreno de reality

Conducido por Ethel y Yaco, ‘La Granja VIP' agrupa a 16 famosos en un entorno rural sin tecnología. Los participantes competirán por S/100.000 en este reality que será transmitido las 24 horas del día.

Reality 'La Granja VIP' ya confirmó a 12 de sus 16 participantes.
Reality 'La Granja VIP' ya confirmó a 12 de sus 16 participantes. | Foto: composición LR/Panamericana TV

Llega a la televisión peruana el estreno de un nuevo formato de convivencia extrema con 'La Granja VIP'. El programa reúne a 16 participantes, famosas figuras del espectáculo nacional, en un espacio rural donde deberán adaptarse a un estilo de vida distinto, competir en pruebas y convivir bajo la mirada crítica de panelistas y los espectadores, sin dispositivos electrónicos como celulares.

Conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, el reality promete convertirse en uno de los más comentados de la temporada. La propuesta mezcla entretenimiento, tensión y participación activa del público, que tendrá el poder de decidir quién continúa en competencia.

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¿A qué hora inicia 'La Granja VIP' Perú?

El estreno de 'La Granja VIP' está programado para las 8.30 p. m. del lunes 16 de marzo por Panamericana TV. La primera gala marca el inicio de 13 semanas de convivencia y competencia, en las que los participantes deberán superar retos físicos y emocionales para mantenerse en carrera por el premio de S/100.000.

Desde el primer episodio, la audiencia podrá ver cómo las personalidades de los famosos se enfrentan a un entorno rural, con dinámicas que pondrán a prueba su resistencia y capacidad de adaptación.

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¿Dónde ver 'La Granja VIP' Perú?

La transmisión principal de 'La Granja VIP' se realiza en Panamericana TV, señal abierta en todo el país. Además, el programa contará con cobertura digital mediante el canal oficial del reality en YouTube, donde se podrá seguir la convivencia en vivo las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Este formato permite que los seguidores elijan entre ver la gala televisiva o seguir cada detalle de la vida en la granja en tiempo real. La interacción con el público se refuerza con votaciones en la web oficial, que decidirán quién permanece en competencia.

¿Quiénes son los participantes de 'La Granja VIP' Perú?

La primera edición de 'La Granja VIP' Perú reúne a 16 personalidades del espectáculo peruano, quienes deberán convivir en un entorno rural y demostrar resistencia física y emocional. La lista incluye a Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Yiddá Eslava, Gabriela Herrera, Celine Aguirre, 'La Mackyna', Pamela López, Christian Martínez Guadalupe 'Cri Cri', Miguel Vergara, Pablo Heredia y Samahara Lobatón. Además, cuatro participantes serán revelados en el gran estreno del reality.

Reality 'La Granja VIP' ya confirmó a 12 de sus 16 participantes

Reality 'La Granja VIP' revelará a sus últimos cuatro participantes durante el estreno. Foto: composición LR/Panamericana TV

El panel de críticos está conformado por Mariela Zanetti, Samuel Suárez y Flor Otola, quienes evaluarán el desempeño de los concursantes y aportarán comentarios críticos en cada gala. Su presencia asegura un análisis constante de la convivencia y las pruebas, añadiendo tensión y expectativa al desarrollo del programa.

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