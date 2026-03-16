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Profesora resulta herida tras ataque a balazos contra miniván en La Libertad

La docente que se dirigía a dictar clases a sus alumnos de segundo de primaria fue trasladada al hospital de Virú y, posteriormente, al hospital Lazarte en Trujillo.

Criminales dispararon en más de seis oportunidades contra la unidad. Foto: Cortesía
Criminales dispararon en más de seis oportunidades contra la unidad. Foto: Cortesía

Minutos de terror vivieron los pasajeros de la unidad interprovincial de la empresa Diez Ases, quienes la madrugada de este lunes, en la carretera Panamericana Norte, fueron atacados a balazos mientras se dirigían desde Trujillo hacia el distrito de Chao, en Virú, región de La Libertad.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 5:40 de la mañana, cuando el vehículo trasladaba a varios pasajeros que iniciaban su jornada laboral. Entre ellos se encontraba una docente que se dirigía a su centro de labores para iniciar el año escolar.

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Docente herida en pleno trayecto

Según la información preliminar proporcionada por el director de la UGEL Virú Heder Ticlia Murga, dentro de la unidad viajaba la profesora Natividad Rondoy Lizano, quien se dirigía a Chao para luego tomar otro transporte con destino al centro poblado de San Ignacio, en el distrito de Guadalupito, donde tenía previsto iniciar sus clases con estudiantes de segundo grado de primaria.

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De acuerdo con el reporte, presuntos delincuentes dispararon al menos seis veces contra la combi en movimiento a la altura del Puente Virú. Según explico el director de la Ugel al medio local Viru Star, uno de los proyectiles impactó en el pie de la docente, provocándole una fractura en la tibia y el peroné, lo que impidió que pudiera llegar a su institución educativa en el primer día de clases a nivel nacional.

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Trasladada de emergencia

Tras el ataque, la profesora fue auxiliada y trasladada inicialmente al hospital de Virú, donde recibió atención de emergencia. Posteriormente fue derivada al hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, donde los médicos confirmaron la fractura de tibia y peroné.

La docente, quien reside en Trujillo, permanece bajo atención médica mientras se evalúa el tratamiento que deberá seguir.

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Investigación en curso

 Las autoridades ya investigan este atentado contra la empresa de transporte Diez Ases, mientras crece la preocupación por los constantes hechos de violencia que afectan al transporte en las carreteras de la región La Libertad.

El ataque, ocurrido cuando el vehículo llevaba pasajeros rumbo a sus centros de trabajo y estudio, vuelve a encender las alertas sobre la inseguridad en las rutas interprovinciales.

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