HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 16 de marzo | LR+ Noticias

Sociedad

Acribillan a colectivero en Ventanilla: ataque fue a pocas cuadras del domicilio del alcalde del distrito

Hasta la zona llegaron efectivos de la PNP y personal de serenazgo para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. Testigos indicaron que se escucharon varios disparos.

Balean a colectivero en Ventanilla
Balean a colectivero en Ventanilla | Difusión

En la tarde de este 16 de marzo, un conductor de auto colectivo, Hugo Gustavo Valz Rodriguez (59), fue atacado a balazos en el tercer sector de Ciudad del Deporte (Ventanilla), cerca a la vivienda del burgomaestre del distrito, Jhovinson Vásquez. La víctima ha sido trasladada al Hospital Carrión para ser atendida debido a la gravedad de sus lesiones y por la falta de insumos en el nosocomio del mismo nombre del distrito.

De acuerdo con la información policial, los transeúntes escucharon disparos en la urbanización Antonio Moreno de Cáceres, cerca de la cancha de fútbol Ventanilla. Producto de ello, Hugo Valz, quien se encontraba a bordo de su auto particular, quedó herido de gravedad.

TE RECOMENDAMOS

NAPOLEÓN BECERRA FALLECE Y DELIA ESPINOZA DECANA DEL CAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Diligencias tras ataque contra colectivero

El reporte de las autoridades precisa que la víctima no presenta antecedentes policiales. Asimismo, la investigación del caso fue trasladada al Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Ventanilla.

Ampliamos en breves.

Notas relacionadas
Tiktoker Valentino Palacios abandona podcast en vivo tras denuncia por agresión en Ventanilla

Tiktoker Valentino Palacios abandona podcast en vivo tras denuncia por agresión en Ventanilla

LEER MÁS
‘Los Garkas del Crimen’, una banda criminal que planificó extorsiones desde una barbería

‘Los Garkas del Crimen’, una banda criminal que planificó extorsiones desde una barbería

LEER MÁS
Colectivero es asesinado a balazos a metros de una caseta de serenazgo en Ventanilla

Colectivero es asesinado a balazos a metros de una caseta de serenazgo en Ventanilla

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre embarazada quedó postrada tras caer seis metros en obra municipal sin señalización en VES: bebé nació con una fractura

Madre embarazada quedó postrada tras caer seis metros en obra municipal sin señalización en VES: bebé nació con una fractura

LEER MÁS
Mujer de 72 años es detenida en el aeropuerto Jorge Chávez: llevaba más de 8 kilos de cocaína a París

Mujer de 72 años es detenida en el aeropuerto Jorge Chávez: llevaba más de 8 kilos de cocaína a París

LEER MÁS
Hallan sin vida a estudiante de 21 años que desapareció tras caer al mar en Punta Negra

Hallan sin vida a estudiante de 21 años que desapareció tras caer al mar en Punta Negra

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Acribillan a colectivero en Ventanilla: ataque fue a pocas cuadras del domicilio del alcalde del distrito

Angelo Caro y su emoción tras dominar la 'Machu Picchu Flip' para volverse subcampeón mundial: "Fue un grito que compartí con todos"

Poder Judicial prohíbe a la Policía Nacional usar caballos para reprimir protestas

Sociedad

Puno: piden que Poder Judicial sancione a policías que cobraban cupos para transportes de contrabando

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Puente Nuevo: adolescente encara a presunto extorsionador que exigía S/5 de cupo a su padre chofer de transporte público

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial prohíbe a la Policía Nacional usar caballos para reprimir protestas

Cómo será el debate presidencial 2026: formato, temas y lo que debes de saber

Gabinete Miralles llega debilitado al voto de confianza: 57 congresistas le darían la espalda a ministros

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025