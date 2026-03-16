Acribillan a colectivero en Ventanilla: ataque fue a pocas cuadras del domicilio del alcalde del distrito
Hasta la zona llegaron efectivos de la PNP y personal de serenazgo para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. Testigos indicaron que se escucharon varios disparos.
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En la tarde de este 16 de marzo, un conductor de auto colectivo, Hugo Gustavo Valz Rodriguez (59), fue atacado a balazos en el tercer sector de Ciudad del Deporte (Ventanilla), cerca a la vivienda del burgomaestre del distrito, Jhovinson Vásquez. La víctima ha sido trasladada al Hospital Carrión para ser atendida debido a la gravedad de sus lesiones y por la falta de insumos en el nosocomio del mismo nombre del distrito.
De acuerdo con la información policial, los transeúntes escucharon disparos en la urbanización Antonio Moreno de Cáceres, cerca de la cancha de fútbol Ventanilla. Producto de ello, Hugo Valz, quien se encontraba a bordo de su auto particular, quedó herido de gravedad.
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Diligencias tras ataque contra colectivero
El reporte de las autoridades precisa que la víctima no presenta antecedentes policiales. Asimismo, la investigación del caso fue trasladada al Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Ventanilla.
Ampliamos en breves.