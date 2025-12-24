Sigue EN VIVO la Navidad 2025: en qué país ya es Nochebuena y cómo se celebra en cada parte del mundo

El mundo celebra la Navidad 2025 con diferentes tradiciones y culturas, pero la misma emoción. | Composición LR

El mundo celebra la Navidad 2025 con diferentes tradiciones y culturas, pero la misma emoción. | Composición LR

La Navidad 2025 promete ser una de las festividades más esperadas y disfrutadas globalmente. Los primeros países en dar la bienvenida a la Nochebuena serán las islas Kiribati y Samoa, ubicadas en el Pacífico Sur. A medida que avance el día, el festejo llegará a otras naciones alrededor del mundo, con tradiciones tan diversas como su cultura y geografía. Desde los primeros villancicos en Oceanía hasta las últimas campanadas en el Pacífico Central y América, la fiesta se vive de manera única en cada rincón del planeta.

Durante todo el día, las diferencias horarias y las costumbres locales modelan las celebraciones navideñas, mostrando la riqueza de tradiciones y festividades. Puedes seguir este en vivo para conocer cómo se celebran las distintas costumbres, desde cenas familiares hasta misas de medianoche y otras festividades religiosas, uniendo a los pueblos del mundo en una misma celebración de paz y esperanza.

TE RECOMENDAMOS JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Navidad 2025: así se vive la Nochebuena en cada parte del mundo 07:00 ¡Kiribati celebra la Navidad 2025! En Kiribati ya es 25 de diciembre y se festeja la Navidad 2025. Fuegos artificiales iluminan el cielo mientras reciben la Nochebuena. Son los primeros del mundo. 06:00 Estos 5 países no celebran Navidad en el mundo Aunque la Navidad es una celebración globalmente extendida, existen países donde no se celebra debido a factores religiosos, culturales o políticos. A continuación, te presentamos cinco países donde la Navidad no es una festividad reconocida: - Corea del Norte: Las celebraciones religiosas están prohibidas bajo el régimen comunista. - Arabia Saudita: La Navidad no es celebrada públicamente debido a la interpretación estricta de la ley islámica. - Somalia: La población musulmana no celebra la Navidad y las festividades públicas son escasas. - Tayikistán: Aunque no está prohibida, la Navidad no se celebra ampliamente debido a la influencia del islam. - Brunéi: La población mayoritariamente musulmana no celebra la Navidad, aunque no está prohibida por ley. 05:10 Kiribati: el primer país en celebrar la Navidad en el mundo Cada 24 de diciembre, a medida que se acerca la medianoche, Kiribati se convierte en el primer país en recibir la Navidad. Específicamente, las islas de la Línea, conocida como Isla de Navidad, están ubicadas en el huso horario UTC+14, el más avanzado del mundo. Esta particular ubicación geográfica, definida por la Línea Internacional de Cambio de Fecha, le otorga a Kiribati la ventaja de ser el primer lugar en celebrar la Nochebuena y recibir al día de Navidad, al ser el primer país en cruzar la medianoche. Debido a su ubicación estratégica y única, Kiribati disfruta de este honor todos los años, dando inicio a las festividades navideñas mucho antes que cualquier otra nación. En este rincón del mundo, las primeras celebraciones navideñas son una ocasión especial, que marca el comienzo de un recorrido global lleno de tradiciones, comidas y festividades que se extienden hasta el último rincón de la Tierra. 05:00 ¡Bienvenidos y bienvenidas al EN VIVO de La República! Sean bienvenidos y bienvenidas al en vivo navideño de La República. En esta nota, podrás conocer cómo van celebrando los países del mundo la Nochebuena 2025.

Así son las celebraciones navideñas en el mundo

Las celebraciones navideñas en Oceanía son muy particulares debido a que esta región experimenta la Navidad en pleno verano. En países como Australia y Nueva Zelanda, las festividades están marcadas por las reuniones familiares al aire libre, con barbacoas y picnics en la playa. Es común ver a las familias disfrutar de comidas como mariscos, carnes asadas y ensaladas, en un clima cálido y soleado, lo que contrasta con las tradicionales cenas navideñas en el frío del hemisferio norte. En Nueva Zelanda, las celebraciones también incluyen el famoso "Christmas barbecue" y eventos comunitarios como el "Christmas in the Park".

En Europa, las tradiciones navideñas varían según el país, pero algunas costumbres son universales. En Alemania, los mercados de Navidad son una de las principales atracciones, donde se venden adornos, dulces y bebidas como el "Glühwein" (vino caliente especiado). En Francia, la gastronomía juega un papel fundamental, con cenas especiales que incluyen platos como el foie gras y el "bûche de Noël" (tronco de Navidad), un postre tradicional. La atmósfera navideña en ciudades como París o Berlín está llena de luces, villancicos y decoraciones que adornan las calles, creando un ambiente mágico.

En Latinoamérica, la Navidad se vive con gran fervor y espíritu festivo. En países como México, Colombia y Venezuela, la Nochebuena es una ocasión para reunirse con la familia, compartir una cena copiosa que suele incluir platos como el pavo, la ensalada de manzana y los tamales. La celebración se extiende hasta la madrugada, con fuegos artificiales y música. Además, en muchos países latinoamericanos se realizan celebraciones religiosas, como las Misas de Gallo, que marcan la llegada de la Navidad. Las festividades también incluyen el famoso "Aguinaldo", donde se cantan villancicos y se baila.

¿Dónde no se celebra la Navidad 2025?

Aunque la Navidad es una celebración globalmente extendida, existen algunos países que no la celebran oficialmente por razones religiosas o políticas. Entre estos se encuentran:

Corea del Norte: debido a su régimen comunista y políticas restrictivas.

Arabia Saudita: al ser un estado islámico, las festividades cristianas no son celebradas abiertamente.

Somalia: en este país, la Navidad no tiene un reconocimiento oficial debido a la religión predominante.

Tayikistán: el gobierno ha intentado eliminar las celebraciones de Navidad en el pasado.

Brunéi: aunque no está prohibida, la Navidad no es una festividad ampliamente celebrada debido a la mayoría musulmana.

¿Cómo seguir el recorrido de Papá Noel en Navidad?

El esperado recorrido de Papá Noel puede ser seguido en tiempo real gracias a herramientas como el Google Santa Tracker, una plataforma interactiva que permite a los usuarios ver en vivo cómo Papá Noel viaja alrededor del mundo repartiendo regalos. Además, este año se puede disfrutar de juegos y actividades navideñas, lo que convierte la experiencia en una forma divertida de vivir la Navidad en familia. Para seguir a Papá Noel, basta con ingresar al sitio web de Google Santa Tracker y disfrutar de la magia del viaje en tiempo real.

Las mejores frases para una tarjeta de regalo de Navidad 2025

Si buscas la frase perfecta para acompañar tus regalos navideños, aquí te dejamos algunas opciones que transmiten el espíritu de la temporada:

"La Navidad no es solo una fecha o temporada, sino un estado de ánimo. Por eso te deseo paz y mucho amor en los próximos días."

"La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón."

"Deseo que cada día sepas apreciar lo bella que es la vida, como en la Navidad."

"La Navidad no es un acontecimiento, sino una parte del hogar que uno lleva siempre en su corazón."

"Que esta Navidad tu árbol sea tan elegante como tú. ¡Espero que Papá Noel no se sienta intimidado!"

"La Navidad nos da una oportunidad para detenernos y pensar en las cosas importantes que nos rodean, y entre ellas estás tú."

Estas frases pueden añadir un toque especial y emotivo a tus obsequios, transmitiendo tu cariño y buenos deseos para esta Navidad 2025.