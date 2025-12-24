HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Minsa anuncia llegada anticipada de nuevas vacunas contra la influenza para febrero de 2026

El ministro de Salud, Luis Quiroz, informó que el Perú recibirá en la primera quincena de febrero de 2026 un nuevo lote de vacunas contra la influenza, gracias a gestiones realizadas ante la OPS.


El titular del Minsa señaló que actualmente se registran seis casos confirmados del subclado K de la variante H3N2. Créditos: composición LR.
El titular del Minsa señaló que actualmente se registran seis casos confirmados del subclado K de la variante H3N2. Créditos: composición LR.

Durante la supervisión de los Puestos Médicos de Avanzada, instalados en el hospital Hipólito Unanue para garantizar la atención en emergencias durante las fiestas de fin de año, el ministro de Salud anunció que el Perú adelantará la llegada de las vacunas contra la influenza que usualmente ingresan entre marzo y abril.

“Tenemos una buena noticia. Hemos hecho la gestión con la Organización Panamericana de la Salud y el ingreso de las vacunas aquí en nuestro país va a ser la primera quincena de febrero (…) ya las hemos pagado”, aseguró Luis Quiroz. Las campañas de vacunación 2026 para población vulnerable iniciarán entre marzo y abril, como es habitual.

Escenario epidemiológico: casos de H3N2, influenza y covid-19

El titular del Minsa señaló que actualmente se registran seis casos confirmados del subclado K de la variante H3N2 en el país. Sin embargo, precisó que también se reportan alrededor de 1,400 casos de covid-19 y 2,500 casos de influenza tipo A H1N1.

Destacó que, a diferencia del covid-19, la influenza A H3N2 subclado K es estacional, por lo que su mayor impacto se prevé en temporada de invierno, como ocurre en Europa y Estados Unidos.

Vacunación 2025: dosis limitadas solo para población vulnerable

Quiroz resaltó que el país se encuentra culminando el periodo de vacunación 2025, el cual se ejecuta desde inicios de año y fue previsto con compras realizadas en 2024.

Asimismo, recordó que, actualmente quedan pocas dosis, por lo que están dirigidas exclusivamente a población vulnerable: adultos mayores de 65 años, niños menores de 5 años, gestantes y personas con enfermedades crónicas.

También enfatizó que quienes ya se vacunaron contra la influenza este 2025 no necesitan una nueva dosis hasta cumplir el año, pues continúan protegidos.

Tos ferina: 52 niños fallecidos a nivel nacional y aumento de cobertura en Loreto

El ministro también se refirió a los 52 fallecimientos de niños por tos ferina a nivel nacional, señalando que, según los estudios realizados, los menores no estaban vacunados.

“No es posible que eso pase en nuestro país contando con la vacuna”, lamentó.

Indicó que, al asumir el gobierno hace poco más de dos meses, la cobertura de vacunación contra la tos ferina en niños menores de cinco años en la zona afectada de Loreto era menor al 30%. Actualmente, aseguró, alcanzaron el 80% con segunda dosis, reforzando las acciones de inmunización para evitar más muertes prevenibles.

