Hallan sin vida a estudiante de 21 años que desapareció tras caer al mar en Punta Negra

Personal de Salvataje de la PNP encontró el cuerpo de Gonzalo Moreno en playa La Bikini. | Foto: composición La República / ATV Noticias

Personal de Salvataje de la PNP encontró el cuerpo de Gonzalo Moreno en playa La Bikini. | Foto: composición La República / ATV Noticias

Escenas de dolor protagonizaron los padres de Gonzalo Moreno Flores, el estudiante de 21 años que desapareció tras caer al mar en Punta Negra. El cuerpo del universitario fue encontrado luego de varios días de búsqueda.

Moreno Flores cursaba el octavo ciclo de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). El sábado 14 de marzo acudió a pescar junto con un amigo a la playa Las Pocitas, en medio de un fuerte maretazo que azotaba el litoral limeño. Según se informó, el accidente ocurrió cuando el joven intentó cruzar una zona rocosa. En ese momento perdió el equilibrio, cayó al agua y la fuerza de las olas lo arrastró sin que su acompañante pudiera auxiliarlo.

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Policía de Salvataje halla cadáver de estudiante a 500 metros en playa La Bikini

Personal de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (PNP) retomó las labores de búsqueda luego de que estas fueron suspendidas por la fuerte marea. Finalmente, los agentes localizaron el cuerpo a 500 metros del punto donde había desaparecido.

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La víctima fue ubicada en el sector de la playa La Bikini. El fallecido estaba a una considerable distancia de la orilla, por lo que las autoridades ingresaron al mar para recuperar el cuerpo y trasladarlo a tierra firme.

El joven desapareció el sábado 14 de marzo cuando pescaba junto a un amigo en Punta Negra. Foto: ATV Noticias

Padres del universitario protagonizan escenas de dolor tras recuperación del cuerpo

En la orilla esperaban los papás de Gonzalo Moreno. Cuando los agentes llevaron el cuerpo hasta la playa y lo colocaron frente a ellos, ambos se arrodillaron y lo abrazaron entre lágrimas.

Cierran playas de Cerro Azul, San Bartolo y otros balnearios por oleaje anómalo

La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) señaló que se registrará marea alta hasta el 18 de marzo. El reporte advierte que la agitación del océano alcanza diferentes sectores del país, por lo que pidió cautela a quienes acostumbran visitar espacios costeros como San Bartolo, Cerro Azul y otras localidades del centro y sur.

Ante este escenario, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendaron a la ciudadanía mantenerse alejada del mar y respetar las restricciones establecidas. De igual manera, sugirieron asegurar embarcaciones y detener temporalmente labores en instalaciones portuarias mientras persista la situación.