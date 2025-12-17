HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 17 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Descartan presencia de influenza H3N2 en Puno: pasajero proveniente de Lima fue declarado negativo en la prueba

Diresa recomienda vacunarse contra el neumococo para mitigar sus impactos.

Autoridades de salud recomiendan vacunarse contra el neumococo. Foto: Liubomir Fernández, La República
Autoridades de salud recomiendan vacunarse contra el neumococo. Foto: Liubomir Fernández, La República

El departamento de epidemiología de la Dirección Regional de Salud Puno confirmó que la gripe H3N2, subclado K, aún no llega al sur. El único caso sospechoso en un viajero que llegó procedente de Lima fue declarado negativo, según el resultado de laboratorio.

Al respecto, Roel Ore, director de epidemiología, precisó que las autoridades de salud no bajarán la guardia, ya que sus efectos sí podrían causar la muerte en pacientes con enfermedades avanzadas, menores de cinco años y adultos mayores de 80 años.

TE RECOMENDAMOS

¿VIZCARRA PODRÁ SALIR DE PRISIÓN? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

“El cuadro es de fiebre elevada de hasta 38 grados, malestar general y una sensación intensa de cansancio, escalofríos, más dolor muscular. No podemos evitar el contagio, pero sí prevenirlo cuando tengamos a alguien cerca con gripe. De todos modos, tenemos que usar barbijos, o toser en el codo”, precisó el funcionario.

PUEDES VER: Minsa confirma los dos primeros casos de la variante A H3N2 de influenza en menores de edad en Perú

lr.pe

Esta influencia ha estado circulando desde agosto y se originó entre Estados Unidos y Australia. Actualmente, ha sido identificada en al menos 32 países.

"En Lima hay dos casos, y no se descarta que, debido a las fiestas de fin de año y a la movilización de personas, se propague con facilidad a las regiones. No podemos evitarlo, pero sí prevenir a tiempo sus efectos", precisó.

Finalmente, Ore indicó que la única forma de afrontar el tema es vacunándose contra el neumococo, ya que esto ayudará a reducir el contagio y a mitigar los impactos en la salud de las personas.

Notas relacionadas
Aymaras desmontarán antenas si empresa Orocom no instala internet ni paga a sus proveedores en Puno

Aymaras desmontarán antenas si empresa Orocom no instala internet ni paga a sus proveedores en Puno

LEER MÁS
Puno: hallan dos cadáveres de varones cerca de una bocamina en La Rinconada

Puno: hallan dos cadáveres de varones cerca de una bocamina en La Rinconada

LEER MÁS
Anuncian que botarán a Keiko Fujimori de Puno tras declaraciones de Rospigliosi que califican de terroristas a fallecidos en protestas

Anuncian que botarán a Keiko Fujimori de Puno tras declaraciones de Rospigliosi que califican de terroristas a fallecidos en protestas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Cae banda criminal implicada en asesinato de cantante y bailarina de La Timbera Orquesta en Callao

Cae banda criminal implicada en asesinato de cantante y bailarina de La Timbera Orquesta en Callao

LEER MÁS
Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Hallan cuerpo sin vida de recién nacido en basurero cerca de Plaza Norte en Independencia

Hallan cuerpo sin vida de recién nacido en basurero cerca de Plaza Norte en Independencia

LEER MÁS
Transportistas víctimas de extorsión pagarían hasta 95% menos en deudas por infracciones, según la ATU

Transportistas víctimas de extorsión pagarían hasta 95% menos en deudas por infracciones, según la ATU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

Sociedad

Vacunación contra la influenza en Lima y Callao: locales y horarios oficiales del Minsa

1636 policías han sido denunciados por violencia física, psicológica y sexual entre enero a octubre del 2025: solo 196 fueron detenidos

Temblor en Perú HOY, 16 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025