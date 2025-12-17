Descartan presencia de influenza H3N2 en Puno: pasajero proveniente de Lima fue declarado negativo en la prueba

El departamento de epidemiología de la Dirección Regional de Salud Puno confirmó que la gripe H3N2, subclado K, aún no llega al sur. El único caso sospechoso en un viajero que llegó procedente de Lima fue declarado negativo, según el resultado de laboratorio.

Al respecto, Roel Ore, director de epidemiología, precisó que las autoridades de salud no bajarán la guardia, ya que sus efectos sí podrían causar la muerte en pacientes con enfermedades avanzadas, menores de cinco años y adultos mayores de 80 años.

“El cuadro es de fiebre elevada de hasta 38 grados, malestar general y una sensación intensa de cansancio, escalofríos, más dolor muscular. No podemos evitar el contagio, pero sí prevenirlo cuando tengamos a alguien cerca con gripe. De todos modos, tenemos que usar barbijos, o toser en el codo”, precisó el funcionario.

Esta influencia ha estado circulando desde agosto y se originó entre Estados Unidos y Australia. Actualmente, ha sido identificada en al menos 32 países.

"En Lima hay dos casos, y no se descarta que, debido a las fiestas de fin de año y a la movilización de personas, se propague con facilidad a las regiones. No podemos evitarlo, pero sí prevenir a tiempo sus efectos", precisó.

Finalmente, Ore indicó que la única forma de afrontar el tema es vacunándose contra el neumococo, ya que esto ayudará a reducir el contagio y a mitigar los impactos en la salud de las personas.