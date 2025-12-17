HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Suspenden búsqueda de víctimas en Iparía por aumento del caudal del río Ucayali: labores volverán en 2026

Hasta ahora, se han recuperado 14 cuerpos y 18 personas sobrevivieron al accidente del 1 de diciembre, donde un deslizamiento arrastró dos embarcaciones en el puerto local en Ucayali.

La Marina de Guerra del Perú suspendió la búsqueda de desaparecidos tras el hundimiento de dos embarcaciones en Iparía, Ucayali, que dejó un balance de 44 fallecidos, en su mayoría indígenas.
La Marina de Guerra del Perú suspendió la búsqueda de desaparecidos tras el hundimiento de dos embarcaciones en Iparía, Ucayali, que dejó un balance de 44 fallecidos, en su mayoría indígenas. | composición LR

Luego de más de 15 días de operaciones, la Marina de Guerra del Perú suspendió las labores de búsqueda de pasajeros desaparecidos tras el hundimiento de dos embarcaciones en el distrito de Iparía, región Ucayali. Las autoridades regionales indicaron que los fallecidos eran en su mayoría pobladores indígenas. Además, hubo al menos 18 sobrevivientes confirmados tras la tragedia.

El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, informó que hasta el momento se han recuperado 14 cuerpos, cuatro de ellos río abajo, y que 18 personas lograron sobrevivir al accidente ocurrido el 1 de diciembre, cuando un deslizamiento de tierra arrastró y hundió las embarcaciones “Deo Rigo” y “El Oriente”, que se encontraban ancladas en el puerto del distrito.

PUEDES VER: Cae banda criminal implicada en asesinato de cantante y bailarina de La Timbera Orquesta en Callao

Búsqueda suspendida por crecida del río

Durante los días 14 y 15 de diciembre, personal de la Marina, la Policía Nacional, la Municipalidad de Iparía y equipos especializados, con apoyo logístico del Gobierno Regional de Ucayali, realizaron maniobras de alta complejidad técnica para reflotar y remolcar la embarcación “Deo Rigo”.

Para estas labores se utilizaron dos grúas de gran capacidad, chatas, un tractor forestal, una retroexcavadora, chalupas de apoyo, cables acerados y equipos de buceo especializado. Aunque la nave logró desplazarse algunos metros hacia la orilla, el remolque no se concretó debido al deterioro del casco, la presencia de un dique natural de sedimentos en el lecho del río y la rotura de uno de los cables durante los intentos finales.

En conferencia de prensa, el gobernador Manuel Gambini confirmó la suspensión oficial de las labores debido a la intensa temporada de lluvias, que mantiene elevado el caudal del río y pone en riesgo al personal de rescate. “Estamos suspendiendo las labores hasta que las condiciones se den para poder entregar los restos a sus familiares”, señaló.

Asimismo, precisó que después de mayo, es la época de vaciante del río, cuando el nivel del agua desciende. “Tiene que bajar el nivel del río y lo que se va a rescatar básicamente son los restos óseos”, indicó. “No es que estemos abandonando la búsqueda, simplemente la estamos suspendiendo hasta que las condiciones permitan retomarla con seguridad”, declaró Gambini, tras precisar que las labores se reanudarían durante la vaciante del río, prevista entre julio y agosto del próximo año.

PUEDES VER: Tragedia en Ucayali: 13 muertos y 57 desaparecidos deja deslizamiento de tierra en puerto de Iparia

lr.pe

Embarcación excedía su capacidad

Las autoridades explicaron que los cuerpos se encontrarían atrapados en el primer piso de la embarcación, que sería como una especie de “cofre”, mientras que los sobrevivientes habrían sido quienes se encontraban en el segundo nivel. Según las investigaciones preliminares, al menos 20 personas permanecen desaparecidas, de acuerdo a denuncias de familiares. Sin embargo, testigos aseguran que en la nave habrían viajado entre 60 y 100 personas, pese a que su capacidad máxima era de 36 pasajeros.

Las autoridades también informaron que la embarcación siniestrada impactó contra un dique natural o “cerrito”, lo que dificulta su remoción. Para levantarla sería necesario mover entre 80 y 90 toneladas, una operación considerada de alto riesgo en las actuales condiciones del río.

Asimismo, se descartó partir la nave, ya que esta acción podría comprometer la recuperación de los cuerpos. Medicina Legal señaló que, incluso después de un año, será posible realizar pericias forenses para identificar los restos mediante análisis óseos y pruebas de ADN.

