La noche del 12 de diciembre, Sebastián Bojorquez Campos (19) fue asesinado cuando intervino para defender a una trabajadora de una licorería que estaba a punto de ser agredida por su expareja afuera de un local nocturno en la provincia de Atalaya, en la región Ucayali.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento en el que el atacante, identificado como Jefrin Pezo Piño, llegó al bar ubicado en la intersección del jirón Teniente Mejía con la calle Vargas Hernández, en el sector Las Lomas, y se dirigió hacia Loralís Ramos Ceballos, madre de sus hijos, con la intención de atacarla, lo que motivó la intervención del joven. En respuesta, el agresor sacó un arma punzocortante y apuñaló a Bojorquez, provocándole heridas mortales.

Joven asesinado deja un niño en orfandad

Tras el ataque, Bojorquez fue trasladado por el Serenazgo y testigos al hospital de Atalaya, donde falleció a causa de la gravedad de las puñaladas recibidas. Por su parte, el agresor fue capturado minutos después por los vecinos y agentes municipales, y puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú para las investigaciones respectivas.

Según testimonios de residentes del lugar, la pareja llevaba separada durante varios meses y la mujer sería amiga de la víctima del homicidio, quien deja a un menor en la orfandad. La familia del fallecido espera la decisión del Poder Judicial, que determinará si Pezo lleva el proceso en prisión preventiva o es sentenciado tras la cantidad de pruebas que pesan en su contra.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

