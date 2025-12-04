Hallan dos nuevas víctimas en el río Ucayali tras accidente que dejó decenas de desaparecidos

Las labores de rescate en el río Ucayali registraron un nuevo avance este jueves, luego de que fueran encontradas dos personas tras cuatro días de intensa búsqueda. El hallazgo se produjo a dos horas de distancia del punto exacto donde ocurrió el accidente, en una zona de difícil acceso que solo pudo ser inspeccionada gracias al aviso oportuno de un grupo de pescadores locales. Ellos alertaron a las autoridades al divisar cuerpos a la deriva, lo que permitió la rápida intervención de los equipos de rescate.

Según información oficial, las víctimas corresponden a una menor de sexo femenino y a un adulto cuya identidad aún no ha podido ser confirmada. Ambas personas fueron trasladadas de inmediato a la base temporal instalada en Iparía para los procedimientos forenses correspondientes. Con este hallazgo, las autoridades reforzaron los operativos y se espera que la llegada de una grúa especializada permita avanzar en la extracción de restos de las embarcaciones hundidas y en el rescate de posibles sobrevivientes.