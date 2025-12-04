HOYSuscripcion LR Focus

Delia Espinoza: la maniobra del Congreso detrás de la inhabilitación | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Hallan dos nuevas víctimas en el río Ucayali tras accidente que dejó decenas de desaparecidos

El descubrimiento, a dos horas del lugar del accidente, fue posible gracias al aviso de pescadores locales que alertaron a las autoridades. Ambos cuerpos fueron llevados a Iparía para los trámites forenses.

Ubican cuerpos desaparecidos en puerto Iparia
Ubican cuerpos desaparecidos en puerto Iparia

Las labores de rescate en el río Ucayali registraron un nuevo avance este jueves, luego de que fueran encontradas dos personas tras cuatro días de intensa búsqueda. El hallazgo se produjo a dos horas de distancia del punto exacto donde ocurrió el accidente, en una zona de difícil acceso que solo pudo ser inspeccionada gracias al aviso oportuno de un grupo de pescadores locales. Ellos alertaron a las autoridades al divisar cuerpos a la deriva, lo que permitió la rápida intervención de los equipos de rescate.

Según información oficial, las víctimas corresponden a una menor de sexo femenino y a un adulto cuya identidad aún no ha podido ser confirmada. Ambas personas fueron trasladadas de inmediato a la base temporal instalada en Iparía para los procedimientos forenses correspondientes. Con este hallazgo, las autoridades reforzaron los operativos y se espera que la llegada de una grúa especializada permita avanzar en la extracción de restos de las embarcaciones hundidas y en el rescate de posibles sobrevivientes.

DELIA ESPINOZA: LA MANIOBRA DEL CONGRESO DETRÁS DE LA INHABILITACIÓN | FUERTE Y CLARO
