Sociedad

Superintendente Manuel Castillo Venegas renuncia a la Sunedu y se inicia el proceso de sucesión

La renuncia fue aprobada por el Consejo Directivo, que garantizó la continuidad administrativa y operativa de la entidad reguladora del sistema universitario en Perú.

Renuncia superintendente de la Sunedu Manuel Castillo Venegas
Renuncia superintendente de la Sunedu Manuel Castillo Venegas | Andina | Composición LR

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que el superintendente Manuel Castillo Venegas presentó su renuncia al cargo durante la sesión ordinaria del Consejo Directivo realizada el 17 de diciembre. La decisión fue expuesta ante los miembros del máximo órgano de gobierno de la entidad y, según el comunicado oficial, respondió a motivos de carácter estrictamente personal.

De acuerdo con la información institucional, la dimisión se realizó siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa interna de la Sunedu. Tras la comunicación, el Consejo Directivo evaluó la solicitud y aprobó la renuncia, adoptando los acuerdos necesarios para asegurar la continuidad administrativa y operativa del organismo regulador del sistema universitario.

Sunedu resaltó que salida de Castillo Venegas se realizó conforme a la ley

La salida de Castillo Venegas se produce en un contexto marcado por el debate público en torno a la gobernanza del sistema universitario y el rol de la supervisión estatal. Frente a ello, la Sunedu remarcó que el proceso se desarrolló conforme a la ley y no afecta el normal desempeño de sus funciones esenciales.

El acuerdo del Consejo Directivo precisó que Castillo Venegas continuará como consejero en representación de las universidades públicas hasta el término de su mandato, en concordancia con el marco legal vigente que regula la composición del órgano colegiado.

Tras la aceptación de la renuncia, la presidencia del Consejo Directivo fue encargada de manera temporal a la Dra. Susana Paredes Díaz, consejera representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). La designación tiene carácter transitorio mientras se inicia el proceso de elección del nuevo superintendente.

Entre las funciones de la presidenta encargada figura la convocatoria al procedimiento para designar a la nueva autoridad titular, el cual se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Universitaria y las normas internas de la Sunedu.

Mediante un pronunciamiento, el Consejo Directivo reiteró su compromiso con la autonomía universitaria y con la supervisión del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, asegurando que la transición en la presidencia no interrumpe los procesos de licenciamiento, supervisión ni fiscalización en curso.

