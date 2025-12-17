Adolescente, reportado como desaparecido por durante un mes, no reconoce a su madre tras ser encontrado en Ventanilla: "No quiere hablar" | Foto: composición LR/Latina.

Un adolescente de 15 años fue encontrado en Ventanilla, tras un aviso de un vecino de la zona que se enteró de la desaparición por una publicación de búsqueda en Facebook. El joven, quien llevaba desaparecido desde el 24 de octubre, al volver con su familia, en San Juan de Lurigancho, no volvió a ser el mismo. Según su madre, Sara Nínive, el menor no la reconoce, mantiene una conducta distante y se niega a hablar, lo que encendió sus alarmas sobre su estado psicológico.

Desde junio de este año, su progenitora percibió cambios en el comportamiento del joven, que se mostraba más distraído y con poca concentración. Frente a ello, su familia lo llevó a una psicóloga, quien atribuyó su estado a un proceso emocional causado a raíz de la ausencia de su padre, quien falleció en la pandemia por Covid-19.

“Es un buen hijo, es un buen hermano, que siempre... En su condición, que estaba mal, él me ayudaba. Sí, me ayudaba. ‘No te preocupes, mamá, quiero ser militar’, me dijo. Estudiaba, se esforzaba. Tiene un cuaderno escrito donde me dice: ‘Mamá, me voy a esforzar mucho para cuando tú estés viejita, no sufras’”, sostuvo.

Madre preocupada por estado de salud del menor

Nínive teme que el menor vuelva a desaparecer, mientras busca ayuda de algún especialista para comprender el cambio repentino de su hijo. Aunque insiste en realizar actividades cotidianas juntos como solían hacerlo, su madre revela sentirse frustrada al no recibir respuesta de parte de su hijo.

Además del adolescente, la mujer tiene que cuidar a su hijo mayor de 18 años, Arón, quien sufre de la enfermedad rara Niemann-Pick tipo B. “Cuando llego a la posta, mi hijo no ingresa, se me escapa. En las dos oportunidades que he llegado a la posta, mi hijo se ha escapado en la puerta. Me forcejeó, me jaloneó y se fue corriendo. Es muy difícil que sola le pueda llevar”, reveló.

Esta situación impide que la madre soltera pueda trabajar a tiempo completo y costear los gastos médicos de sus hijos, por lo que pidió apoyo a las autoridades para sobrellevar el tratamiento de su hijo menor.

