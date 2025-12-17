HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Adolescente reportado como desaparecido por durante un mes no reconoce a su madre tras ser encontrado en Ventanilla: "No quiere hablar"

Tras regresar con su familia, en el distrito de San Juan de Lurigancho, su madre notó cambios drásticos en su comportamiento. Desde entonces, el menor se muestra distante y se niega a hablar.

Adolescente, reportado como desaparecido por durante un mes, no reconoce a su madre tras ser encontrado en Ventanilla: "No quiere hablar"
Adolescente, reportado como desaparecido por durante un mes, no reconoce a su madre tras ser encontrado en Ventanilla: "No quiere hablar" | Foto: composición LR/Latina.

Un adolescente de 15 años fue encontrado en Ventanilla, tras un aviso de un vecino de la zona que se enteró de la desaparición por una publicación de búsqueda en Facebook. El joven, quien llevaba desaparecido desde el 24 de octubre, al volver con su familia, en San Juan de Lurigancho, no volvió a ser el mismo. Según su madre, Sara Nínive, el menor no la reconoce, mantiene una conducta distante y se niega a hablar, lo que encendió sus alarmas sobre su estado psicológico.

Desde junio de este año, su progenitora percibió cambios en el comportamiento del joven, que se mostraba más distraído y con poca concentración. Frente a ello, su familia lo llevó a una psicóloga, quien atribuyó su estado a un proceso emocional causado a raíz de la ausencia de su padre, quien falleció en la pandemia por Covid-19.

“Es un buen hijo, es un buen hermano, que siempre... En su condición, que estaba mal, él me ayudaba. Sí, me ayudaba. ‘No te preocupes, mamá, quiero ser militar’, me dijo. Estudiaba, se esforzaba. Tiene un cuaderno escrito donde me dice: ‘Mamá, me voy a esforzar mucho para cuando tú estés viejita, no sufras’”, sostuvo.

PUEDES VER: Anthony Camizán: policía investigado por desaparición de universitario podría recibir cadena perpetua

Madre preocupada por estado de salud del menor

Nínive teme que el menor vuelva a desaparecer, mientras busca ayuda de algún especialista para comprender el cambio repentino de su hijo. Aunque insiste en realizar actividades cotidianas juntos como solían hacerlo, su madre revela sentirse frustrada al no recibir respuesta de parte de su hijo.

Además del adolescente, la mujer tiene que cuidar a su hijo mayor de 18 años, Arón, quien sufre de la enfermedad rara Niemann-Pick tipo B. “Cuando llego a la posta, mi hijo no ingresa, se me escapa. En las dos oportunidades que he llegado a la posta, mi hijo se ha escapado en la puerta. Me forcejeó, me jaloneó y se fue corriendo. Es muy difícil que sola le pueda llevar”, reveló.

Esta situación impide que la madre soltera pueda trabajar a tiempo completo y costear los gastos médicos de sus hijos, por lo que pidió apoyo a las autoridades para sobrellevar el tratamiento de su hijo menor.

Joven venezolano acepta pedido delivery en Ventanilla y queda en shock al ver que eran fierros: "No sean malos"

Joven venezolano acepta pedido delivery en Ventanilla y queda en shock al ver que eran fierros: "No sean malos"

Dos menores desaparecen tras ingresar al 'Barco Fantasma', buque encallado en la playa Costa Azul, en Ventanilla

Dos menores desaparecen tras ingresar al 'Barco Fantasma', buque encallado en la playa Costa Azul, en Ventanilla

Choferes de la línea 41, que cubre ruta de Ventanilla a VES, denuncian descuentos de S/20 diarios de su sueldo para pagar extorsiones

Choferes de la línea 41, que cubre ruta de Ventanilla a VES, denuncian descuentos de S/20 diarios de su sueldo para pagar extorsiones

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

La histórica avenida de San Martín de Porres que fue renovada tras 40 años de espera: trabajos comprenden mejoramiento de pistas, veredas y areas verdes

La histórica avenida de San Martín de Porres que fue renovada tras 40 años de espera: trabajos comprenden mejoramiento de pistas, veredas y areas verdes

