Gobierno de José Jerí designa a un nuevo consejero de la Sunedu que tiene cuestionamientos

De manera sorpresiva, Andrés Ramos, uno de los primeros integrantes del consejo directivo de la Sunedu, quien fue designado como representante del Ministerio de Educación (Minedu), renunció al cargo que mantenía desde febrero del 2023. En consecuencia, el Gobierno de José Jerí eligió como su remplazante a un exdirector de la Sunedu que, sin embargo, tiene cuestionamientos.

El nuevo consejero de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) es Vicente Espinoza Santillán, quien, hasta hace unos días, era director de evaluación de servicio universitario en dicha institución. Él es un abogado muy cercano al superintendente Manuel Castillo, con quien se concretó la denominada contrarreforma universitaria.

Según Ojo Público, la novia del hijo de Espinoza y su suegro registran órdenes de servicio por más de 100.000 soles en la Sunedu.

Contratos de familiares

Su hijo Sergio Espinoza mantuvo un vínculo sentimental con María Lilia Alarcón, quien reportó nueve órdenes de servicio por más de 54.000 soles en la Sunedu, entre el 19 de junio del 2023 y el 17 de setiembre del 2024.

Rubén Salcedo, suegro de Espinoza, registró dos órdenes de servicio en la Sunedu por más de 60.000 soles entre marzo y julio del 2023. Si bien estos contratos se dieron meses antes de que Espinoza ingresara a la institución, Ojo Público detectó que Salcedo ya había visitado 17 veces al superintendente Manuel Castillo.

Un dato importante es que Espinoza fue docente de la Universidad Garcilaso de la Vega y director y coordinador de la Universidad José Carlos Mariátegui. Ambas instituciones tienen su autorización denegada, por lo que el nuevo consejero de la Sunedu tendrá que revisar, decidir y votar si se les otorga un nuevo licenciamiento.

Pese a estos cuestionamientos, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, oficializó la noche del jueves 11 de diciembre la designación de Vicente Espinoza como representante de su sector ante el consejo directivo de la Sunedu.

Figueroa no tomó en cuenta el oficio de la Federación Nacional de Trabajadores CAS del Sector Educación, en el que se le solicitaba designar a un representante que proteja la calidad universitaria. "Pedimos que se impulse una renovación efectiva, incorporando a profesionales con solvencia ética intachable y técnica que permitan recuperar la imagen institucional de la Sunedu", precisó.

Más antecedentes

Espinoza, quien estuvo afiliado al Apra entre 2008 y 2011, también es el actual decano del Colegio de Abogados de Lima Sur.

Este cambio se da en medio de intentos por reelegir al superintendente Manuel Castillo y a los consejeros Manuel Hernández y Miguel Vallejos, quien deberán dejar sus cargos en febrero del 2026. Ellos ya tienen sus reemplazantes.

Es preciso mencionar que Espinoza ha laborado en la gestión de Manuel Castillo, en la que se concretó la eliminación de las direcciones de licenciamiento, supervisión y fiscalización; y en la que se licenciaron a tres universidades denegadas.