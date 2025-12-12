HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
EN VIVO

Instituciones tomadas: la impunidad que permite el TC y la Defensoría | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Gobierno de José Jerí designa a un nuevo consejero de la Sunedu que tiene cuestionamientos

Se trata de Vicente Espinoza Santillán, quien es muy cercano al superintendente Manuel Castillo. Hasta hace unos días laboraba como jefe de una dirección de Sunedu. La novia de su hijo y su suegro registraron órdenes de servicio por más de S/100.000 en la institución. 

Vicente Espinoza es cercano al superintendente Manuel Castillo.
Vicente Espinoza es cercano al superintendente Manuel Castillo.

De manera sorpresiva, Andrés Ramos, uno de los primeros integrantes del consejo directivo de la Sunedu, quien fue designado como representante del Ministerio de Educación (Minedu), renunció al cargo que mantenía desde febrero del 2023. En consecuencia, el Gobierno de José Jerí eligió como su remplazante a un exdirector de la Sunedu que, sin embargo, tiene cuestionamientos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Otro retroceso del Congreso: más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades

lr.pe

El nuevo consejero de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) es Vicente Espinoza Santillán, quien, hasta hace unos días, era director de evaluación de servicio universitario en dicha institución. Él es un abogado muy cercano al superintendente Manuel Castillo, con quien se concretó la denominada contrarreforma universitaria.

TE RECOMENDAMOS

CHAU LAVA JATO Y CUELLOS BLANCOS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Según Ojo Público, la novia del hijo de Espinoza y su suegro registran órdenes de servicio por más de 100.000 soles en la Sunedu.

Contratos de familiares

Su hijo Sergio Espinoza mantuvo un vínculo sentimental con María Lilia Alarcón, quien reportó nueve órdenes de servicio por más de 54.000 soles en la Sunedu, entre el 19 de junio del 2023 y el 17 de setiembre del 2024.

Rubén Salcedo, suegro de Espinoza, registró dos órdenes de servicio en la Sunedu por más de 60.000 soles entre marzo y julio del 2023. Si bien estos contratos se dieron meses antes de que Espinoza ingresara a la institución, Ojo Público detectó que Salcedo ya había visitado 17 veces al superintendente Manuel Castillo.

Un dato importante es que Espinoza fue docente de la Universidad Garcilaso de la Vega y director y coordinador de la Universidad José Carlos Mariátegui. Ambas instituciones tienen su autorización denegada, por lo que el nuevo consejero de la Sunedu tendrá que revisar, decidir y votar si se les otorga un nuevo licenciamiento.

Pese a estos cuestionamientos, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, oficializó la noche del jueves 11 de diciembre la designación de Vicente Espinoza como representante de su sector ante el consejo directivo de la Sunedu.

Figueroa no tomó en cuenta el oficio de la Federación Nacional de Trabajadores CAS del Sector Educación, en el que se le solicitaba designar a un representante que proteja la calidad universitaria. "Pedimos que se impulse una renovación efectiva, incorporando a profesionales con solvencia ética intachable y técnica que permitan recuperar la imagen institucional de la Sunedu", precisó.

Más antecedentes

Espinoza, quien estuvo afiliado al Apra entre 2008 y 2011, también es el actual decano del Colegio de Abogados de Lima Sur.

Este cambio se da en medio de intentos por reelegir al superintendente Manuel Castillo y a los consejeros Manuel Hernández y Miguel Vallejos, quien deberán dejar sus cargos en febrero del 2026. Ellos ya tienen sus reemplazantes.

Es preciso mencionar que Espinoza ha laborado en la gestión de Manuel Castillo, en la que se concretó la eliminación de las direcciones de licenciamiento, supervisión y fiscalización; y en la que se licenciaron a tres universidades denegadas.

Notas relacionadas
Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

LEER MÁS
Fiscalía archiva de forma definitiva investigación contra Rafael Vela, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti

Fiscalía archiva de forma definitiva investigación contra Rafael Vela, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti

LEER MÁS
Manuel Augusto Blacker, excanciller del Gobierno de Alberto Fujimori, fue capturado en Brasil tras 7 años prófugo

Manuel Augusto Blacker, excanciller del Gobierno de Alberto Fujimori, fue capturado en Brasil tras 7 años prófugo

LEER MÁS
Colegio de Abogados y gremios piden a José Jerí derogar leyes procrimen: "Vivimos una dictadura congresal"

Colegio de Abogados y gremios piden a José Jerí derogar leyes procrimen: "Vivimos una dictadura congresal"

LEER MÁS
Rospigliosi busca eximir de culpa a PNP y FF.AA que maten a manifestantes en protestas

Rospigliosi busca eximir de culpa a PNP y FF.AA que maten a manifestantes en protestas

LEER MÁS
Otro retroceso del Congreso: más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades

Otro retroceso del Congreso: más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025