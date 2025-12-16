HOYSuscripcion LR Focus

Línea 1 del Metro de Lima asegura que reventa de pasajes por 'salderos' en sus estaciones es responsabilidad de la PNP: "Fuera de nuestras competencias"

Usuarios cuestionan que la empresa atribuya el control a la PNP mientras persisten colas, cobros informales y reclamos por seguridad en los accesos a las estaciones.

Largas colas en la Línea 1 del Metro se reportan con frecuencia en la capital.
Largas colas en la Línea 1 del Metro se reportan con frecuencia en la capital. | La República/ Archivo | Foto: J. Quiroz

Mediante un post de Facebook, la Línea 1 del Metro de Lima afirmó que el control de la reventa de pasajes realizada por los llamados “salderos” en los accesos a sus estaciones no se encuentra dentro de sus competencias y corresponde a la Policía Nacional del Perú (PNP), al tratarse de una actividad informal que se desarrolla fuera de sus instalaciones.

Ante ello, un usuario le respondió: "¿Pero ustedes no lo pueden reportar? No está fuera de sus competencias, ya que estas prácticas se realizan junto a los puentes de ingreso de la estación, los cuales forman parte de sus instalaciones. ¿Cómo es posible que el personal no detecte esta supuesta venta informal?", reclamó.

La postura de la concesionaria fue expresada en respuesta a diversos reclamos ciudadanos difundidos en redes sociales, donde usuarios denunciaron que la presencia de estas personas en los alrededores de las estaciones genera desorden, largas colas y obstáculos para el ingreso de los pasajeros. La empresa sostuvo que continúa reportando estos casos a las autoridades competentes para que se adopten las acciones correspondientes.

PUEDES VER: Fiscal de Lima Norte denuncia que es amenazada de muerte a través de mensajes de WhatsApp por internos de Lurigancho: "Ya tuve un atentado"

Usuarios expresan sus quejas frente al servicio de la Línea 1 del Metro

Los cuestionamientos surgen en un contexto en el que la propia Línea 1 ha reiterado que el ingreso de comercio ambulatorio está prohibido dentro de sus estaciones y trenes, como parte de sus normas de uso. Sin embargo, los usuarios señalan una contradicción entre este mensaje institucional y la persistencia de los “salderos” en los accesos, quienes cobran a cambio de facilitar el ingreso, especialmente en horas de alta demanda.

Asimismo, algunos pasajeros recordaron el asesinato ocurrido en la estación Jorge Chávez, hecho que volvió a poner en debate las condiciones de seguridad en los alrededores de la infraestructura del Metro y la necesidad de una mayor articulación entre la empresa concesionaria y las fuerzas del orden.

Mientras tanto, los usuarios exigen medidas concretas que permitan ordenar los accesos, reducir las colas y garantizar un tránsito seguro, en un sistema que moviliza diariamente a miles de personas en Lima Metropolitana. Este medio se comunicó con la Línea 1 del Metro, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

