HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Comienza el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Chile
Comienza el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Chile     Comienza el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Chile     Comienza el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Chile     
EN VIVO

🔴 ELECCIONES EN CHILE 2025 EN VIVO: Kast y Jara pelean voto a voto | #LR

Sociedad

Piura: dos mujeres fallecen en accidentes de tránsito durante el fin de semana

Las víctimas viajaban en motocicletas al momento de ser impactadas. Los siniestros ocurrieron en las carreteras de las provincias de Sullana y Piura.

Accidentes enlutan a familias de Piura. Foto: composición LR.
Accidentes enlutan a familias de Piura. Foto: composición LR.

La madrugada de este domingo 14 de diciembre, una madre de familia falleció en la región Piura tras sufrir un accidente de tránsito mientras se desplazaba en una motocicleta por la carretera Sullana–Querecotillo, acompañada de un familiar que resultó con heridas leves. Según las primeras versiones, la motocicleta habría sido impactada por una camioneta de color rojo, cuyo conductor se dio a la fuga tras el accidente.

La fallecida fue identificada como Yusely Briceño Flores, quien vivía en el sector conocido como Barrio Vichayal, en el distrito de Querecotillo, provincia de Sullana. Era madre de dos niñas, las que quedan en orfandad tras el siniestro.

TE RECOMENDAMOS

EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Piura: fallece quinto integrante de familia que chocó contra un bus a mediados de noviembre

lr.pe

Aunque la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Apoyo II de Sullana, perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

Se conoció que la madre de familia trabajaba como vendedora en una reconocida cadena de farmacias en Sullana. "Justicia para Yuleisy, que el causante de su muerte sea identificado y caiga todo el peso de la ley. Ella era una madre trabajadora", sostuvo una amiga de la fallecida.

La familia de la víctima emitió un comunicado solicitando la colaboración de los vecinos del sector conocido como ‘El Cruce a Marcavelica’, lugar donde se produjo el siniestro. Piden que se les facilite el acceso a las cámaras de seguridad y, de esta forma, identificar el vehículo que se dio a la fuga.

Accidente mortal la noche del sábado

La noche del último sábado se registró otro accidente en la carretera al Medio Piura. Se conoció que una camioneta color gris conducida por un chofer en presunto estado de ebriedad arrolló a una pareja que se movilizaba en una motocicleta. Uno de sus ocupantes falleció.

La víctima mortal fue identificada como Ana Facundo Quevedo, natural de la provincia de Huancabamba, quien viajaba junto a Alfredo C. N. en un vehículo menor de color negro. El siniestro se produjo en el sector conocido como Chapaira.

Notas relacionadas
Estudiantes de la Universidad Nacional de Piura protestan por aumento de pagos de hasta 200% en trámites administrativos

Estudiantes de la Universidad Nacional de Piura protestan por aumento de pagos de hasta 200% en trámites administrativos

LEER MÁS
Piura: fallece quinto integrante de familia que chocó contra un bus a mediados de noviembre

Piura: fallece quinto integrante de familia que chocó contra un bus a mediados de noviembre

LEER MÁS
Piura: delincuentes roban más de S/ 20.000 en equipos y accesorios de tienda La Curacao

Piura: delincuentes roban más de S/ 20.000 en equipos y accesorios de tienda La Curacao

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Feminicida Joran van der Sloot mandó mensaje a los padres de Stephany Flores: lo que dijo tras años de silencio

Feminicida Joran van der Sloot mandó mensaje a los padres de Stephany Flores: lo que dijo tras años de silencio

LEER MÁS
Cae red criminal que entregaba brevetes a postulantes sin asistir a exámenes

Cae red criminal que entregaba brevetes a postulantes sin asistir a exámenes

LEER MÁS
Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

LEER MÁS
Rieles antiguos, restos de basura y sin señalización: así inició la primeras pruebas del Tren Lima - Chosica

Rieles antiguos, restos de basura y sin señalización: así inició la primeras pruebas del Tren Lima - Chosica

LEER MÁS
Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

LEER MÁS
Feminicida Joran van der Sloot es hallado en grave estado dentro de su celda en penal de Challapalca

Feminicida Joran van der Sloot es hallado en grave estado dentro de su celda en penal de Challapalca

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Sociedad

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Colectivero arrolla a policía de tránsito y desata persecución en Jesús María: tenía más de medio millón de soles en papeletas

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025