Piura: dos mujeres fallecen en accidentes de tránsito durante el fin de semana

La madrugada de este domingo 14 de diciembre, una madre de familia falleció en la región Piura tras sufrir un accidente de tránsito mientras se desplazaba en una motocicleta por la carretera Sullana–Querecotillo, acompañada de un familiar que resultó con heridas leves. Según las primeras versiones, la motocicleta habría sido impactada por una camioneta de color rojo, cuyo conductor se dio a la fuga tras el accidente.

La fallecida fue identificada como Yusely Briceño Flores, quien vivía en el sector conocido como Barrio Vichayal, en el distrito de Querecotillo, provincia de Sullana. Era madre de dos niñas, las que quedan en orfandad tras el siniestro.

Aunque la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Apoyo II de Sullana, perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

Se conoció que la madre de familia trabajaba como vendedora en una reconocida cadena de farmacias en Sullana. "Justicia para Yuleisy, que el causante de su muerte sea identificado y caiga todo el peso de la ley. Ella era una madre trabajadora", sostuvo una amiga de la fallecida.

La familia de la víctima emitió un comunicado solicitando la colaboración de los vecinos del sector conocido como ‘El Cruce a Marcavelica’, lugar donde se produjo el siniestro. Piden que se les facilite el acceso a las cámaras de seguridad y, de esta forma, identificar el vehículo que se dio a la fuga.

Accidente mortal la noche del sábado

La noche del último sábado se registró otro accidente en la carretera al Medio Piura. Se conoció que una camioneta color gris conducida por un chofer en presunto estado de ebriedad arrolló a una pareja que se movilizaba en una motocicleta. Uno de sus ocupantes falleció.

La víctima mortal fue identificada como Ana Facundo Quevedo, natural de la provincia de Huancabamba, quien viajaba junto a Alfredo C. N. en un vehículo menor de color negro. El siniestro se produjo en el sector conocido como Chapaira.