Sociedad

Accidente en la Carretera Central deja dos fallecidos y múltiples heridos tras choque de bus y camión

Las víctimas fueron trasladadas a la morgue del Hospital Daniel Alcides Carrión para la necropsia. La Policía ha detenido al conductor del camión para realizar pruebas de dosaje etílico. 

Un trágico accidente en la Carretera Central, Ninacaca, dejó dos mujeres muertas y 15 personas heridas tras el choque entre un bus interprovincial y un camión volquete.
Un trágico accidente en la Carretera Central, Ninacaca, dejó dos mujeres muertas y 15 personas heridas tras el choque entre un bus interprovincial y un camión volquete.

Un grave accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 03:00 a.m. en el kilómetro 94 de la Carretera Central, en el distrito de Ninacaca (Pasco), dejó dos mujeres fallecidas y 15 personas heridas luego del violento choque entre un bus interprovincial y un camión volquete cargado de arena.

El impacto se produjo cuando la unidad de la empresa Expreso J&F —antes conocida como Turismo Central— que cubría la ruta Pucallpa–Huancayo, colisionó por alcance contra el volquete de placa W5E-889. La magnitud del golpe destrozó la parte delantera del bus y dejó la arena del camión esparcida sobre la vía, lo que complicó las labores de rescate inicial que realizaron transportistas y vecinos de la zona.

PUEDES VER: Trágico accidente de tránsito deja al menos 5 fallecidos y más de 20 heridos en carretera Espinar en Cusco

Víctimas y heridos del accidente en la Carretera Central

La primera víctima mortal fue identificada como Carmen Montiveros Soto, de 20 años. El segundo cuerpo corresponde a una mujer de aproximadamente 30 a 35 años, hallada a varios metros del vehículo, fuera de la carretera, sin documentación que permita su identificación. Ambos cadáveres fueron trasladados a la morgue del Hospital Daniel Alcides Carrión para la necropsia de ley.

Entre los heridos evacuados al hospital Carrión figuran:

  • Dario Jahuincopa Quincho (66), conductor del bus, uno de los más graves
  • Lino Benancio Yajaypa (21)
  • Manuela Chong Valles (33)
  • Josely Adriana Córdova Álvarez (17)
  • Leonel Caza Palomino (35)
  • Julio César Córdova Arana (52)
  • Pelayo Succa Fernández
  • Noe Rojas Asto (38)
  • Oscar Alberto Díaz Pérez (34)
  • Nancy Vilchez Beltrán (49)
  • Sabrina Milagros Bashi Shahuano (26)
  • Leon Valero Jeen Hedilobando

El choque también dejó múltiples pertenencias de los pasajeros dispersas en la carretera, así como vidrios y restos del vehículo.

PUEDES VER: Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Investigación en curso tras choque de bus y camión

Hasta el lugar llegó la Unidad de Carreteras de Junín, al mando del brigadier Vargas, junto con una representante del Ministerio Público, para realizar las diligencias y asegurar la zona. El fuerte golpe hizo que el volquete quedara recostado sobre un lado; horas después fue reincorporado con ayuda de una grúa.

La Policía Nacional informó que el conductor del camión, Falcon Ricapa Julio, fue detenido y trasladado a Sanidad Policial para la respectiva prueba de dosaje etílico.

El levantamiento de los cadáveres obligó al cierre temporal de un carril, generando congestión y malestar entre los transportistas. Algunos choferes cuestionaron que, pese a la gravedad del accidente, la unidad siniestrada aún no haya sido trasladada a una comisaría para las pericias correspondientes.

Las causas específicas del choque continúan en investigación por parte de la Policía de Carreteras y el Ministerio Público.

