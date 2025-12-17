Rímac: hombre de 53 años fue asesinado de múltiples disparos cuando compartía con amigos

La víctima intentó refugiarse en la vivienda de unos vecinos cuando fue atacado. Foto: Latina

La víctima intentó refugiarse en la vivienda de unos vecinos cuando fue atacado. Foto: Latina

Un violento crimen se registró durante la madrugada de este miércoles 17 de diciembre en el distrito del Rímac, cuando un hombre de 53 años perdió la vida tras ser atacado a balazos por presuntos sicarios.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba tomando licor con un grupo de amigos luego de un partido de fútbol, cuando fue interceptada por sujetos armados que llegaron a bordo de una motocicleta.

Hombre fue asesinado de múltiples disparos cuando compartía con amigos

La víctima fue identificada como Luis Alberto Valera Vega (53), quien intentó huir del ataque al percatarse de la presencia de los sicarios. En su intento por salvar su vida, el hombre corrió hasta la vivienda de un vecino, donde buscó refugiarse.

Sin embargo, los atacantes lo persiguieron hasta el interior del inmueble, ubicado entre la calle Reforma y el jirón Trujillo y dispararon a quemarropa. Según información, se habrían realizado hasta 18 disparos, lo que provocó que Valera cayera gravemente herido dentro de la vivienda, falleciendo en el lugar.

Los responsables huyeron rápidamente a bordo de la motocicleta, dejando a la víctima tendida en el suelo ante la desesperación de los vecinos.

Autoridades avanzan con las investigaciones

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta la escena del crimen para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, se solicitó el acceso a al menos dos cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores, las cuales podrían aportar información clave para identificar a los responsables.

De manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de un ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas de investigación.

