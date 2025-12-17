HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Titulares en La República
Sigue EN VIVO Titulares en La República     Sigue EN VIVO Titulares en La República     Sigue EN VIVO Titulares en La República     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN MAÑANA

Sociedad

Rímac: hombre de 53 años fue asesinado de múltiples disparos cuando compartía con amigos

La víctima fue interceptada por sujetos armados que llegaron a bordo de una motocicleta y, pese a intentar refugiarse en la vivienda de un vecino, falleció tras recibir varios impactos de bala.

La víctima intentó refugiarse en la vivienda de unos vecinos cuando fue atacado. Foto: Latina
La víctima intentó refugiarse en la vivienda de unos vecinos cuando fue atacado. Foto: Latina

Un violento crimen se registró durante la madrugada de este miércoles 17 de diciembre en el distrito del Rímac, cuando un hombre de 53 años perdió la vida tras ser atacado a balazos por presuntos sicarios.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba tomando licor con un grupo de amigos luego de un partido de fútbol, cuando fue interceptada por sujetos armados que llegaron a bordo de una motocicleta.

TE RECOMENDAMOS

LAS FIGURAS QUE NO IRÁN A LAS ELECCIONES 2026 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER Familiares de extranjeros detenidos en megaoperativo migratorio de Rímac temen por su situación: ''No sé nada desde ayer''

lr.pe

Hombre fue asesinado de múltiples disparos cuando compartía con amigos

La víctima fue identificada como Luis Alberto Valera Vega (53), quien intentó huir del ataque al percatarse de la presencia de los sicarios. En su intento por salvar su vida, el hombre corrió hasta la vivienda de un vecino, donde buscó refugiarse.

Sin embargo, los atacantes lo persiguieron hasta el interior del inmueble, ubicado entre la calle Reforma y el jirón Trujillo y dispararon a quemarropa. Según información, se habrían realizado hasta 18 disparos, lo que provocó que Valera cayera gravemente herido dentro de la vivienda, falleciendo en el lugar.

PUEDES VER Obrero es baleado mientras trabajaba en proyecto municipal en el Rímac: salva de morir por taxista que lo trasladó a hospital

lr.pe

Los responsables huyeron rápidamente a bordo de la motocicleta, dejando a la víctima tendida en el suelo ante la desesperación de los vecinos.

Autoridades avanzan con las investigaciones

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta la escena del crimen para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, se solicitó el acceso a al menos dos cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores, las cuales podrían aportar información clave para identificar a los responsables.

De manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de un ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas de investigación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Familiares de extranjeros detenidos en megaoperativo migratorio de Rímac temen por su situación: ''No sé nada desde ayer''

Familiares de extranjeros detenidos en megaoperativo migratorio de Rímac temen por su situación: ''No sé nada desde ayer''

LEER MÁS
Intervienen a 1.500 extranjeros en Rímac y encuentran a 99 en situación irregular: PNP identificó 4 con requisitorias

Intervienen a 1.500 extranjeros en Rímac y encuentran a 99 en situación irregular: PNP identificó 4 con requisitorias

LEER MÁS
Incendio en el Rímac: viviendas prefabricadas de comunidad Shipibo-Konibo en Cantagallo quedaron afectadas

Incendio en el Rímac: viviendas prefabricadas de comunidad Shipibo-Konibo en Cantagallo quedaron afectadas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Imitador de Lennox de 'Yo soy' es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Puente Piedra: PNP investiga crimen

Imitador de Lennox de 'Yo soy' es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Puente Piedra: PNP investiga crimen

LEER MÁS
Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

LEER MÁS
El culpable de tu alta factura de energía podría ser este electrodoméstico, cuyo consumo es comparable al de 65 refrigeradoras en funcionamiento

El culpable de tu alta factura de energía podría ser este electrodoméstico, cuyo consumo es comparable al de 65 refrigeradoras en funcionamiento

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Feminicida Joran van der Sloot mandó mensaje a los padres de Stephany Flores: lo que dijo tras años de silencio

Feminicida Joran van der Sloot mandó mensaje a los padres de Stephany Flores: lo que dijo tras años de silencio

LEER MÁS
Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

Peruano recibió transferencia de Yape por error y no dudó en devolverla: "Tranquila, aún hay gente honrada"

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Sociedad

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Piura: transportistas de 80 empresas bloquean ingresos a compañía agroindustrial solicitando puestos de trabajo

Vacunación contra la influenza en Lima y Callao: locales y horarios oficiales del Minsa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025