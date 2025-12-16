Prohiben acampar en Agua Dulce y otras playas de Lima por fiestas de fin de año. | Andina

A vísperas de Navidad y Año Nuevo, los distritos de Chorrillos, Barranco, Miraflores y Ancón informaron que las playas de cada una de sus jurisdicciones prohibirá a los bañistas realizar fogatas, pícnics, acampar, entre otras actividades durante la temporada de verano 2026.

La Municipalidad de Chorrillos dispuso por medio de una orden municipal que los usuarios que incumplan las normas durante las fiestas de fin de año serán sancionados con una multa de hasta S/2800. Estas acciones se dan con la finalidad de mantener el control ante el incremento de visitantes.

Asimismo, Richard Cortés, alcalde de Chorrillos, indicó que la restricción alcanza a las ocho playas del distrito, sobre todo la de Agua Dulce, uno de los balnearios más concurridos de Lima. "En Chorrillos tenemos una ordenanza que indica claramente que está prohibido acampar".

¿Qué otras playas prohíben acampar en Lima?

La Municipalidad de Miraflores confirmó que este 2026 también renovarán su disposición municipal que prohíbe a ciudadanos alzar carpas o campamentos en sus playas. Asimismo, recalcó que el distrito mantiene restricciones con respecto al consumo de bebidas alcohólicas en vías y espacios públicos.

De acuerdo a su reglamento, las sanciones se impondrán a aquellos ciudadanos que dejen tirado plástico o utensilios de poliestireno en la playa, acantilados u otros espacios. Las multas podrán alcanzar 2 UIT, un valor aproximado de S/10700.

En el norte, el alcalde de Ancón señaló que realizar actividades por fiestas al interior del balneario está prohibido. Sostuvo que la decisión es para mantener el orden y limpieza en distrito. Asimismo, como la seguridad de los bañistas.

Barranco declarará sus playas intangibles

La Municipalidad de Barranco continuará con la ordenanza municipal impuesta durante el pasado verano 2025, en el que declaró las playas Los Yuyos y Las Sombrillas intangibles. Autoridades municipales informaron que con ello buscan beneficiar a los residentes y turistas.

Esta acción restringe las siguientes medidas:

El ingreso de animales

Instalar carpas

Venta y consumo de bebidas alcohólicas

Ruidos molestos

El ingreso de alimentos

Ambulantes no autorizados

